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Новости Война в Сирии
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Израильская армия заявила об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

ЦАХАЛ знищив більшість стратегічних запасів зброї Сирії

В течение последних 48 часов ЦАХАЛ нанес удары по большей части стратегических запасов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Отмечается, что минувшей ночью ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военно-морских судов.

По данным ЦАХАЛ, были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, по данным израильских военных, было осуществлено более 350 ударов с воздуха.

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Следовательно, ЦАХАЛ назвал "широкий спектр" пораженных целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

"Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БпЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее", - говорится в сообщении.

Кроме того, Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции

Ранее сообщалось, что после падения режима Башара Асада армия Израиля пересекла демилитаризованную зону и вошла на территорию Сирии.

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Израиль (1922) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+11
Ізраїль творить невимовну х-ню з тими анексіями. Я тепер розумію чому всі навколишні їх ненавидять ...
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11.12.2024 01:28
+10
Путлєр на своїх болотах завив з розпачу як собака Баскервілів...
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11.12.2024 01:26
+8
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11.12.2024 01:41
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Чьотко!
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11.12.2024 01:24 Ответить
Путлєр на своїх болотах завив з розпачу як собака Баскервілів...
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11.12.2024 01:26 Ответить
Ізраїль творить невимовну х-ню з тими анексіями. Я тепер розумію чому всі навколишні їх ненавидять ...
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11.12.2024 01:28 Ответить
... і при цьому жоден "воїн цахалу" не постраждав...
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11.12.2024 01:34 Ответить
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11.12.2024 01:45 Ответить
ти дебіл?
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11.12.2024 02:39 Ответить
Ізраїль зазнає постійних нападів з усіх боків дня проголошення Незалежності! Що їм лишається робити?
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11.12.2024 02:41 Ответить
Чий Крим?
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11.12.2024 08:30 Ответить
Ти дегенерат? Як чий? Український! чи в тебе є інші варіанти?
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11.12.2024 09:58 Ответить
Молодці ізраїльтяни, але мало чистить і анексує.
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11.12.2024 08:20 Ответить
Коверкати мову будеш у себе на болоті, собака сутула.
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11.12.2024 09:52 Ответить
Дура нагуляна, що таке Декларація Бальфура? відповідай, не гугли!!!
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11.12.2024 10:01 Ответить
Ізраїль робить все правильно, він анексував землі в агресора, за результатом перемоги над агресором.
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11.12.2024 11:42 Ответить
Довботятел 🤡 зеленський , вчись !!! Ніт , краще їди вже ...
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11.12.2024 01:33 Ответить
Зуйло продукт тисячолітніх інцестів - дегенерат. Тобто не здатний до навчання.
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11.12.2024 01:36 Ответить
Таки да ,Ви сказали історичну правду
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11.12.2024 02:00 Ответить
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11.12.2024 01:41 Ответить
А передати, не?
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11.12.2024 02:48 Ответить
євреям 2гої світовой достало, що би зрозуміти - спочятку армія,
а вже потім дороги,
бо не зможеж захиститися? - нікому і на шо твої дороги не впали.
300+ років Україна не може такого зрозуміти - шо не так з нами?
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11.12.2024 03:12 Ответить
Ізраіль повинен захопити як мога ьільше теріторій, так буде небезпечніше для усіх. Ердоган-ворог. Йому не треба давати усі права на Сірію
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11.12.2024 03:15 Ответить
Нам би ті запаси .
А то сам не гам і другому не дам !
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11.12.2024 04:40 Ответить
хлопці наш гам в дорогах,
ізраїльтянцам приїхати і це все розкопати-дістати?
коли вибирали- закопували ми начебто нікого не питали...
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11.12.2024 05:14 Ответить
І це не дуже добре для нас. Тепер Путін може настояти на збереженні своїх баз в Сирії, і нова влада нічого не зможе йому заперечити. А так би вони не потерпіли наявності в країна баз, з яких саме їх бомбили і зносили їхні міста, народ би просто не зрозумів. А тепер, коли нічим витурити росіян, хто зна як воно буде.
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11.12.2024 08:32 Ответить
Та в тому й справа, що вони мали знищити ті бази ще на початку, але не роблять досі. Можливо, хтось картку поповнив? Отже, бази стоять, недотуркані. Яки їх дамбили восіііііім років. То договорняки, а не опозиція.
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11.12.2024 08:38 Ответить
Катар та саудити замість знищеного радянського мотлоху навезуть туди ******** західної зброї.

Бібі тупо заради відволікання уваги від суда над ним створив переможне шоу.
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11.12.2024 09:08 Ответить
Поки ця зброя і бази були у Асада, Ізраїль їх не чіпав, а коли цього союзника Путлєра народ позбавив влади, її почали знищувати. Дуже дивно, адже ці дії спрямовані на послаблення нової сірійської влади, таке враження, щоб Х-уйло ніяким чином не позбувся своїх військових баз у Латакії. Саме так це виглядає.
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11.12.2024 09:12 Ответить
 
 