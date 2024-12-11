Удар РФ по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены, 4 человека под завалами. ФОТО

4 человека погибли, 22 получили ранения в результате вчерашней российской атаки РФ по Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Уже 6 погибших и 22 раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Вознесеновскому району Запорожья. Ночью спасатели ГСЧС достали из-под завалов двух женщин - они в больнице. В руинах изуродованной российской ракетой здания находятся еще четыре человека", - отмечает глава ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 268 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Удары по региону:

Войска рф нанесли ракетный удар по Запорожью.

150 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку.

109 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 10 декабря в результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, ранены 20 человек.