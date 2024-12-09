Рашисти встановили скриньки для доносів у школах на окупованих територіях, - ЦНС
В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.
"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - зазначає ЦНС.
Згідно з інформацією, всі листи, які потрапляють у скриньки, шкільна адміністрація зобов’язана передавати співробітникам ФСБ. Крім того, школи самостійно формують списки дітей, які виявляють "нелояльність" до окупаційної влади, і передають їх до управлінь окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо, окупанти вивезли українських дітей із ТОТ Донеччини на Урал для пропагандистських заходів.
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Що це мені нагадує....... Як тут багато хто повідомляє адмінам, як погано ставляться деякі коментатори до їхнього святого гетьмана.
Класика...
Тому не звизди, звиздун.
І ви його теж написали.
Отже, нас обох зараз стратять злобні адміни.
Пічалька.
Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", Источник: https://censor.net/ru/n3524163
Уважаемый редактор,
может лучше про реактор?Так на кого доносить надо? Оперу на опера?
Пишите так чтобы
любому дуракумне было ясно