Обстрел Запорожья: количество жертв возросло до 9, в больнице умер мужчина
Мужчина, получивший ранения в результате обстрела Запорожья 10 декабря 2024 года, умер в больнице. Количество жертв возросло до 9 человек.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней", - отметил он.
Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года
Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.
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