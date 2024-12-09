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Новости Война
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Рашисты установили ящики для доносов в школах на оккупированных территориях, - ЦНС

Росіяни змушують школярів доносити

В ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационной власти одноклассниках, или даже родителях. Все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", - отмечает ЦНС.

Согласно информации, все письма, которые попадают в ящики, школьная администрация обязана передавать сотрудникам ФСБ. Кроме того, школы самостоятельно формируют списки детей, которые проявляют "нелояльность" к оккупационным властям, и передают их в управления оккупационных администраций.

Напомним, оккупанты вывезли украинских детей с ВОТ Донетчины на Урал для пропагандистских мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли детей из ВОТ Донетчины в Екатеринбург, - ЦНС

Автор: 

дети (6491) оккупация (10135) россия (95502) Центр национального сопротивления (564)


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Топ комментарии
+6
Кожен день перебування на окупованих територіях, під владою рашистської пропаганди НЕВИЛІКОВНО ВПЛИВАЄ на психіку дитини!
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09.12.2024 16:14
+2
Треба щоб стукали на неулюблених вчителів. Ну тобто тих, що вчитись змушують.
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09.12.2024 16:02
+2
Взагалі, краще відповідай за свого лідора, якого ти наобирало.
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09.12.2024 16:13
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Треба щоб стукали на неулюблених вчителів. Ну тобто тих, що вчитись змушують.
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09.12.2024 16:02 Ответить
Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Джерело: https://censor.net/ua/n3524163
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Що це мені нагадує....... Як тут багато хто повідомляє адмінам, як погано ставляться деякі коментатори до їхнього святого гетьмана.
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09.12.2024 16:05 Ответить
Тут якраз ті, що на гетьмана гонять, отримують звизди, а потім біжуть плакатися до адміні.
Класика...
Тому не звизди, звиздун.
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09.12.2024 16:11 Ответить
Взагалі, краще відповідай за свого лідора, якого ти наобирало.
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09.12.2024 16:13 Ответить
Хоч один приклад наведіть.
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09.12.2024 16:20 Ответить
Напиши сово порохобот і тебе вже на сайті немає, тому я про нього і не пишу. Бо можна писати або хорошо, або нічого, а хорошо я не могут, як і про Зеленського.
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09.12.2024 16:25 Ответить
Порохобот.
І ви його теж написали.
Отже, нас обох зараз стратять злобні адміни.
Пічалька.
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09.12.2024 16:31 Ответить
Раніше мене набагато швидше закривали
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09.12.2024 16:36 Ответить
Кожен день перебування на окупованих територіях, під владою рашистської пропаганди НЕВИЛІКОВНО ВПЛИВАЄ на психіку дитини!
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09.12.2024 16:14 Ответить
Це у них в крові, з молоком матері вбирают, діти вертухаев, продовжують справи своїх батьків
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09.12.2024 16:22 Ответить
Или я не умею читать (что приятней) или я ***...ый. Кто на ком стоял?
Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", Источник: https://censor.net/ru/n3524163
Уважаемый редактор, может лучше про реактор?

Так на кого доносить надо? Оперу на опера?
Пишите так чтобы любому дураку мне было ясно
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09.12.2024 16:29 Ответить
 
 