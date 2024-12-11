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Новости Война
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Обстрел Запорожья: количество жертв возросло до 9, в больнице умер мужчина

Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість жертв зросла до 9

Мужчина, получивший ранения в результате обстрела Запорожья 10 декабря 2024 года, умер в больнице. Количество жертв возросло до 9 человек.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней", - отметил он.

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

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Запорожье (2649) жертвы (2071) война в Украине (3761)


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Ударів у відповідь по містах нацистської россії нема і не буде. Вмирати будуть лише наші люди.
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11.12.2024 16:20 Ответить
сукі казламорді, яка з ними може бути угода?
не звертайте на доніка увагу - 78 від 82 нe така вже і далека діменція...
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11.12.2024 16:32 Ответить
 
 