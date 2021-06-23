Акція "Підтримай українську книгу" проходить біля Мистецького Арсеналу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 червня о 15.00 біля входу в Мистецький Арсенал громадські активісти, письменники, видавці, діячі культури провели акцію "Підтримай українську книгу". На їхню думку, ситуація на українському книжковому ринку - критична і вимагає рішучих дій з боку держави.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатор - ініціатива "Українська книжкова революція".

У заході, зокрема, беруть участь поет і видавець Іван Малкович, голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, письменниця Тамара Горіха Зерня, поет Іван Андрусяк, письменник Сергій Пантюк, музикант Тарас Компаніченко, художник Ростислав Лужецький, інші діячі культури і представники видавничої галузі, а також Уповноважений Верховної Ради з захисту державної мови Тарас Кремінь. На заході також помітили актора Антона Мухарського.

Читайте також: Видавці та письменники оголосили "Українську книжкову революцію": вимагають припинення російської експансії, підтримку української книги і бібліотек























Ініціатори акції переконані: депутати повинні ввести законодавчі стимули для стійкого зростання читання, видання та розповсюдження книжок українською мовою, які дозволять створити потужний і самодостатній український книжковий ринок.

Письменники, поети, видавці, а також уповноважений із захисту державної мови написали побажання в книзі, яку потім будуть нести під Раду.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук