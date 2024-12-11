Обстрел Запорожья: количество жертв возросло до 9, в больнице умер мужчина

Мужчина, получивший ранения в результате обстрела Запорожья 10 декабря 2024 года, умер в больнице. Количество жертв возросло до 9 человек.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней", - отметил он.

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

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