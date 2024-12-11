Третьему оккупанту, причастному к убийству писателя Вакуленко, сообщили о подозрении

О подозрении в убийстве детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины сообщили российскому оккупанту Дмитрию Катькалову.

Об этом говорится в опубликованном тексте подозрения на сайте Офиса генерального прокурора от 10 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Катькалов - уроженец Луганска. В 2022 году он был заместителем командира 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка так называемой "ЛНР" 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, Катькалов вместе с Нескородьевым и Удоденко и неустановленным военнослужащим по имени Кирилл с позывным "Кирьян" похитили Вакуленко 22 марта 2022 года.

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Подозреваемый вместе с другими оккупантами участвовал в пытках и убийстве детского писателя, а также еще трех человек - участника АТО и двух гражданских местных жителей.

Катькалова подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что двух российских военных, которые в марте 2022 года на Харьковщине убили детского писателя Владимира Вакуленко, будут судить заочно.

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