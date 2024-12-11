Израильская армия заявила об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

В течение последних 48 часов ЦАХАЛ нанес удары по большей части стратегических запасов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Отмечается, что минувшей ночью ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военно-морских судов.

По данным ЦАХАЛ, были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, по данным израильских военных, было осуществлено более 350 ударов с воздуха.

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Следовательно, ЦАХАЛ назвал "широкий спектр" пораженных целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

"Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БпЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее", - говорится в сообщении.

Кроме того, Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции

Ранее сообщалось, что после падения режима Башара Асада армия Израиля пересекла демилитаризованную зону и вошла на территорию Сирии.

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