Окупанти здійснили 37 штурмів за добу на Времівському напрямку, це найбільша кількість за тиждень, - Сили оборони Півдня

Окупанти активізували штурмові дії на Времівському напрямку, зокрема за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень, що є найбільшою кількістю за останній тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На Времівському напрямку постійно збільшується кількість штурмових дій противника. Він проводить їх малими групами піхоти із залученням бойових броньованих машин. Учора навіть працювали там їхні танки. Але бійці Сил оборони України намагаються стримати, ведуть активну оборону. За добу знищили на цьому напрямку один танк, дев'ять броньованих машин. Наші бійці намагаються проводити стабілізаційні заходи, щоб відновити положення по лінії бойового зіткнення. Проте бої тривають запеклі, зокрема, 37 бойових зіткнень відбулося. Це за останній час найбільша кількість таких боєзіткнень", - розповів речник.

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Волошин зауважив, що це найбільша кількість за тиждень, адже зазвичай ворог проводив 22-26 боєзіткнень на добу.

Стосовно кількість живої сили, яку ворог зосередив на південному напрямку загалом, речник зазначив, що йдеться про чисельність до 200 тисяч окупантів.

"Взагалі на півдні - це до 200 тисяч, десь близько 180 тисяч. Але це включно із Чорноморським флотом, там 25 тисяч як мінімум, і ті війська, які розташовані на території тимчасово окупованого Криму, там теж близько 35 000. Проти нас із південного напрямку ворога є, починаючи від 14 армійського корпусу, який представляє Сєвєрний флот РФ і зараз цей корпус стоїть на Тендрівській і Кінбурнській косі. Далі стоять загальновійськові армії їхнього Южного воєнного округа. На приазовській території стоять їхні загальновійськові армії Східного воєнного округу. Крім того, є декілька з'єднань їхніх Повітряно-десантних військ. Є чимало різних спеціальних підрозділів - це і безпілотники, і розвідники їхні, і Росгвардія", - розповів Волошин.

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