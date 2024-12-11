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Новости Санкции против России
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Администрация Байдена готовит жесткие санкции против экспорта российской нефти, - Bloomberg

Санкції проти російської нафти

Администрация действующего президента США Джо Байдена сейчас рассматривает введение более жестких санкций в отношении торговли российской нефтью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробности возможных новых мер все еще прорабатываются, однако по данным источников издания, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.

Агентство отмечает, что президент США долго сопротивлялся такому решению из-за опасений, что оно может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно накануне президентских выборов в ноябре.

Однако в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быстрое соглашение с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта к более агрессивным действиям", - говорят источники Bloomberg.

По данным агентства, обсуждения свидетельствуют о большей готовности команды Байдена идти на риск в противостоянии с Россией в ситуации завершения ее каденции. К тому же, готовность обусловлена еще и тем, что предыдущие попытки ограничить энергетические доходы России дали неоднозначные результаты, а средние цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года.

Читайте также: Глава "Роснефти" призвал готовиться к снижению цен на нефть

В последние недели своей работы, администрация также решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины из-за сомнений в дальнейшей поддержке со стороны США командой Трампа.

Возможные санкции против теневого танкерного флота

По словам источников Bloomberg, администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций, направленных на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Новые ограничения на так называемый "теневой флот" могут быть обнародованы в ближайшие недели.

Агентство также добавляет, что Европейский Союз до конца года планирует ввести аналогичные ограничения в отношении "теневого флота" РФ. Ожидается, что санкции ЕС также будут нацелены на физических лиц, участвующих в торговле (российской нефтью. - ред.).

Также читайте: Нефтегазовые доходы России в ноябре упадут на 36%. Однако за год они выросли на 26%

Автор: 

нефть (1918) санкции (11282)


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Топ комментарии
+9
Найкращі жорсткі санкції проти експорту російської нафти є світове зростання виробництва нафти, щоб ціна впала десь до $30, тобто нижче собівартості видобування нафти в Росії.
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11.12.2024 06:54
+5
Свинособак, а чого ж ти серед "свиней" живеш, чи ти троль кацапсько-подоляцький?
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11.12.2024 06:55
+4
це розумів тільки Рейган - нема вже таких.
сама трамповня на понтах тільки і осталася...
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11.12.2024 06:56
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Свинособак, а чого ж ти серед "свиней" живеш, чи ти троль кацапсько-подоляцький?
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11.12.2024 06:55 Ответить
він
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11.12.2024 06:59 Ответить
А на голосування поставлять хоч, чи як все інше?
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11.12.2024 06:52 Ответить
декотрі платять голосами.
а взагалі адміністрація Байдена в контакті з наступними трампонами...
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11.12.2024 06:53 Ответить
Найкращі жорсткі санкції проти експорту російської нафти є світове зростання виробництва нафти, щоб ціна впала десь до $30, тобто нижче собівартості видобування нафти в Росії.
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11.12.2024 06:54 Ответить
це розумів тільки Рейган - нема вже таких.
сама трамповня на понтах тільки і осталася...
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11.12.2024 06:56 Ответить
а шо саме Камала?
ці брайтенські-адесські республіканці нічого спільного з республіканцями не мають....
так шо там з камалою?
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11.12.2024 07:36 Ответить
ну не знаєш, то і не запитуй хто з ким і за кого..
сралінскую руку все хочеш?
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11.12.2024 07:48 Ответить
Араби саботують, але процес заміщення в Азії раша нафти на арабську йде доволі швидко.
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11.12.2024 06:57 Ответить
Важко буде - собівартість американської нафти з фракінгу більше $40 за бочку в середньому по палаті. Хіба що китайці зовсім в рецесію зваляться і перестануть купувати.
https://www.statista.com/statistics/748207/breakeven-prices-for-us-oil-producers-by-oilfield/ Average WTI price needed for U.S. oil and gas producers to stay profitable by well status in selected U.S. oilfields as of 2024 (in U.S. dollars per barrel)
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11.12.2024 07:24 Ответить
Китай буде купувати менше нафти.

Споживання бензину в Китаї почало падати на тлі збільшення продажів електромобілів, повільного економічного зростання та скорочення населення.
https://www.eia.gov/*************/images/2024.11.20/main.svg
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11.12.2024 07:33 Ответить
цього те же може бути, ну який смисл шейхам добувати багато нафти і дешево продавати, швидше закінчиться, а так добуваєть скільки ввжають за потрібне і дорого продають. і їм всім пофіг, що болотна федераска напала на Україну.
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11.12.2024 07:41 Ответить
"цього не може"
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11.12.2024 07:43 Ответить
Та ходять небезпідставні чутки що Mohammed bin Salman перейнявся ідеєю про історичний кінець нафтової ери і роздумує чи не продати максимум поки ще купують, а на вторговані гроші перейти на іншу технологічну базу - ядерку чи сонце, чи викупити всіх європейських науковців гамузом щоб вони розкрутили щось кудись тощо.
За що купив за те продав.
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11.12.2024 07:47 Ответить
ви не розумієте, в шейхах теї нафти як на собаці блох і не під 3 км під землею, а ногою ступив і вона сочиться....
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11.12.2024 09:27 Ответить
Головне вчасно
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11.12.2024 06:59 Ответить
Завжди залишають собі варіант закрутити ще трохи. Інакше це були б не американці.
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11.12.2024 07:33 Ответить
І надовго будуть ці санкції? До приходу нової адміністрації?
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11.12.2024 07:44 Ответить
Це просто Space Balls якийсь.
Чорний шолом: Що ви готуєте? Ви завжди готуєте. Робіть вже.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4UCAJwq4yIM&t=91s
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11.12.2024 08:07 Ответить
ну от такі в нас діди-победуни-виборці....
ви то за шо клованюнярія відбулавили?
начебто і причіни крім собственної ************ і не було....
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11.12.2024 08:19 Ответить
Газпорн страждає :
Болгарія пригрозила зупинити транзит газу до Сербії: вимагає платежів від Газпрому
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bolhariia-pryhrozyla-zupynyty-tranzyt-hazu-do-serbii-vymahaie-platezhiv-vid-hazpromu
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11.12.2024 08:15 Ответить
Запровадити санкціі проти тіньового флоту росіі-все рівно що ганятись за темною кішкою в темній кімнаті..... Цей флот вже нараховує вже більше ніж 400 танкерів, Всі під різними прапорами різних краін, зареєстровані на різні компаніі в різних куточках світу, різні комерційні оператори,брокери. Вантаж перевантажується з одного судна на інше у відкритому морі, змінюються вантажні документи. Зрозуміти кому дійсно належить судно і чий вантаж дуже і дуже складно ....
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11.12.2024 08:27 Ответить
Всі ці компанії в офоршних зонах під англійською юрисдикцією і мають страховки, вантаж має країну походження і це так само перевіряється. Друге нафта має свій унікальний склад який ніяк не змінити.

Всі ці схеми перекриваються дуже швидко, вводиться ембарго на всю галузь, тільки проблема в тому що цю нафту купує захід та ж Європа і західні компанії в Азії та і тому закриває очі та розповідає як все складно та неможливо.

На даний момент немає ні однієї штрафної санкції навіть на компанії прокладки, чи третіх осіб які мають відношення до суден.
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11.12.2024 09:42 Ответить
Трошки додатково Тіньовий флот.....
1. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі". Це головне, а звідси наступні позиції:
2. Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.
3. Чимало власників цих танкерів зареєстровані (створені) в офшорних юрисдикціях (де Британіі і близько немає), та/або "країнах зручного прапору". Тобто там, де справжнього власника дійсно важко ідентифікувати.
4, Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження
5, Кожного місяця,,Тіньовий флот" поповнюється на 25-30 танкерів.....
Так із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба а імітація боротьби, бо більше половини перевізок російськоі нафти досі належить компаніям з країн, що оголосили ембарго.(!!!) Як до речі 51% обсягів, що перевозять наприклад з Чорного моря це танкери грецьких і кіпрських судновласників ......Але ніхто цього не помічає!!!! Вони вшняпились в тіньовий флот!
І якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії. То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою.......Продаж російськоі нафти - це вічний двигун фінансування війни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
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11.12.2024 18:32 Ответить
паралельно із гоніннями за тими тіньовими танкерами потрібно понижувати і стелю цін на цапську нафту. бо коли хапроваджували ту стелю у 60 доларів за бочку, то тоді ринкові ціни на нафту були більше 80, під 90 десь +-. а зараз ринкові ціни вже менше 80, навіть до 70 доходять. тому і стелю потрібно коректувати. із 60 до 40 хоча би. тоді індуси самі будуть викручувати цапам руки, щоб знижку більшу собі виторгувати, посилаючись на нову стелю цін.
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11.12.2024 09:39 Ответить
А головне--дуже вчасно!
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11.12.2024 11:55 Ответить
 
 