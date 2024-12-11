Удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 7. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожье на месте российского обстрела из-под завалов разрушенного дома достали еще одно тело. Количество жертв возросло до 7 человек.
Об этом сообщила корреспондентка Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГСЧС, под завалами еще могут быть люди.
Глава ОВА Федоров заявил, что спасательная операция длится 19 часов.
"Атака унесла жизни семерых людей, еще 22 - получили ранения. Под завалами еще есть люди.
По предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники", - добавил он.
Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года
Войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье.
В результате обстрела разрушена частная клиника.
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