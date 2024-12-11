Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 8
В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сейчас в результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли 8 человек. Пострадали 22 человека, среди которых ребенок.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.
Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года
Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.
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natali goncharova #436730
показать весь комментарий11.12.2024 14:03 Ответить Мне нравится 0
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