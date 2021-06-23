Акция "Поддержи украинскую книгу" проходит у Мистецького Арсенала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 июня в 15.00 у входа в Мистецький Арсенал общественные активисты, писатели, издатели, деятели культуры провели акцию "Поддержи украинскую книгу". По их мнению, ситуация на украинском книжном рынке - критическая и требует решительных действий со стороны государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организатор - инициатива "Украинская книжная революция".

В мероприятии, в частности, принимают участие поэт и издатель Иван Малкович, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров, писательница Тамара Горіха Зерня, поэт Иван Андрусяк, писатель Сергей Пантюк, музыкант Тарас Компаниченко, художник Ростислав Лужецкий, другие деятели культуры и представители издательской отрасли, а также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. На мероприятии также был замечен актер Антин Мухарский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Издатели и писатели объявили "Украинскую книжную революцию": требуют пресечения российской экспансии, поддержку украинской книги и библиотек























Инициаторы акции убеждены: депутаты должны ввести законодательные стимулы для устойчивого роста чтения, издания и распространения книг на украинском языке, которые позволят создать мощный и самодостаточный украинский книжный рынок.

Писатели, поэты издатели, а также уполномоченный по защите государственного языка написали пожелания в книге, которую потом будут нести под Раду.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук