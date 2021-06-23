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Акция "Поддержи украинскую книгу" проходит у Мистецького Арсенала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 июня в 15.00 у входа в Мистецький Арсенал общественные активисты, писатели, издатели, деятели культуры провели акцию "Поддержи украинскую книгу". По их мнению, ситуация на украинском книжном рынке - критическая и требует решительных действий со стороны государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организатор - инициатива "Украинская книжная революция".

В мероприятии, в частности, принимают участие поэт и издатель Иван Малкович, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров, писательница Тамара Горіха Зерня, поэт Иван Андрусяк, писатель Сергей Пантюк, музыкант Тарас Компаниченко, художник Ростислав Лужецкий, другие деятели культуры и представители издательской отрасли, а также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. На мероприятии также был замечен актер Антин Мухарский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Издатели и писатели объявили "Украинскую книжную революцию": требуют пресечения российской экспансии, поддержку украинской книги и библиотек

Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 01
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 02
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 03
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 04
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 05
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 06
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 07
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 08
Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 09

Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 10

Акция Поддержи украинскую книгу проходит у Мистецького Арсенала 11

Инициаторы акции убеждены: депутаты должны ввести законодательные стимулы для устойчивого роста чтения, издания и распространения книг на украинском языке, которые позволят создать мощный и самодостаточный украинский книжный рынок.

Писатели, поэты издатели, а также уполномоченный по защите государственного языка написали пожелания в книге, которую потом будут нести под Раду.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

книги (630) Мистецький Арсенал (55) украинский язык (1189) Богачук Олег (1462) Креминь Тарас (131)


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если книга интересная- то поддержки не требует
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23.06.2021 16:11 Ответить
Нынче такое время, что нужно поддерживать любые бумажные книги.
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23.06.2021 16:20 Ответить
Акция "Поддержи украинскую книгу" проходит у Мистецького Арсенала - Цензор.НЕТ 7220
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23.06.2021 16:21 Ответить
Які книги? ЗЕБІЛИ букварі ще в першому класі покурили.
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23.06.2021 23:04 Ответить
23 июня в 15.00 у входа в Мистецький Арсенал общественные активисты, писатели, издатели, деятели культуры провели акцию "Поддержи украинскую книгу". По их мнению, ситуация на украинском книжном рынке - критическая и требует решительных действий со стороны государства. Источник: https://censor.net/ru/p3273018

Думаю від Зе совкодрочерів не дочекаються
Загребельний гарно писав )
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23.06.2021 23:04 Ответить
Це як? Які законодавчі стимули для стійкого зростання читання? Прийняти закон, за яким зобов"зати кожного українця читати певну кількість книг українською кожного місяця і здавати щомісячний екзамен на відповідну тему? А хто не здав - турма...
ПС. Пишіть цікаві книги - і нікого не доведеться примушувати їх читати.
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24.06.2021 00:20 Ответить
 
 