Рашисты установили ящики для доносов в школах на оккупированных территориях, - ЦНС

В ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационной власти одноклассниках, или даже родителях. Все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", - отмечает ЦНС.

Согласно информации, все письма, которые попадают в ящики, школьная администрация обязана передавать сотрудникам ФСБ. Кроме того, школы самостоятельно формируют списки детей, которые проявляют "нелояльность" к оккупационным властям, и передают их в управления оккупационных администраций.

Напомним, оккупанты вывезли украинских детей с ВОТ Донетчины на Урал для пропагандистских мероприятий.

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