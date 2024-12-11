В Раде сейчас есть семь депутатов, которых могут лишить мандата, нужно решение суда, - Стефанчук
Лишать народных депутатов их мандата следует в установленном законом порядке, то есть по решению суда. Сейчас в Верховной Раде есть 7 таких лиц, включая депутатов-беглецов.
Об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в парламенте нет большого количества негодяев. Есть 7 юридических фактов для лишения. Как только будет решение суда, лишат Дмитрука и Одарченко, то же самое Дубинский, Шуфрич, Шевченко", - сказал он.
По его словам, лишать статуса депутата тех, кто сбежал из страны, надо в установленном законом порядке: "Нужно решение суда".
Стефанчук напомнил, что лишенный мандата кум Путина Виктор Медведчук судится из-за лишения его статуса нардепа.
Что касается депутатов-прогульщиков, спикер ВР отметил, что каждый месяц анализирует присутствие и просит приобщиться к выполнению обязанностей.
"Есть люди, которые мы даже не представляем, где находятся. Шахов в международном розыске", - добавил спикер ВР.
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І тоді ти їх з'їси, Стефанчуче?
+ один шуфрич.
Яких тільки покидьків немає в цьому збіговиську!
І з ними
дядько Черноморборов Стефанчук який нічого не вирішує.