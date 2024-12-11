Общие боевые потери РФ с начала войны – около 757 340 человек (+1400 за сутки), 9526 танков, 21 067 артсистем, 19 616 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 757 340 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 757340 (+1400) человек,
танков - 9526 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 19616 (+20) ед,
артиллерийских систем - 21067 (+3) ед,
РСЗО - 1253 (+0) ед,
средства ППО - 1023 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+4),
крылатые ракеты - 2859 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 31073 (+36) ед,
специальная техника - 3641 (+4)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Техніка суттєво просіла, чумардоси пруть пішкодралом, логістика перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 757 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
Сподіваємося на краще...