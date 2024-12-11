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Новости Война
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Россияне приговорили девятерых защитников Мариуполя к длительным срокам заключения

Росія засудила дев’ятьох захисників Маріуполя до довічного ув’язнення

Во временно захваченном Донецке российские оккупанты осудили девятерых украинских защитников Мариуполя, которые отличились во время обороны города в марте 2022 года.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Защитники, среди которых - военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обвиняются в якобы обстреле поселка Старый Крым. Оккупационный "суд" назначил приговоры от 24 лет до пожизненного заключения.

Как отмечается, среди осужденных: Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.

"Все они защищали Мариуполь от российских оккупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен", - говорится в сообщении.

Сейчас они должны отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима.

Читайте также: Оккупанты проводят очередную волну фильтрационных мероприятий в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Мариуполь (5708) россия (95467) суд (25091)


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Топ комментарии
+10
А це їм Найвеличніший наказав здаватися?
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11.12.2024 14:22
+10
це все що треба знати про Зельоного Оманського покидька який фактично своїм наказом здатися віддав захисників Маріуполя на тортури і повільну смерть в руснявих лагерях.

на таку саму смерть він віддає Україну
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11.12.2024 14:25
+6
Так, а народу сказав, що то є "контрольована евакуація". І народ тоді бігав і прославляв Великого лідера і молився за його великий розум. А як виявилося здав на муки, катування, смерть, а декого на довічне, звинувативши при цьому "червоний хрест", що вони ніби не зробили його роботу.
Дай Боже вистояти цим мужнім захисникам, які фактично залишилися один на один з таким горем.
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11.12.2024 14:28
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А це їм Найвеличніший наказав здаватися?
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11.12.2024 14:22 Ответить
Говорив, що всії їх врятує і забув через 10 секунд. Тому і найвеличніший.
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11.12.2024 14:34 Ответить
Тепер йому головне встигнути до літака на Ізраїль. Бо після виборів якщо вони будуть його можуть затримати. Буде як в Афгані, злітати літак а на колесах висіти тцка та інша нелюдь. Але той може ще й долетить додому у Ізраїль але ці тупі потвори точно не зможуть.
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11.12.2024 16:12 Ответить
це все що треба знати про Зельоного Оманського покидька який фактично своїм наказом здатися віддав захисників Маріуполя на тортури і повільну смерть в руснявих лагерях.

на таку саму смерть він віддає Україну
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11.12.2024 14:25 Ответить
Так, а народу сказав, що то є "контрольована евакуація". І народ тоді бігав і прославляв Великого лідера і молився за його великий розум. А як виявилося здав на муки, катування, смерть, а декого на довічне, звинувативши при цьому "червоний хрест", що вони ніби не зробили його роботу.
Дай Боже вистояти цим мужнім захисникам, які фактично залишилися один на один з таким горем.
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11.12.2024 14:28 Ответить
Це вулиця з двостороннім рухом.
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11.12.2024 14:34 Ответить
З нащої сторони нічого не буде. Пан Єрмак не допустить.
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11.12.2024 14:36 Ответить
Угу. Підлеглі зеЛідора виносять вироки рашистським виродкам ЗАОЧНО.
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11.12.2024 14:58 Ответить
Щоб визволити хлопців, треба посадити московських попів, а потім обміняти.
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11.12.2024 15:37 Ответить
Курс обміну там чудовий. Одного військовослужбовця РПЦ можна обміняти на 29 наших воїнів.
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11.12.2024 16:11 Ответить
 
 