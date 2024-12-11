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Новости
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Шмыгаль прибыл в Германию: встретится с Шольцом

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Германию.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированы встречи с федеральным канцлером Олафом Шольцом и вице-канцлером Робертом Габеком, участие в Украинско-германском бизнес-форуме", - говорится в сообщении.

Денис Шмигаль прибув із візитом до Німеччини

По словам премьера, с руководством Германии планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны, поддержку энергетики, вопросы восстановления, реформы и привлечения инвестиций.

Также читайте: Германская помощь Украине в 2025 году гарантирована, - Министр финансов Кукис

Визит Шольца в Киев

Известно, что в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев.

Лидеры почтили память павших украинских военных, а также посетили раненых защитников в одной из больниц.

Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине следует разрешить бить по целям в России - при условии трансатлантической координации, - Мерц

Автор: 

визит (3079) Германия (6947) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+3
А поїздом,як Шольц в Україну,ця потвора не може?!
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11.12.2024 12:13
+2
в багажі - цінні речі (все що нажито непосильною працею)
Депозит хоче відкрити...
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11.12.2024 12:15
+2
тіко персональний урядовий літак
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11.12.2024 12:31
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Ніяковите чмо полетіло...
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11.12.2024 12:09 Ответить
а чого ж валізу до багажу не здав?
для понтів - "я сам своє ношу"?
так шольц на пасажирському потязі був, а не на урядовому літаку
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11.12.2024 12:12 Ответить
в багажі - цінні речі (все що нажито непосильною працею)
Депозит хоче відкрити...
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11.12.2024 12:15 Ответить
тоді зрозуміло чого це він поперся до Бундесу за державний кошт, а не обговорив із шольцом усі питання під час його візиту до Києва
тим більше у шольца вагон часу був у Києві, навіть із кличком зустрічався та фоткався
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11.12.2024 12:30 Ответить
Ета зачот! Курва надіється, що встигне втекти!
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11.12.2024 12:45 Ответить
А поїздом,як Шольц в Україну,ця потвора не може?!
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11.12.2024 12:13 Ответить
тіко персональний урядовий літак
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11.12.2024 12:31 Ответить
Ну і? У валізі налічка, щоб оплатити переліт, не за наш же рахунок він літає!
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11.12.2024 13:00 Ответить
тримайте гаманці при собі, ця потвора може вкрасти, он яку валізу вже в ******* потягнув.
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11.12.2024 12:29 Ответить
 
 