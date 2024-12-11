РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11087 посетителей онлайн
Новости
1 088 20

Зеленский анонсировал встречу с премьером Испании Санчесом (обновлено)

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Говорил только что с премьер-министром Испании о нашей совместной работе - всех в Европе - ради единства, которое может приблизить мир. Я благодарен Испании за поддержку. И особенно - за поддержку в усилении нашей ПВО. Продолжим работу и на этой неделе, и на следующей, чтобы общие европейские позиции стали более прочными и помогли всем нам вернуть Украине и всей Европе безопасность", - сказал Зеленский.

Он отметил, что координация и совместная работа всегда помогают достичь результатов.

"Именно это сейчас и нужно Европе, а не чьи-то отдельные усилия вопреки всем остальным на континенте. Достичь надежного мира - это трудная задача, и этот вес надо смочь вытянуть. Европейская позиция относительно мира должна быть максимально сильной", - резюмировал президент.

Впоследствии в соцсети Х Зеленский добавил, что договорился с премьер-министром Санчесом о личной встрече на следующей неделе в Брюсселе.

Также глава государства выразил искренние соболезнования испанскому народу в связи с разрушительными наводнениями, которые трагически унесли жизни около 255 человек.

Он сказал, что Украина готова оказывать помощь и поддержку в преодолении последствий таких стихийных бедствий.

Читайте также: Трамп хочет завершить войну как можно скорее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Испания (860) Санчес Педро (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Йой! А транслювати спільний виступ лисого з "кварталу" і бика будуть?
показать весь комментарий
11.12.2024 20:39
+4
Ще до кінця місяця є час - а він всі бонусні хвилини намагається використати на телефоні ....Не розуміє, що податки за це платять українці!
показать весь комментарий
11.12.2024 20:05
+4
зелене чмо збирается гастролювати з шапито по Іспанії??
показать весь комментарий
11.12.2024 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще до кінця місяця є час - а він всі бонусні хвилини намагається використати на телефоні ....Не розуміє, що податки за це платять українці!
показать весь комментарий
11.12.2024 20:05 Ответить
зелене чмо збирается гастролювати з шапито по Іспанії??
показать весь комментарий
11.12.2024 20:05 Ответить
Спільна робота Кварталу-95 і кориди.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:06 Ответить
Йой! А транслювати спільний виступ лисого з "кварталу" і бика будуть?
показать весь комментарий
11.12.2024 20:39 Ответить
Збирається десь в Европі якусь нову посаду знайти?
показать весь комментарий
11.12.2024 20:22 Ответить
Хорошо хоть не корриду обсуждали. У нас быков много, да с мозгами и с рогами проблема---нету этого, и не растут рога. Лбами бьются.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:48 Ответить
Ця нікчема мелькає скрізь по декілька разів на день; навіть обігнав вже "дарагова ліаніда іліча", котрого піарили майже кожного дня майже в усіх центральних (і не тільки) газетах.
показать весь комментарий
11.12.2024 21:03 Ответить
Конферансьє, блн..

Все номери оголошує..
показать весь комментарий
11.12.2024 21:35 Ответить
Це фейк!
Ця обкладинка є підробкою росіян. Про це свідчить дата виходу - 9 грудня (понеділок), хоча насправді тижневик виходить щосереди.
показать весь комментарий
11.12.2024 21:46 Ответить
Після віборів 2019 р. мені було соромно за українських віборців ,зараз за це чмо небрите,
воно як не як представляеє Україну. Закрийте цього зеленого попугая в клітку і нікуди не випускайте.
показать весь комментарий
11.12.2024 21:58 Ответить
Санчес -заколи шпагою цього уй@бка
показать весь комментарий
11.12.2024 21:39 Ответить
В 2022р писали шо в Іспаніі є 400 Леопардів - тільки іх іржа побила - може вже підшаманили?
показать весь комментарий
11.12.2024 21:40 Ответить
Трясця, мерщій до Іспанії. З десятком морських дронів. Там кацапські корита в океан будуть прориватись. Хоч одна корисна справа піде в актив. Не дозволимо кацапським коритам свинячити в океані !
показать весь комментарий
11.12.2024 21:50 Ответить
"Дон Кіхот,.... Санчо.... - і Санчес" - Боневтік не сплутає?
показать весь комментарий
11.12.2024 21:50 Ответить
Мабуть про маєток Зеленського в Іспанії балакали.
показать весь комментарий
11.12.2024 22:12 Ответить
всі новини про зеленського і трохи про погоду...
показать весь комментарий
11.12.2024 23:20 Ответить
Новина в укрнеті: Майбутній директор ФБР Кеш Патель має намір порушити розслідування проти Зеленського: чим він незадоволений

Йдеться про звітність щодо військової допомоги, яку отримує Україна від США, Патель незадоволений через неправильне використання американської військової допомоги, зокрема щодо інцидентів із ракетами української ППО

Гундоса беруть за яйця?
показать весь комментарий
11.12.2024 23:36 Ответить
Шатун бовтун занурений у свою улюблену роботу.
показать весь комментарий
12.12.2024 09:20 Ответить
 
 