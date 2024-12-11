Общие боевые потери РФ с начала войны – около 757 340 человек (+1400 за сутки), 9526 танков, 21 067 артсистем, 19 616 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 757 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 757340 (+1400) человек,

танков - 9526 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 19616 (+20) ед,

артиллерийских систем - 21067 (+3) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1023 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+4),

крылатые ракеты - 2859 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 31073 (+36) ед,

специальная техника - 3641 (+4)

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.