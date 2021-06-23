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Акція "Підтримай українську книгу" проходить біля Мистецького Арсеналу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 червня о 15.00 біля входу в Мистецький Арсенал громадські активісти, письменники, видавці, діячі культури провели акцію "Підтримай українську книгу". На їхню думку, ситуація на українському книжковому ринку - критична і вимагає рішучих дій з боку держави.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатор - ініціатива "Українська книжкова революція".

У заході, зокрема, беруть участь поет і видавець Іван Малкович, голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, письменниця Тамара Горіха Зерня, поет Іван Андрусяк, письменник Сергій Пантюк, музикант Тарас Компаніченко, художник Ростислав Лужецький, інші діячі культури і представники видавничої галузі, а також Уповноважений Верховної Ради з захисту державної мови Тарас Кремінь. На заході також помітили актора Антона Мухарського.

Читайте також: Видавці та письменники оголосили "Українську книжкову революцію": вимагають припинення російської експансії, підтримку української книги і бібліотек

Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 01
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 02
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 03
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 04
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 05
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 06
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 07
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 08
Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 09

Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 10

Акція Підтримай українську книгу проходить біля Мистецького Арсеналу 11

Ініціатори акції переконані: депутати повинні ввести законодавчі стимули для стійкого зростання читання, видання та розповсюдження книжок українською мовою, які дозволять створити потужний і самодостатній український книжковий ринок.

Письменники, поети, видавці, а також уповноважений із захисту державної мови написали побажання в книзі, яку потім будуть нести під Раду.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

книги (446) Мистецький арсенал (13) українська мова (833) Богачук Олег (1457) Кремінь Тарас (151)


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если книга интересная- то поддержки не требует
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23.06.2021 16:11 Відповісти
Нынче такое время, что нужно поддерживать любые бумажные книги.
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23.06.2021 16:20 Відповісти
Акция "Поддержи украинскую книгу" проходит у Мистецького Арсенала - Цензор.НЕТ 7220
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23.06.2021 16:21 Відповісти
Які книги? ЗЕБІЛИ букварі ще в першому класі покурили.
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23.06.2021 23:04 Відповісти
23 июня в 15.00 у входа в Мистецький Арсенал общественные активисты, писатели, издатели, деятели культуры провели акцию "Поддержи украинскую книгу". По их мнению, ситуация на украинском книжном рынке - критическая и требует решительных действий со стороны государства. Источник: https://censor.net/ru/p3273018

Думаю від Зе совкодрочерів не дочекаються
Загребельний гарно писав )
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23.06.2021 23:04 Відповісти
Це як? Які законодавчі стимули для стійкого зростання читання? Прийняти закон, за яким зобов"зати кожного українця читати певну кількість книг українською кожного місяця і здавати щомісячний екзамен на відповідну тему? А хто не здав - турма...
ПС. Пишіть цікаві книги - і нікого не доведеться примушувати їх читати.
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24.06.2021 00:20 Відповісти
 
 