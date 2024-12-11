РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости Война
7 144 6

Спецназовцы "Омега" Нацгвардии показали штурм позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами штурма вражеских окопов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы нацгвардейцев опубликована в телеграм-канале.

"Видно, как спецназ под вражеские обстрелы десантируются вблизи позиций, где зарылся враг. Бойцы заходили на позиции и забрасывали гранаты в так называемые "норки", где прятались оккупанты. Кроме того, зафиксирован и близкий контакт с врагом", - говорится в сообщении.

Среди задокументированных моментов - звуки полета вражеских дронов, переговоры между бойцами во время выполнения задания, а также кадры зачистки блиндажей с оккупантами.

Как отмечается, операцию осложняли вражеские минометные обстрелы, которые повлекли ранения некоторых бойцов. Однако, несмотря на препятствия, задача была выполнена успешно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

спецназ (617) штурм (520) Покровск (586)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
круто!респектище!!!🤙
показать весь комментарий
11.12.2024 15:01 Ответить
Моторошно.
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
11.12.2024 17:48 Ответить
поранення то фігня , заживуть. зате уберегли техніку і зекономили соляру
показать весь комментарий
11.12.2024 18:00 Ответить
Видно,що задіяли хлопців задля визволення побратимів,бо на відео наші відступали.Буває,але чи проходить?Треба щось думати з керівництвом......чи ні...
показать весь комментарий
11.12.2024 21:25 Ответить
Слава Воїнам!!
показать весь комментарий
12.12.2024 03:27 Ответить
Справжні воїни, величезна повага до вас.
показать весь комментарий
12.12.2024 09:44 Ответить
 
 