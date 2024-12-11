Россияне приговорили девятерых защитников Мариуполя к длительным срокам заключения

Во временно захваченном Донецке российские оккупанты осудили девятерых украинских защитников Мариуполя, которые отличились во время обороны города в марте 2022 года.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Защитники, среди которых - военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обвиняются в якобы обстреле поселка Старый Крым. Оккупационный "суд" назначил приговоры от 24 лет до пожизненного заключения.

Как отмечается, среди осужденных: Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.

"Все они защищали Мариуполь от российских оккупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен", - говорится в сообщении.

Сейчас они должны отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима.

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