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Новости Война
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Третьему оккупанту, причастному к убийству писателя Вакуленко, сообщили о подозрении

Ще одному рашисту повідомлено про підозру у вбивстві Вакуленка

О подозрении в убийстве детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины сообщили российскому оккупанту Дмитрию Катькалову.

Об этом говорится в опубликованном тексте подозрения на сайте Офиса генерального прокурора от 10 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Катькалов - уроженец Луганска. В 2022 году он был заместителем командира 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка так называемой "ЛНР" 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, Катькалов вместе с Нескородьевым и Удоденко и неустановленным военнослужащим по имени Кирилл с позывным "Кирьян" похитили Вакуленко 22 марта 2022 года.

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Подозреваемый вместе с другими оккупантами участвовал в пытках и убийстве детского писателя, а также еще трех человек - участника АТО и двух гражданских местных жителей.

Катькалова подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что двух российских военных, которые в марте 2022 года на Харьковщине убили детского писателя Владимира Вакуленко, будут судить заочно.

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Автор: 

армия РФ (19160) военные преступления (1432) Вакуленко Владимир (7) война в Украине (3729)


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Заочний суд має сенс лише в тому випадку коли оголошується смертний вирок та оголошується винагорода за підтверджене виконання цього вироку. В усіх інших випадках це "************" до лампочки...
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11.12.2024 00:00 Ответить
ошибаетесь, заочный суд не имеет смысла лишь для преступлений, имеющих срок давности, а так как это преступление связано с нацизмом, заочный суд нужен для интерпола, а преступников будут искать и через 30-40лет, так как никто полностью санкции не отменит, пока не сдадут всех нацистов.
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11.12.2024 00:38 Ответить
Тут було про результативність.
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11.12.2024 01:16 Ответить
не поняли, да?пока нацистов не выдадут, санкции не снимут. Для этого и нужны доказательства и суд в люьбой форме.
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11.12.2024 02:32 Ответить
Можна зробити ще простіше - оголосити всіх кацапських окупантів "поза законом" і кожний хто вбє окупанта сьогодні, завтра, і будь коли в майбутньому за ті військові злочини які окупант скоїв в Україні отримає винагороду і суспільне визнання.
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11.12.2024 01:27 Ответить
Перднули у воду....
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11.12.2024 00:02 Ответить
Усіх вбивць знайти і на палю.
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11.12.2024 04:36 Ответить
Так ніби інших вбивць майже не засудили. Щось там перднули - і все.
До речі, а чому не заявляти в інтерпол таких кацапів? Чисто морально?
Це не феміда, це уззкіє диверсанти
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11.12.2024 08:09 Ответить
 
 