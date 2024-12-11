Шмыгаль прибыл в Германию: встретится с Шольцом

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Германию.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированы встречи с федеральным канцлером Олафом Шольцом и вице-канцлером Робертом Габеком, участие в Украинско-германском бизнес-форуме", - говорится в сообщении.

По словам премьера, с руководством Германии планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций.

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Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Лидеры почтили память павших украинских военных, а также посетили раненых защитников в одной из больниц.

Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

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