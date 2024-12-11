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В Раде сейчас есть семь депутатов, которых могут лишить мандата, нужно решение суда, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук про мандати депутатів

Лишать народных депутатов их мандата следует в установленном законом порядке, то есть по решению суда. Сейчас в Верховной Раде есть 7 таких лиц, включая депутатов-беглецов.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в парламенте нет большого количества негодяев. Есть 7 юридических фактов для лишения. Как только будет решение суда, лишат Дмитрука и Одарченко, то же самое Дубинский, Шуфрич, Шевченко", - сказал он.

По его словам, лишать статуса депутата тех, кто сбежал из страны, надо в установленном законом порядке: "Нужно решение суда".

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук

Стефанчук напомнил, что лишенный мандата кум Путина Виктор Медведчук судится из-за лишения его статуса нардепа.

Что касается депутатов-прогульщиков, спикер ВР отметил, что каждый месяц анализирует присутствие и просит приобщиться к выполнению обязанностей.

"Есть люди, которые мы даже не представляем, где находятся. Шахов в международном розыске", - добавил спикер ВР.

Читайте также: 52 нардепа составили мандаты за 5 лет работы ВР IX созыва, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

депутат (3314) мандат (385) побег (379) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+4
Чорновол Тетяну Миколаївну!
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11.12.2024 18:49
+2
Випускайте Хряка
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11.12.2024 17:52
+2
Він там ніякого депутата не з"ів?
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11.12.2024 17:52
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Випускайте Хряка
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11.12.2024 17:52 Ответить
Він там ніякого депутата не з"ів?
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11.12.2024 17:52 Ответить
У Раді зараз є сім депутатів, яких можуть позбавити мандата, потрібне рішення суду, - Стефанчук

І тоді ти їх з'їси, Стефанчуче?
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11.12.2024 17:52 Ответить
Все набагато простіше, йому дістануться 7 порцій в їдальні ради
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11.12.2024 18:19 Ответить
Негайно переобрати весь парламент "негідників" на гідників!
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11.12.2024 17:52 Ответить
Є такі? 😁
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11.12.2024 18:15 Ответить
Негайно переобрати весь парламент. Вибирати лише тих хто воює (воював), запроданців, казнокрадів, ухилянтів не вибирати!
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11.12.2024 18:24 Ответить
Надю Савченко? Вона воює
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11.12.2024 18:44 Ответить
Чорновол Тетяну Миколаївну!
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11.12.2024 18:49 Ответить
З приведених 5-ти четверо слуги!!!!
+ один шуфрич.
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11.12.2024 17:55 Ответить
Так зробить щось, бо прийде час і зроблять і з вами із суддями
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11.12.2024 18:07 Ответить
До речі, а що там із шуфричем? Його там ще тихенько не відпустили?
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11.12.2024 18:17 Ответить
Обезжирили його...
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11.12.2024 20:38 Ответить
А голова ВР подання до суду спрямував? Якщо так, хай скине його скрін, аби усі пересвідчилися, що усе це - не звичайний звіздьож, без чого не може жити уся "зелена команда", а реальна справа!
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11.12.2024 18:31 Ответить
А тебе свиню годовану стефанчук , підписант почесних грамот, для родини крупи ...коли звільнять ?!
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11.12.2024 19:20 Ответить
А коли був Майдан судили швидко і пачками у різних судах,а тепер потрібно рішення суду млять.
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11.12.2024 19:52 Ответить
А на хіба їх позбавлять мандату.... зразу розстріляти!
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11.12.2024 22:28 Ответить
А куди ж подівся туборежим?
Яких тільки покидьків немає в цьому збіговиську!
І з ними дядько Черномор боров Стефанчук який нічого не вирішує.
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11.12.2024 23:59 Ответить
 
 