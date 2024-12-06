Оккупанты совершили 37 штурмов за сутки на Времевском направлении, это наибольшее количество за неделю, - Силы обороны Юга

Оккупанты активизировали штурмовые действия на Времевском направлении, в частности, за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений, что является наибольшим количеством за последнюю неделю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На Времевском направлении постоянно увеличивается количество штурмовых действий противника. Он проводит их малыми группами пехоты с привлечением боевых бронированных машин. Вчера даже работали там их танки. Но бойцы Сил обороны Украины пытаются сдержать, ведут активную оборону. За сутки уничтожили на этом направлении один танк, девять бронированных машин. Наши бойцы пытаются проводить стабилизационные мероприятия, чтобы восстановить положение по линии боевого соприкосновения. Однако бои продолжаются ожесточенные, в частности, 37 боевых столкновений произошло. Это за последнее время наибольшее количество таких боестолкновений", - рассказал спикер.

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Волошин отметил, что это - наибольшее количество за неделю, поскольку обычно враг проводил 22-26 боестолкновений в сутки.

Относительно количества живой силы, которую враг сосредоточил на южном направлении в целом, спикер отметил, что речь идет о численности до 200 тысяч оккупантов.

"Вообще на юге - это до 200 тысяч, где-то около 180 тысяч. Но это включая Черноморский флот, там 25 тысяч как минимум, и те войска, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма, там тоже около 35 000. Против нас с южного направления врага есть, начиная от 14-го армейского корпуса, который представляет Северный флот РФ и сейчас этот корпус стоит на Тендровской и Кинбурнской косе. Далее стоят общевойсковые армии их Южного военного округа. На приазовской территории стоят их общевойсковые армии Восточного военного округа. Кроме того, есть несколько соединений их Воздушно-десантных войск. Есть немало различных специальных подразделений - это и беспилотники, и разведчики их, и Росгвардия", - рассказал Волошин.

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