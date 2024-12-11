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Новости Война
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Коллаборанты "приглашают" военных РФ в детские сады на Херсонщине, - ЦНС

Колаборанти на Херсонщині організовують

На ВОТ Херсонщины коллаборационисты активно внедряют политику Кремля, привлекая детей к пропаганде через образовательные учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, в детский сад "Ромашка" в Таврийске, заведующая которого сотрудничает с оккупантами, были приглашены военные армии РФ. Они выступали перед детьми, рассказывая о "подвигах" захватчиков и призывая детей в будущем вступить в ряды армии РФ.

"Дети по-прежнему остаются одними из главных мишеней для политики Кремля, а сами школьные учреждения превращаются в инструменты для контроля и запугивания", - отмечает ЦНС.

Напомним, недавно рашисты установили ящики для доносов в школах на оккупированных территориях.

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Автор: 

дети (6489) коллаборационизм (870) Центр национального сопротивления (563) Херсонская область (4745)


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ЦНС продовжує репостити ТГ Баліцького. Гарний спротив...
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11.12.2024 13:20 Ответить
ЦНС вкидає це як новину! А це там як буденщина,,,,
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11.12.2024 13:25 Ответить
То що кацапи виховують молодь так як їм потрібно для постійних війн ми знаємо, вони це роблять сотні років. Питання, а що в цьому плані робиться в Україні, виховують плавців церез Тису, членограїв, потомствених крадіїв, та професійних завивателів про тяжку долю?
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11.12.2024 13:26 Ответить
Подарували путіну українських дітей.
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11.12.2024 13:31 Ответить
 
 