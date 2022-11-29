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Письменника Вакуленка окупанти застрелили з пістолета Макарова, - поліція. ФОТО

Росіяни під час окупації Харківщини розстріляли письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в квітні цього року слідчими поліції за матеріалами ЗМІ було зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі письменника в часи окупації ворогом Ізюмського району.

У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира - він був впевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі - його син.

"Він розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, імовірно, "лнрівці" та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина - провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня, до їхнього дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою "Z" та силоміць вивезли Володимира Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив. Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло перебувало на вулиці більше місяця", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло зниклого в окупованому Ізюмі письменника Вакуленка знайшли в братській могилі

Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено - загиблий №319 на Ізюмському кладовищі - це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолета Макарова.

Письменника Вакуленка окупанти застрелили з пістолета Макарова, - поліція 01

Фото зроблено місцевим мешканцем 12-го травня.

Слідчі розшукують свідків злочинів росіян - обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців.

Автор: 

письменник (84) Нацполіція (15325) Харківщина (6054) Вакуленко Володимир письменник (9)


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Топ коментарі
+26
Та пишіть вже прямо: кацапи - підараси!
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29.11.2022 15:50 Відповісти
+13
Микола Зеров, Валер'ян Підогильний, Валер'ян Поліщук, Євген Плужник, Микола Хвильовий, Марко Вороний, Микола Куліш, родина Крушельницьких та інші представники покоління української інтелігенцвх 30-х років, які стали представниками розстріляного червоними кацапами українського Відродження. Вони не те, щоб боролися з кацапською експансіжю, просто продовжували бути українською елітою, стараючись триматися осторонь політичних процесів. Не вийшло... Саме, як еліта, що е йшла на пряму співпрацю, вони і становили небезпеку для асимвляції і зросійщення українців. Письменники, поети, актори стали головною мішенню. Без них і виросло два покоління совків, люмпенів і "какіх разніц". За 30 років Незалежності цец процес перервався завдяки новій поромлі - Драча, Іваничука, Шкляра, Костенко, Лук'яненка, того ж Вакуленка і врших. І новітні загарбники, внуки і правнуки енкаведистів-огепеушників-чекістів, ефесбешників пішли по новому колу. Змінилися часи, але нпміриі методи загарбання чужих територій і поневолення чужих народів не змінилося. Ось чому цих північно-сзідних варварів треба знищити. Щоб жити самим.
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29.11.2022 16:10 Відповісти
+13
Там не лише Стуса треба додати, а й багатьох інших. Мені б не вистачило двох-трьох сторінок.
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29.11.2022 16:38 Відповісти
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кацапи - інопланетяни
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29.11.2022 15:47 Відповісти
Та пишіть вже прямо: кацапи - підараси!
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29.11.2022 15:50 Відповісти
А вот интересно, кто от кого заразился ********** - МПЦ от орков, или наоборот. Не даёт мне покоя эта философская мысль.
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29.11.2022 18:45 Відповісти
Ви дослідник калу?
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29.11.2022 19:12 Відповісти
Та не. Просто они как бы засветились в последнее время, так скать вызвали интерес обществ зоологов.
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29.11.2022 20:06 Відповісти
Це все одно, що вести диспут про те, що було першим - курка, чи яйце. 😊
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29.11.2022 20:00 Відповісти
Да, мне тоже очень похоже это дело. Кстати, курицы, особенно двуглавые - это же в тему. Не зря всё это.
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29.11.2022 20:08 Відповісти
чума на всіх русскіх!
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29.11.2022 15:53 Відповісти
На его месте должен быть зелёный или лысый
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29.11.2022 15:56 Відповісти
Микола Зеров, Валер'ян Підогильний, Валер'ян Поліщук, Євген Плужник, Микола Хвильовий, Марко Вороний, Микола Куліш, родина Крушельницьких та інші представники покоління української інтелігенцвх 30-х років, які стали представниками розстріляного червоними кацапами українського Відродження. Вони не те, щоб боролися з кацапською експансіжю, просто продовжували бути українською елітою, стараючись триматися осторонь політичних процесів. Не вийшло... Саме, як еліта, що е йшла на пряму співпрацю, вони і становили небезпеку для асимвляції і зросійщення українців. Письменники, поети, актори стали головною мішенню. Без них і виросло два покоління совків, люмпенів і "какіх разніц". За 30 років Незалежності цец процес перервався завдяки новій поромлі - Драча, Іваничука, Шкляра, Костенко, Лук'яненка, того ж Вакуленка і врших. І новітні загарбники, внуки і правнуки енкаведистів-огепеушників-чекістів, ефесбешників пішли по новому колу. Змінилися часи, але нпміриі методи загарбання чужих територій і поневолення чужих народів не змінилося. Ось чому цих північно-сзідних варварів треба знищити. Щоб жити самим.
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29.11.2022 16:10 Відповісти
додай Стуса
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29.11.2022 16:14 Відповісти
Там не лише Стуса треба додати, а й багатьох інших. Мені б не вистачило двох-трьох сторінок.
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29.11.2022 16:38 Відповісти
Ще Микола Вороний.
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29.11.2022 16:40 Відповісти
макаров разве оружие..это дерьмо пневмат и то лучше а лучше флобер..пукалка гавняная
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29.11.2022 16:19 Відповісти
"Спіціліст"!!!
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29.11.2022 16:57 Відповісти
Бо дитячий в дитячих письменниках кацапи перш за все бачать загрозу існуванню своїй імперії.
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29.11.2022 16:24 Відповісти
Папа Римський не хоче ще щось пукнути про "російський гуманізм?
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29.11.2022 16:42 Відповісти
Вот ******, а...
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29.11.2022 18:43 Відповісти
москалі представляють собою антилюдський вірус, який нищить все що може знищити і якщо людство хоче й далі існувати та розвиватися то антилюдський вірус треба ліквідувати, бо якщо його просто на деякий час зупинити, він згодом вбиватиме й надалі... бо москалі не здатні щось створювати, вони лише крадуть, паплюжать та нищать все до чого торкаються...
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29.11.2022 19:54 Відповісти
Не то что вирус, это просто изрыгания по ошибке недоконченной империи, я бы так выразился. Очень жаль, что такой, скажем так, несильной с некоторых сторон стране как Украина приходится это выживать.
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29.11.2022 20:11 Відповісти
То же что при оккупации кацапами после пакта Молотова-Рибентропа. Тоже мучили и убывали тех кто умнее заборного столба. Страна секты гопоты.
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29.11.2022 20:19 Відповісти
 
 