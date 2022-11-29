Писателя Вакуленко оккупанты застрелили из пистолета Макарова, - полиция. ФОТО

Россияне во время оккупации Харьковской области расстреляли писателя Владимира Вакуленко.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в апреле этого года следователями полиции по материалам СМИ было зарегистрировано производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы писателя во времена оккупации врагом Изюмского района.

В октябре в полицию обратился родной отец Владимира – он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын.

"Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, предположительно "лнровцы" и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына - провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день, в их дом приехали двое неустановленных лиц в автомобиле с отметкой "Z" и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел. От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели заметили пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца", - говорится в сообщении.

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В настоящее время завершена проверка ДНК профиля и подтверждено - погибший №319 на Изюмском кладбище - Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова.

Фото сделано местным жителем 12 мая.

Следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян – обязательно обращайтесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация о преступниках.