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Новини Війна
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Рашисти встановили скриньки для доносів у школах на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни змушують школярів доносити

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - зазначає ЦНС. 

Згідно з інформацією, всі листи, які потрапляють у скриньки, шкільна адміністрація зобов’язана передавати співробітникам ФСБ. Крім того, школи самостійно формують списки дітей, які виявляють "нелояльність" до окупаційної влади, і передають їх до управлінь окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, окупанти вивезли українських дітей із ТОТ Донеччини на Урал для пропагандистських заходів.

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Автор: 

діти (5057) окупація (6682) росія (65052) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+6
Кожен день перебування на окупованих територіях, під владою рашистської пропаганди НЕВИЛІКОВНО ВПЛИВАЄ на психіку дитини!
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09.12.2024 16:14
+2
Треба щоб стукали на неулюблених вчителів. Ну тобто тих, що вчитись змушують.
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09.12.2024 16:02
+2
Взагалі, краще відповідай за свого лідора, якого ти наобирало.
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09.12.2024 16:13
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Треба щоб стукали на неулюблених вчителів. Ну тобто тих, що вчитись змушують.
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09.12.2024 16:02 Відповісти
Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Джерело: https://censor.net/ua/n3524163
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Що це мені нагадує....... Як тут багато хто повідомляє адмінам, як погано ставляться деякі коментатори до їхнього святого гетьмана.
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09.12.2024 16:05 Відповісти
Тут якраз ті, що на гетьмана гонять, отримують звизди, а потім біжуть плакатися до адміні.
Класика...
Тому не звизди, звиздун.
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09.12.2024 16:11 Відповісти
Взагалі, краще відповідай за свого лідора, якого ти наобирало.
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09.12.2024 16:13 Відповісти
Хоч один приклад наведіть.
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09.12.2024 16:20 Відповісти
Напиши сово порохобот і тебе вже на сайті немає, тому я про нього і не пишу. Бо можна писати або хорошо, або нічого, а хорошо я не могут, як і про Зеленського.
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09.12.2024 16:25 Відповісти
Порохобот.
І ви його теж написали.
Отже, нас обох зараз стратять злобні адміни.
Пічалька.
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09.12.2024 16:31 Відповісти
Раніше мене набагато швидше закривали
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09.12.2024 16:36 Відповісти
Кожен день перебування на окупованих територіях, під владою рашистської пропаганди НЕВИЛІКОВНО ВПЛИВАЄ на психіку дитини!
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09.12.2024 16:14 Відповісти
Це у них в крові, з молоком матері вбирают, діти вертухаев, продовжують справи своїх батьків
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09.12.2024 16:22 Відповісти
Или я не умею читать (что приятней) или я ***...ый. Кто на ком стоял?
Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", Источник: https://censor.net/ru/n3524163
Уважаемый редактор, может лучше про реактор?

Так на кого доносить надо? Оперу на опера?
Пишите так чтобы любому дураку мне было ясно
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09.12.2024 16:29 Відповісти
 
 