"Книжный Арсенал" стартовал в столице после двухлетнего перерыва. ФОТОрепортаж

После двух лет перерыва в Киеве в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской стартовал 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Тема 10-го "Книжного Арсенала" - "Оптимисты скептики". Программа состоит из офлайн- и онлайн-мероприятий, мероприятий для детей и подростков, специальной кураторской программы книжного дизайна, музыкальных и других тематических программ.

Также специальную писательскую программу "Вголос. Про себе" планирует представить украинский поэт, прозаик, переводчик и общественный активист Сергей Жадан.

Кроме того, в программе фестиваля на 2021 год - известные украинские авторы: Тарас Прохасько, Юрко Издрык, Екатерина Бабкина, Юрий и София Андруховичи, Иван Малкович, Оксана Забужко, Ирина Цилик и другие.

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В рамках фестиваля также проведут профессиональную онлайн-программу для издателей и литературных агентов "Литература на экспорт", подведут итоги проекта Pitch Book и конкурса "Лучший книжный дизайн".

Свои книжные новинки на фестивале будут продавать почти 250 украинских издательств.

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Купить билеты можно только онлайн, а посетить мероприятие - лишь во временной промежуток, указанный на билете. При этом пенсионеры, ветераны и дети до 12 лет могут попасть на "Книжный Арсенал" бесплатно.

Все фото - УНИАН















