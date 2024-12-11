Спецназовцы "Омега" Нацгвардии показали штурм позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами штурма вражеских окопов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы нацгвардейцев опубликована в телеграм-канале.
"Видно, как спецназ под вражеские обстрелы десантируются вблизи позиций, где зарылся враг. Бойцы заходили на позиции и забрасывали гранаты в так называемые "норки", где прятались оккупанты. Кроме того, зафиксирован и близкий контакт с врагом", - говорится в сообщении.
Среди задокументированных моментов - звуки полета вражеских дронов, переговоры между бойцами во время выполнения задания, а также кадры зачистки блиндажей с оккупантами.
Как отмечается, операцию осложняли вражеские минометные обстрелы, которые повлекли ранения некоторых бойцов. Однако, несмотря на препятствия, задача была выполнена успешно.
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