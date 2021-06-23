"Книжный Арсенал" стартовал в столице после двухлетнего перерыва. ФОТОрепортаж
После двух лет перерыва в Киеве в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской стартовал 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Тема 10-го "Книжного Арсенала" - "Оптимисты скептики". Программа состоит из офлайн- и онлайн-мероприятий, мероприятий для детей и подростков, специальной кураторской программы книжного дизайна, музыкальных и других тематических программ.
Также специальную писательскую программу "Вголос. Про себе" планирует представить украинский поэт, прозаик, переводчик и общественный активист Сергей Жадан.
Кроме того, в программе фестиваля на 2021 год - известные украинские авторы: Тарас Прохасько, Юрко Издрык, Екатерина Бабкина, Юрий и София Андруховичи, Иван Малкович, Оксана Забужко, Ирина Цилик и другие.
В рамках фестиваля также проведут профессиональную онлайн-программу для издателей и литературных агентов "Литература на экспорт", подведут итоги проекта Pitch Book и конкурса "Лучший книжный дизайн".
Свои книжные новинки на фестивале будут продавать почти 250 украинских издательств.
Купить билеты можно только онлайн, а посетить мероприятие - лишь во временной промежуток, указанный на билете. При этом пенсионеры, ветераны и дети до 12 лет могут попасть на "Книжный Арсенал" бесплатно.
Все фото - УНИАН
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На цьому наголосила письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко під час форуму "Українська книжкова революція", https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3253817-derzava-mae-nadati-vagomu-pidtrimku-ukrainskij-knizci-zabuzko.html?fbclid=IwAR3aSyL3ConhThP1I6sQ_ct1BTSzgnMogGHBt-cKs6F-Ui2n3ZFeovDTeeg повідомляє "Укрінформ".
"Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: "Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок". Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом", - описала ситуацію Забужко.
Вона зазначила, що "ми вели війну малими силами", бо чимало українських інформаційних ресурсів, які існували для пропаганди української книжки серед українського населення, були у різний спосіб "дуже грамотно зачищені".
"Якраз нульові роки - це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… - це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку", - сказала письменниця.
"Тож коли ми збільшимо українське книговидання - обсяги й тиражі, - то нам не буде де їх друкувати. Тобто з-під нас вибили індустріальну базу, інформаційну базу, а далі "можете бавитися у своєму пісочнику" - 3 тисячі накладу, 5 тисяч… І зламати це - справа не кількох років. Зламати це можна тільки граючи в довгу дистанцію і за участю Української держави, політика якої мусить бути протекціоністською", - підкреслила вона.
При цьому Забужко нагадала, що за 30 років незалежності тільки за уряду Юрія Єханурова, три роки, існувала програма "Українська книжка". Наразі ж українська книжка навіть не доходить до бібліотек.
"Ми можемо багато говорити про пожвавлення ринку - що ринок ожив, ожив асортимент, зросла кількість назв, - але у нас не зріс об'єм ринку, він навіть не повернувся на рівень 2008 року. Тобто питання - що робити з книжкою, яку станом, скажімо, на 2005 рік держава закуповувала в 17 тисяч бібліотек на своїй території, а станом на 2020 рік закуповує в 438, при тому, що в Україні 12 тисяч бібліотек і ще 4 тисячі на окупованих територіях?" - зауважила Забужко.
Водночас письменниця зазначила, що Україна мала б скористатися періодом пандемії і підтримати українське книговидання.