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Удар РФ по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены, 4 человека под завалами. ФОТО

4 человека погибли, 22 получили ранения в результате вчерашней российской атаки РФ по Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Уже 6 погибших и 22 раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Вознесеновскому району Запорожья. Ночью спасатели ГСЧС достали из-под завалов двух женщин - они в больнице. В руинах изуродованной российской ракетой здания находятся еще четыре человека", - отмечает глава ОВА Иван Федоров.

удар рф по Запоріжжю

Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 268 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Удары по региону:

Войска рф нанесли ракетный удар по Запорожью.

150 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку.

109 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники ГСЧС спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 10 декабря в результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, ранены 20 человек.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27057) Запорожская область (3067)


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Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏😢🥀 Рiдним щире спiвчуття.Пораненим скорiше вилiкуватись!
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11.12.2024 08:18 Ответить
Мрію побачити КОЖНУ хату в такому вигляді на Богом проклятій мацкаляндіі!!!
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11.12.2024 08:27 Ответить
По москве надо бить, иначе не выгоним путлера. Сколько раз я буду повторять одно и тоже, почему меня не слышат?
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11.12.2024 08:38 Ответить
анрєй барісич ніразрєшаіт кацапу прасирськаму стрілять па братьях
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11.12.2024 09:10 Ответить
Тут інше, ті ракети і дрони, про які заявляв Президент Зе готові тільки у відосах, щоб проїхатися по вухах наріду, бо якби вони були, то б вже вдарили. Невжде забулися про мільярдний ліс, мільйон дронів, мегавати в енергетиці, зарплата вчителям по 4 штуки баксів?
Але в нас є американські, англійські, французські і купа цілей в Криму, Донецьку, Луганську, Херсонській і Запорізькій областях, то ж дійсно правильне питання, чому не б'ють?
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11.12.2024 10:43 Ответить
 
 