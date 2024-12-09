Рашисты установили ящики для доносов в школах на оккупированных территориях, - ЦНС
В ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.
"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационной власти одноклассниках, или даже родителях. Все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", - отмечает ЦНС.
Согласно информации, все письма, которые попадают в ящики, школьная администрация обязана передавать сотрудникам ФСБ. Кроме того, школы самостоятельно формируют списки детей, которые проявляют "нелояльность" к оккупационным властям, и передают их в управления оккупационных администраций.
Напомним, оккупанты вывезли украинских детей с ВОТ Донетчины на Урал для пропагандистских мероприятий.
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Що це мені нагадує....... Як тут багато хто повідомляє адмінам, як погано ставляться деякі коментатори до їхнього святого гетьмана.
Класика...
Тому не звизди, звиздун.
І ви його теж написали.
Отже, нас обох зараз стратять злобні адміни.
Пічалька.
Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", Источник: https://censor.net/ru/n3524163
Уважаемый редактор,
может лучше про реактор?Так на кого доносить надо? Оперу на опера?
Пишите так чтобы
любому дуракумне было ясно