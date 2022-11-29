РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости Фото
8 431 21

Писателя Вакуленко оккупанты застрелили из пистолета Макарова, - полиция. ФОТО

Россияне во время оккупации Харьковской области расстреляли писателя Владимира Вакуленко.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в апреле этого года следователями полиции по материалам СМИ было зарегистрировано производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы писателя во времена оккупации врагом Изюмского района.

В октябре в полицию обратился родной отец Владимира – он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын.

"Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, предположительно "лнровцы" и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына - провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день, в их дом приехали двое неустановленных лиц в автомобиле с отметкой "Z" и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел. От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели заметили пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Книжный Арсенал" стартовал в столице после двухлетнего перерыва. ФОТОрепортаж

В настоящее время завершена проверка ДНК профиля и подтверждено - погибший №319 на Изюмском кладбище - Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова.

Писателя Вакуленко оккупанты застрелили из пистолета Макарова, - полиция 01

Фото сделано местным жителем 12 мая.

Следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян – обязательно обращайтесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация о преступниках.

писатель (201) Нацполиция (16607) убийство (6521) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Та пишіть вже прямо: кацапи - підараси!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:50 Ответить
+13
Микола Зеров, Валер'ян Підогильний, Валер'ян Поліщук, Євген Плужник, Микола Хвильовий, Марко Вороний, Микола Куліш, родина Крушельницьких та інші представники покоління української інтелігенцвх 30-х років, які стали представниками розстріляного червоними кацапами українського Відродження. Вони не те, щоб боролися з кацапською експансіжю, просто продовжували бути українською елітою, стараючись триматися осторонь політичних процесів. Не вийшло... Саме, як еліта, що е йшла на пряму співпрацю, вони і становили небезпеку для асимвляції і зросійщення українців. Письменники, поети, актори стали головною мішенню. Без них і виросло два покоління совків, люмпенів і "какіх разніц". За 30 років Незалежності цец процес перервався завдяки новій поромлі - Драча, Іваничука, Шкляра, Костенко, Лук'яненка, того ж Вакуленка і врших. І новітні загарбники, внуки і правнуки енкаведистів-огепеушників-чекістів, ефесбешників пішли по новому колу. Змінилися часи, але нпміриі методи загарбання чужих територій і поневолення чужих народів не змінилося. Ось чому цих північно-сзідних варварів треба знищити. Щоб жити самим.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:10 Ответить
+13
Там не лише Стуса треба додати, а й багатьох інших. Мені б не вистачило двох-трьох сторінок.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи - інопланетяни
показать весь комментарий
29.11.2022 15:47 Ответить
Та пишіть вже прямо: кацапи - підараси!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:50 Ответить
А вот интересно, кто от кого заразился ********** - МПЦ от орков, или наоборот. Не даёт мне покоя эта философская мысль.
показать весь комментарий
29.11.2022 18:45 Ответить
Ви дослідник калу?
показать весь комментарий
29.11.2022 19:12 Ответить
Та не. Просто они как бы засветились в последнее время, так скать вызвали интерес обществ зоологов.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:06 Ответить
Це все одно, що вести диспут про те, що було першим - курка, чи яйце. 😊
показать весь комментарий
29.11.2022 20:00 Ответить
Да, мне тоже очень похоже это дело. Кстати, курицы, особенно двуглавые - это же в тему. Не зря всё это.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:08 Ответить
чума на всіх русскіх!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:53 Ответить
На его месте должен быть зелёный или лысый
показать весь комментарий
29.11.2022 15:56 Ответить
Микола Зеров, Валер'ян Підогильний, Валер'ян Поліщук, Євген Плужник, Микола Хвильовий, Марко Вороний, Микола Куліш, родина Крушельницьких та інші представники покоління української інтелігенцвх 30-х років, які стали представниками розстріляного червоними кацапами українського Відродження. Вони не те, щоб боролися з кацапською експансіжю, просто продовжували бути українською елітою, стараючись триматися осторонь політичних процесів. Не вийшло... Саме, як еліта, що е йшла на пряму співпрацю, вони і становили небезпеку для асимвляції і зросійщення українців. Письменники, поети, актори стали головною мішенню. Без них і виросло два покоління совків, люмпенів і "какіх разніц". За 30 років Незалежності цец процес перервався завдяки новій поромлі - Драча, Іваничука, Шкляра, Костенко, Лук'яненка, того ж Вакуленка і врших. І новітні загарбники, внуки і правнуки енкаведистів-огепеушників-чекістів, ефесбешників пішли по новому колу. Змінилися часи, але нпміриі методи загарбання чужих територій і поневолення чужих народів не змінилося. Ось чому цих північно-сзідних варварів треба знищити. Щоб жити самим.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:10 Ответить
додай Стуса
показать весь комментарий
29.11.2022 16:14 Ответить
Там не лише Стуса треба додати, а й багатьох інших. Мені б не вистачило двох-трьох сторінок.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:38 Ответить
Ще Микола Вороний.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:40 Ответить
макаров разве оружие..это дерьмо пневмат и то лучше а лучше флобер..пукалка гавняная
показать весь комментарий
29.11.2022 16:19 Ответить
"Спіціліст"!!!
показать весь комментарий
29.11.2022 16:57 Ответить
Бо дитячий в дитячих письменниках кацапи перш за все бачать загрозу існуванню своїй імперії.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:24 Ответить
Папа Римський не хоче ще щось пукнути про "російський гуманізм?
показать весь комментарий
29.11.2022 16:42 Ответить
Вот ******, а...
показать весь комментарий
29.11.2022 18:43 Ответить
москалі представляють собою антилюдський вірус, який нищить все що може знищити і якщо людство хоче й далі існувати та розвиватися то антилюдський вірус треба ліквідувати, бо якщо його просто на деякий час зупинити, він згодом вбиватиме й надалі... бо москалі не здатні щось створювати, вони лише крадуть, паплюжать та нищать все до чого торкаються...
показать весь комментарий
29.11.2022 19:54 Ответить
Не то что вирус, это просто изрыгания по ошибке недоконченной империи, я бы так выразился. Очень жаль, что такой, скажем так, несильной с некоторых сторон стране как Украина приходится это выживать.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:11 Ответить
То же что при оккупации кацапами после пакта Молотова-Рибентропа. Тоже мучили и убывали тех кто умнее заборного столба. Страна секты гопоты.
показать весь комментарий
29.11.2022 20:19 Ответить
 
 