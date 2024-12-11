Шмыгаль прибыл в Германию: встретится с Шольцом
Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Германию.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Запланированы встречи с федеральным канцлером Олафом Шольцом и вице-канцлером Робертом Габеком, участие в Украинско-германском бизнес-форуме", - говорится в сообщении.
По словам премьера, с руководством Германии планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций.
Визит Шольца в Киев
Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.
Лидеры почтили память павших украинских военных, а также посетили раненых защитников в одной из больниц.
Визит Мерца в Украину
9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
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для понтів - "я сам своє ношу"?
так шольц на пасажирському потязі був, а не на урядовому літаку
Депозит хоче відкрити...
тим більше у шольца вагон часу був у Києві, навіть із кличком зустрічався та фоткався