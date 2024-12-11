Зеленский анонсировал встречу с премьером Испании Санчесом (обновлено)
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Говорил только что с премьер-министром Испании о нашей совместной работе - всех в Европе - ради единства, которое может приблизить мир. Я благодарен Испании за поддержку. И особенно - за поддержку в усилении нашей ПВО. Продолжим работу и на этой неделе, и на следующей, чтобы общие европейские позиции стали более прочными и помогли всем нам вернуть Украине и всей Европе безопасность", - сказал Зеленский.
Он отметил, что координация и совместная работа всегда помогают достичь результатов.
"Именно это сейчас и нужно Европе, а не чьи-то отдельные усилия вопреки всем остальным на континенте. Достичь надежного мира - это трудная задача, и этот вес надо смочь вытянуть. Европейская позиция относительно мира должна быть максимально сильной", - резюмировал президент.
Впоследствии в соцсети Х Зеленский добавил, что договорился с премьер-министром Санчесом о личной встрече на следующей неделе в Брюсселе.
Также глава государства выразил искренние соболезнования испанскому народу в связи с разрушительными наводнениями, которые трагически унесли жизни около 255 человек.
Он сказал, что Украина готова оказывать помощь и поддержку в преодолении последствий таких стихийных бедствий.
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Ця обкладинка є підробкою росіян. Про це свідчить дата виходу - 9 грудня (понеділок), хоча насправді тижневик виходить щосереди.
воно як не як представляеє Україну. Закрийте цього зеленого попугая в клітку і нікуди не випускайте.
Йдеться про звітність щодо військової допомоги, яку отримує Україна від США, Патель незадоволений через неправильне використання американської військової допомоги, зокрема щодо інцидентів із ракетами української ППО
Гундоса беруть за яйця?