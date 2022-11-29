Письменника Вакуленка окупанти застрелили з пістолета Макарова, - поліція. ФОТО
Росіяни під час окупації Харківщини розстріляли письменника Володимира Вакуленка.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в квітні цього року слідчими поліції за матеріалами ЗМІ було зареєстровано провадження за ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі письменника в часи окупації ворогом Ізюмського району.
У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира - він був впевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі - його син.
"Він розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, імовірно, "лнрівці" та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина - провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня, до їхнього дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою "Z" та силоміць вивезли Володимира Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив. Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі відомо, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло перебувало на вулиці більше місяця", - йдеться у повідомленні.
Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено - загиблий №319 на Ізюмському кладовищі - це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолета Макарова.
Фото зроблено місцевим мешканцем 12-го травня.
Слідчі розшукують свідків злочинів росіян - обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців.
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