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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 757 340 человек (+1400 за сутки), 9526 танков, 21 067 артсистем, 19 616 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення ворожої колони

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 757 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 757340 (+1400) человек,

танков - 9526 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 19616 (+20) ед,

артиллерийских систем - 21067 (+3) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1023 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+4),

крылатые ракеты - 2859 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31073 (+36) ед,

специальная техника - 3641 (+4)

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Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) уничтожение (6887) техника (1734) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+21
Минув 3948 день москальсько-української війни.
Техніка суттєво просіла, чумардоси пруть пішкодралом, логістика перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 757 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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11.12.2024 08:45
+12
,Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.12.2024 08:02
+11
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11.12.2024 08:50
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Правила форума Совет форумчан
,Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.12.2024 08:02 Ответить
Де кацапські танки? *уйло їх для прориву десь готує?
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11.12.2024 08:32 Ответить
або закінчилися ... треба витягати дедавскіє т34, деди ж на них подихали - пора внукам робити те саме ...
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11.12.2024 08:36 Ответить
Писали, десь на далекому сході в них зберігаються ще й Т-28.
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11.12.2024 09:28 Ответить
Думаю якщо би були, то вже давно би їздили замість БМП, БТР, ББМ та гольфкарів )
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11.12.2024 09:49 Ответить
Там в УР повно ще в окопах ІС-2 без двигунів..,Може на буксирі їх і притягнуть
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11.12.2024 13:53 Ответить
Там же д і арта. Где, где. В п...
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11.12.2024 08:59 Ответить
тож не серпень на вулиці, а грудень. дощі і морозів нема. звісно, це лише одна із причин чому менше танків цапи зараз використовують. проте на погоду поправку брати все ж таки потрібно.
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11.12.2024 09:26 Ответить
Минув 3948 день москальсько-української війни.
Техніка суттєво просіла, чумардоси пруть пішкодралом, логістика перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 757 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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11.12.2024 08:45 Ответить
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11.12.2024 08:50 Ответить
мізер броні... ну, хоч появилась в кондуїті, на відміну від вчорашнього зведення...
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11.12.2024 10:04 Ответить
Сьогодні немає звітів про просунення рашистів! Поки що.
Сподіваємося на краще...
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11.12.2024 10:29 Ответить
Боже допоможи та захисти Украiну! Молимо Тебе Спасителю наш! 🙏🙏🙏
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11.12.2024 11:42 Ответить
Танки, мабуть, арту тягають
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11.12.2024 14:18 Ответить
 
 