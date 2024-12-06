Окупанти 14 разів штурмували в районах Новодарівки та Новополя на Запорізькому напрямку, їхні втрати на півдні становлять 139 осіб, - Сили оборони Півдня

В операційній зоні Сил оборони Півдня України триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Українські захисники й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його тилах та вогневих позиціях.





Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Як зазначається, ворог не полишає намірів прорвати лінію оборони на декількох напрямках бойового зіткнення.

Окупаційні війська продовжують гатити по позиціях українських військ та прифронтових районів, де проживають цивільні люди. За минулу добу зафіксовано майже 260 обстрілів з різних видів артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Півдні ліквідовано 141 окупанта та майже 40 одиниць ворожої техніки, - Сили оборони Півдня

Росіяни продовжують час від часу завдавати ракетних ударів по мирних містах. Учора внаслідок такого удару по Миколаївському району загинула цивільна особа.

Також ворог продовжує дроновий терор проти мирного населення, завдає ударів по будинках та автівках. За минулу добу він застосував 325 FPV- дронів різних модифікацій та скинув понад 350 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Штурми позицій Сил оборони України

На Півдні України ворожа армія не припиняє штурмувати нашу лінію оборони. За уточненою інформацією, в операційній зоні ОУВ "Таврія", ворог 18 разів вдавався до штурмових дій, 14 з яких - на Запорізькому напрямку в районах Новодарівки та Новополя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили танк, артилерію та склади ворога дронами "Помста", - ДПСУ. ВIДЕО

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу. Також, агресор здійснює тренування штурмовиків для проведення майбутніх атакувальних дій, активно здійснює повітряну та інженерну розвідки.



Придніпровський напрямок, а саме острівна зона в гирлі Дніпра, залишається пріоритетною метою для ворога і зазнає постійних атак. Впродовж минулої доби було зафіксовано 4 спроби невдалих штурмів. Зазнавши значних втрат живої сили, противник був змушений відійти на свої вихідні позиції.

Втрати армії РФ

Як повідомили в Силах оборони Півдня, за минулу добу ворожі втрати становлять 139 окупантів.

Крім того, українські захисники знищили:

11 артилерійських систем;

14 одиниць авто та бронетехніки;

1 танк;

1 систему ППО;

1 БпЛА типу "Zala";

3 мотоцикли та квадроцикл;

2 генератори;

2 системи Starlink, 2 камери відеоспостереження та 2 станції РЕБ.

Також читайте: Втрати ворога за минулу добу на Харківському напрямку становлять 82 особи, - ОТУ "Харків"

Також уражено:

5 бліндажів та 3 укриття особового складу;

2 спостережні пункти.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 750 610 російських загарбників.