В результате вражеского авиаудара погибли супруги в Беловодах на Сумщине: Их тела обнаружили на пепелище дома. ФОТО
В селе на границе Сумской области на пепелище полностью разрушенного в результате вражеского авиаудара дома обнаружены тела мужчины и его жены.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий11.12.2024 15:10 Ответить Мне нравится 1
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