Россияне приговорили девятерых защитников Мариуполя к длительным срокам заключения
Во временно захваченном Донецке российские оккупанты осудили девятерых украинских защитников Мариуполя, которые отличились во время обороны города в марте 2022 года.
Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Защитники, среди которых - военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обвиняются в якобы обстреле поселка Старый Крым. Оккупационный "суд" назначил приговоры от 24 лет до пожизненного заключения.
Как отмечается, среди осужденных: Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.
"Все они защищали Мариуполь от российских оккупантов, находились на территории меткомбината "Азовсталь" и затем попали в российский плен", - говорится в сообщении.
Сейчас они должны отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима.
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на таку саму смерть він віддає Україну
Дай Боже вистояти цим мужнім захисникам, які фактично залишилися один на один з таким горем.