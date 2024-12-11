В результате вражеского авиаудара погибли супруги в Беловодах на Сумщине: Их тела обнаружили на пепелище дома. ФОТО

В селе на границе Сумской области на пепелище полностью разрушенного в результате вражеского авиаудара дома обнаружены тела мужчины и его жены.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены", - говорится в сообщении.

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Как отметили в прокуратуре, дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара.