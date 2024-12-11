Коллаборанты "приглашают" военных РФ в детские сады на Херсонщине, - ЦНС

На ВОТ Херсонщины коллаборационисты активно внедряют политику Кремля, привлекая детей к пропаганде через образовательные учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, в детский сад "Ромашка" в Таврийске, заведующая которого сотрудничает с оккупантами, были приглашены военные армии РФ. Они выступали перед детьми, рассказывая о "подвигах" захватчиков и призывая детей в будущем вступить в ряды армии РФ.

"Дети по-прежнему остаются одними из главных мишеней для политики Кремля, а сами школьные учреждения превращаются в инструменты для контроля и запугивания", - отмечает ЦНС.

Напомним, недавно рашисты установили ящики для доносов в школах на оккупированных территориях.

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