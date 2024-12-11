За сутки на Юге уничтожены 85 оккупантов. Враг 15 раз предпринимал штурмовые действия, большинство - в районах Новодаровки и Новополя, - Силы обороны Юга

На южном направлении за минувшие сутки российские войска 15 раз прибегали к штурмовым действиям, не оставляя намерений прорвать линию обороны.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Захватчики не прекращают обстреливать позиции украинских подразделений и мирных граждан, проживающих в прифронтовых районах. За минувшие сутки зафиксировано 230 обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения.

Не прекращается и вражеский террор дронами как наших позиций, так и территорий, где есть гражданские люди. За минувшие сутки враг применил более 220 FPV- дронов различных модификаций и сбросил 153 осколочных боеприпаса с поражающими свойствами.

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Штурмы позиций Сил обороны Украины

Так, за минувшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга, на южном направлении, враг 15 раз прибегал к штурмовым действиям, не оставляя намерений прорвать нашу линию обороны. Большинство - на Запорожском направлении, в районах Новодаровки и Новополя.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник не прекращает проводить ротационные мероприятия как личного состава, так и техники. Также противник продолжает тренировки штурмовых групп и готовит их к проведению будущих атак. Кроме этого, вражеская армия активно проводит воздушную и инженерную разведки, выведывая потенциальные места штурмов.

Островная зона в устье Днепра на Приднепровском направлении, остается для врага приоритетной целью. За прошедшие сутки он 5 раз прибегал к попыткам штурмовых действий. Наши войска дали достойный отпор, враг понеся потери живой силы, отошел на свои исходные позиции.

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Потери армии РФ

Как сообщили в Силах обороны Юга, за минувшие сутки вражеские потери составляют 85 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

10 единиц авто и бронетехники;

9 мотоциклов и 2 багги;

5 лодок;

2 разведывательных БПЛА "Supercam" и "Zala";

комплекс видеонаблюдения "Муром-М", старлинк и РЭБ-окопный.

Также поражено:

3 блиндажа и укрытия личного состава;

2 наблюдательных пункта;

2 места хранения боеприпасов и огневую позицию;

6 антенн управления БПЛА и 4 антенны связи.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 757 340 российских захватчиков.