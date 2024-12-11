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Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 8

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня 2024 року

В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас в результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли 8 человек. Пострадали 22 человека, среди которых ребенок.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 7. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

Автор: 

Запорожье (2649) жертвы (2071) ГСЧС (4960)


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Нема прощення рашистам....
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11.12.2024 14:03 Ответить
 
 