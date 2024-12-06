Оккупанты 14 раз штурмовали в районах Новодаровки и Новополя на Запорожском направлении, их потери на юге составляют 139 человек, - Силы обороны Юга

В операционной зоне Сил обороны Юга Украины продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Украинские защитники продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его тылам и огневым позициям.





Об этом сообщают Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Как отмечается, враг не оставляет намерений прорвать линию обороны на нескольких направлениях боевого столкновения.

Оккупационные войска продолжают бить по позициям украинских войск и прифронтовых районов, где проживают гражданские люди. За минувшие сутки зафиксировано почти 260 обстрелов из различных видов артиллерии.

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Россияне продолжают время от времени наносить ракетные удары по мирным городам. Вчера в результате такого удара по Николаевскому району погиб гражданский человек.

Также враг продолжает дроновый террор против мирного населения, наносит удары по домам и автомобилям. За минувшие сутки он применил 325 FPV- дронов различных модификаций и сбросил более 350 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.

Штурмы позиций Сил обороны Украины

На Юге Украины вражеская армия не прекращает штурмовать нашу линию обороны. По уточненной информации, в операционной зоне ОГВ "Таврія", враг 18 раз прибегал к штурмовым действиям, 14 из которых - на Запорожском направлении в районах Новодаровки и Новополя.

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На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Также, агрессор осуществляет тренировки штурмовиков для проведения будущих атакующих действий, активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.



Приднепровское направление, а именно островная зона в устье Днепра, остается приоритетной целью для врага и подвергается постоянным атакам. За прошедшие сутки было зафиксировано 4 попытки неудачных штурмов. Понеся значительные потери живой силы, противник был вынужден отойти на свои исходные позиции.

Потери армии РФ

Как сообщили в Силах обороны Юга, за минувшие сутки вражеские потери составляют 139 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

11 артиллерийских систем;

14 единиц авто и бронетехники;

1 танк;

1 систему ПВО;

1 БПЛА типа "Зала";

3 мотоцикла и квадроцикл;

2 генератора;

2 системы Starlink, 2 камеры видеонаблюдения и 2 станции РЭБ.

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Также поражено:

5 блиндажей и 3 укрытия личного состава;

2 наблюдательных пункта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 750 610 российских захватчиков.