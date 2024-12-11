Украинская армия имеет уникальный боевой опыт современной войны. Мы сражаемся по стандартам НАТО, - Шмыгаль
Украина имеет армию с уникальным боевым опытом ведения современной войны, которая уже воюет по стандартам НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Немецко-украинском бизнес-форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас украинские войска фактически прикрывают восточный фланг Европы и будут делать это в будущем.
Шмыгаль добавил, что в Украине набирает обороты производство оружия.
Способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем противовоздушной обороны и ракеты к ним", - рассказал премьер.
Шмыгаль отметил, что Украина также имеет проекты по производству противотанковых гранатометов и противотанковых мин. И именно в этом направлении страна имеет чрезвычайно широкие перспективы.
"Наш ОПК - это 800 предприятий, более 300 тысяч работников, производственные площадки, высококлассные специалисты, возможность производить чрезвычайно широкую линейку вооружений. Все это будет работать на нашу общую безопасность", - добавил глава украинского правительства.
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Я та трактор.
о.. ахметовський холуй шмигаль став військовим експертом
бракованими мінами - це саме натівський стандарт
а саме головне що ахметівський холуй від зельоних ********* сказав ПРАВДУ
воювати тотально бракованими мінами проти ядерної держави при владі руснявозельоних ********* - це унікальний досвід
А воюють ЗСУ.
Які стандарти НАТО коли на всіх щаблях влади сидять дилетанти і саботажники , те саме серед командування ЗСУ .?!
Содолівщина у війську як була так і залишилась , а він щось там меле про НАТО .
Щоб армія воювала за стандартами НАТО половину дегенералів потрібно було розстріляти - ще вчора .!!