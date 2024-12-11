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Новости
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Украинская армия имеет уникальный боевой опыт современной войны. Мы сражаемся по стандартам НАТО, - Шмыгаль

Шмигаль заявив, що ЗСУ воюють за стандартами НАТО

Украина имеет армию с уникальным боевым опытом ведения современной войны, которая уже воюет по стандартам НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Немецко-украинском бизнес-форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас украинские войска фактически прикрывают восточный фланг Европы и будут делать это в будущем.

Шмыгаль добавил, что в Украине набирает обороты производство оружия.

Способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем противовоздушной обороны и ракеты к ним", - рассказал премьер.

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Шмыгаль отметил, что Украина также имеет проекты по производству противотанковых гранатометов и противотанковых мин. И именно в этом направлении страна имеет чрезвычайно широкие перспективы.

"Наш ОПК - это 800 предприятий, более 300 тысяч работников, производственные площадки, высококлассные специалисты, возможность производить чрезвычайно широкую линейку вооружений. Все это будет работать на нашу общую безопасность", - добавил глава украинского правительства.

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Автор: 

армия (8495) НАТО (9977) ОПК (148) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+17
Ключове слово "Ми" - вирішив примазатися до військових!
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11.12.2024 16:37
+14
особливо ти воюешь...зелена ненажерлива падла
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11.12.2024 16:43
+13
Міни які не спрацьовують теж за стандартами НАТО? ''Тушонка'' без м'яса теж за стандартами НАТО? Прибийте його хто небуть, бо вже накрався-забрехався!
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11.12.2024 16:52
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Ключове слово "Ми" - вирішив примазатися до військових!
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11.12.2024 16:37 Ответить
Скоріше обмазати військових
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11.12.2024 16:51 Ответить
Звідки шмигалю про це знати? Жодного дня не служив.
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11.12.2024 16:55 Ответить
А йому Зеленський розповідав
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11.12.2024 17:05 Ответить
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11.12.2024 18:51 Ответить
а крадемо за нашими рідними стандартами
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11.12.2024 16:38 Ответить
А хіба такі покидьки як ти воюють?
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11.12.2024 16:40 Ответить
А той, хто нічого не знає, той повчає
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11.12.2024 17:06 Ответить
Сам себе не похвалиш - ходиш як обпльований. А фортифікації ви "будуєте" теж за стандартами нато? Ви лише гроші розкрадаєте за стандартами кислобздійні.
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11.12.2024 16:40 Ответить
"ми" - це хто?бажано конкретніше
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11.12.2024 16:42 Ответить
вони всі сьогодні з одного шалману вийшли? Сибіга, цей
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11.12.2024 16:43 Ответить
особливо ти воюешь...зелена ненажерлива падла
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11.12.2024 16:43 Ответить
Досить вже хвастати, дочекайтеся хоча закінчення війни. Да і виглядає це як самопіар
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11.12.2024 16:50 Ответить
Міни які не спрацьовують теж за стандартами НАТО? ''Тушонка'' без м'яса теж за стандартами НАТО? Прибийте його хто небуть, бо вже накрався-забрехався!
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11.12.2024 16:52 Ответить
Ми орали.
Я та трактор.
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11.12.2024 16:53 Ответить
ніх..бл... що ? ))

о.. ахметовський холуй шмигаль став військовим експертом

бракованими мінами - це саме натівський стандарт
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11.12.2024 16:57 Ответить
Ты ублюдок сражаешся только как больше украсть!!!!
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11.12.2024 16:59 Ответить
Що ти доброго зробив для армії ,як і для країни ?
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11.12.2024 17:03 Ответить
...ас!
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11.12.2024 17:03 Ответить
Ми воюємо за стандартами НАТО, - Українські ЗСУ пробують воювати за стандартами НАТО.не маючи для цього необхідної зброї."зелена корумпована влада" воює корупцією проти України і її народу, гірше рашистського окупанта,котрого видно на полі бою,чого не скажеш про ворогів корупційних
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11.12.2024 17:06 Ответить
"Українська армія має унікальний бойовий досвід ******** війни."

а саме головне що ахметівський холуй від зельоних ********* сказав ПРАВДУ

воювати тотально бракованими мінами проти ядерної держави при владі руснявозельоних ********* - це унікальний досвід
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11.12.2024 17:09 Ответить
Без авіації та ракет, з місячною підготовкою для новачків, все якраз за стандартами НАТО, в яких в першу чергу авіа та ракетні удари і подовжена підготовка перед бойовими діями, для зменшення втрат.
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11.12.2024 17:16 Ответить
ВИ ******* гроші і обкрадаєте армію.

А воюють ЗСУ.
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11.12.2024 17:12 Ответить
Яке до біса НАТО ? ***** , а не НАТО . .
Які стандарти НАТО коли на всіх щаблях влади сидять дилетанти і саботажники , те саме серед командування ЗСУ .?!
Содолівщина у війську як була так і залишилась , а він щось там меле про НАТО .
Щоб армія воювала за стандартами НАТО половину дегенералів потрібно було розстріляти - ще вчора .!!
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11.12.2024 17:31 Ответить
В ЗСУ не буде стандартів НАТО, поки не відсторонять останнього військовослужбовця із совком у голові.
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11.12.2024 17:31 Ответить
За стандартами НАТО, УПА, козаків воюють прості українці, а шмигалі, зермаки, татарови, стефанчуки, юзіки..., нагадують тилових і жирних пацюків в нірці-бункері.
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11.12.2024 17:34 Ответить
А міни які не міни, це теж за стандартами НАТО? І хто такі ми? Шмига з мусорньою чи пацани в окопах?
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11.12.2024 18:08 Ответить
Брехня як завжди ! Пан Юрій Бутусов , вас смарагдових довбнів , кілька днів тому ,просив терміново впровадити хоч перший стандарт НАТО .
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11.12.2024 18:49 Ответить
Шо воно меле?
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11.12.2024 19:05 Ответить
 
 