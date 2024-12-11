Зеленский анонсировал встречу с премьером Испании Санчесом (обновлено)

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Говорил только что с премьер-министром Испании о нашей совместной работе - всех в Европе - ради единства, которое может приблизить мир. Я благодарен Испании за поддержку. И особенно - за поддержку в усилении нашей ПВО. Продолжим работу и на этой неделе, и на следующей, чтобы общие европейские позиции стали более прочными и помогли всем нам вернуть Украине и всей Европе безопасность", - сказал Зеленский.

Он отметил, что координация и совместная работа всегда помогают достичь результатов.

"Именно это сейчас и нужно Европе, а не чьи-то отдельные усилия вопреки всем остальным на континенте. Достичь надежного мира - это трудная задача, и этот вес надо смочь вытянуть. Европейская позиция относительно мира должна быть максимально сильной", - резюмировал президент.

Впоследствии в соцсети Х Зеленский добавил, что договорился с премьер-министром Санчесом о личной встрече на следующей неделе в Брюсселе.

Также глава государства выразил искренние соболезнования испанскому народу в связи с разрушительными наводнениями, которые трагически унесли жизни около 255 человек.

Он сказал, что Украина готова оказывать помощь и поддержку в преодолении последствий таких стихийных бедствий.

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