Спецназовцы "Омега" Нацгвардии показали штурм позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами штурма вражеских окопов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы нацгвардейцев опубликована в телеграм-канале.

"Видно, как спецназ под вражеские обстрелы десантируются вблизи позиций, где зарылся враг. Бойцы заходили на позиции и забрасывали гранаты в так называемые "норки", где прятались оккупанты. Кроме того, зафиксирован и близкий контакт с врагом", - говорится в сообщении.

Среди задокументированных моментов - звуки полета вражеских дронов, переговоры между бойцами во время выполнения задания, а также кадры зачистки блиндажей с оккупантами.

Как отмечается, операцию осложняли вражеские минометные обстрелы, которые повлекли ранения некоторых бойцов. Однако, несмотря на препятствия, задача была выполнена успешно.

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