Администрация Байдена готовит жесткие санкции против экспорта российской нефти, - Bloomberg
Администрация действующего президента США Джо Байдена сейчас рассматривает введение более жестких санкций в отношении торговли российской нефтью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности возможных новых мер все еще прорабатываются, однако по данным источников издания, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.
Агентство отмечает, что президент США долго сопротивлялся такому решению из-за опасений, что оно может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно накануне президентских выборов в ноябре.
Однако в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быстрое соглашение с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта к более агрессивным действиям", - говорят источники Bloomberg.
По данным агентства, обсуждения свидетельствуют о большей готовности команды Байдена идти на риск в противостоянии с Россией в ситуации завершения ее каденции. К тому же, готовность обусловлена еще и тем, что предыдущие попытки ограничить энергетические доходы России дали неоднозначные результаты, а средние цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года.
В последние недели своей работы, администрация также решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины из-за сомнений в дальнейшей поддержке со стороны США командой Трампа.
Возможные санкции против теневого танкерного флота
По словам источников Bloomberg, администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций, направленных на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Новые ограничения на так называемый "теневой флот" могут быть обнародованы в ближайшие недели.
Агентство также добавляет, что Европейский Союз до конца года планирует ввести аналогичные ограничения в отношении "теневого флота" РФ. Ожидается, что санкции ЕС также будут нацелены на физических лиц, участвующих в торговле (российской нефтью. - ред.).
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а взагалі адміністрація Байдена в контакті з наступними трампонами...
сама трамповня на понтах тільки і осталася...
ці брайтенські-адесські республіканці нічого спільного з республіканцями не мають....
так шо там з камалою?
сралінскую руку все хочеш?
https://www.statista.com/statistics/748207/breakeven-prices-for-us-oil-producers-by-oilfield/ Average WTI price needed for U.S. oil and gas producers to stay profitable by well status in selected U.S. oilfields as of 2024 (in U.S. dollars per barrel)
Споживання бензину в Китаї почало падати на тлі збільшення продажів електромобілів, повільного економічного зростання та скорочення населення.
https://www.eia.gov/*************/images/2024.11.20/main.svg
За що купив за те продав.
Чорний шолом: Що ви готуєте? Ви завжди готуєте. Робіть вже.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4UCAJwq4yIM&t=91s
ви то за шо клованюнярія відбулавили?
начебто і причіни крім собственної ************ і не було....
Болгарія пригрозила зупинити транзит газу до Сербії: вимагає платежів від Газпрому
https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/bolhariia-pryhrozyla-zupynyty-tranzyt-hazu-do-serbii-vymahaie-platezhiv-vid-hazpromu
Всі ці схеми перекриваються дуже швидко, вводиться ембарго на всю галузь, тільки проблема в тому що цю нафту купує захід та ж Європа і західні компанії в Азії та і тому закриває очі та розповідає як все складно та неможливо.
На даний момент немає ні однієї штрафної санкції навіть на компанії прокладки, чи третіх осіб які мають відношення до суден.
1. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі". Це головне, а звідси наступні позиції:
2. Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій.
3. Чимало власників цих танкерів зареєстровані (створені) в офшорних юрисдикціях (де Британіі і близько немає), та/або "країнах зручного прапору". Тобто там, де справжнього власника дійсно важко ідентифікувати.
4, Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження
5, Кожного місяця,,Тіньовий флот" поповнюється на 25-30 танкерів.....
Так із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба а імітація боротьби, бо більше половини перевізок російськоі нафти досі належить компаніям з країн, що оголосили ембарго.(!!!) Як до речі 51% обсягів, що перевозять наприклад з Чорного моря це танкери грецьких і кіпрських судновласників ......Але ніхто цього не помічає!!!! Вони вшняпились в тіньовий флот!
І якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії. То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою.......Продаж російськоі нафти - це вічний двигун фінансування війни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......