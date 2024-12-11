Украинская армия имеет уникальный боевой опыт современной войны. Мы сражаемся по стандартам НАТО, - Шмыгаль

Украина имеет армию с уникальным боевым опытом ведения современной войны, которая уже воюет по стандартам НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Немецко-украинском бизнес-форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас украинские войска фактически прикрывают восточный фланг Европы и будут делать это в будущем.

Шмыгаль добавил, что в Украине набирает обороты производство оружия.

Способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем противовоздушной обороны и ракеты к ним", - рассказал премьер.

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Шмыгаль отметил, что Украина также имеет проекты по производству противотанковых гранатометов и противотанковых мин. И именно в этом направлении страна имеет чрезвычайно широкие перспективы.

"Наш ОПК - это 800 предприятий, более 300 тысяч работников, производственные площадки, высококлассные специалисты, возможность производить чрезвычайно широкую линейку вооружений. Все это будет работать на нашу общую безопасность", - добавил глава украинского правительства.

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