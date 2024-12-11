Война в Украине изменит подходы к вооружению в будущих войнах, - Пентагон

Война в Украине показала важность использования относительно дешевых и негабаритных средств. Это скажется на будущих войнах во всем мире.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кейтлин Гикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Будущие полномасштабные войны, вероятно, будут характеризоваться сочетанием средств: большие, дорогие, изысканные системы будут сотрудничать со значительно большим количеством малых, умных, дешевых систем, которые используются массово", - сказала Гикс.

Она отметила, что сначала новые средства и концепции, которые используются в Украине, казались "незначительной адаптацией, которая стала возможной благодаря глобальному распространению коммерческих технологий". "Впоследствии они стали более масштабными изменениями, встроенными в ведение войны. И эти тенденции обязательно откликнутся в будущих войнах, по крайней мере для следующего поколения", - добавила Гикс.

Она отметила, что пока производители спорят о важности того или иного вооружения, "реальность такова, что важным является и то, и другое":

"Нам нужны и беспилотные системы, и 155-мм артиллерийские снаряды. И то, и другое необходимо в больших количествах", - добавила чиновница.

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Заместитель министра обороны США отметила, что сочетание старых и новых технологий в Украине, например, небольших дронов, которые позволяют корректировать артиллерию в реальном времени, "также является более широкой тенденцией", которую мир, очевидно, увидит в будущих войнах.

"Лучшие армии освоят и то, и другое. И наибольшее преимущество, вероятно, получит тот, кто сможет объединить существующие и новые средства для эффективного достижения своих оперативных целей", - сказала Гикс. Она отметила, что США "продолжат адаптироваться", поскольку "конкуренты и противники делают то же самое".

По словам Гикс, одну из таких задач решает инициатива Министерства обороны США "Replicator", одним из направлений которой является усиление противодействия угрозе небольших воздушных дронов.

В то же время она добавила, что российско-украинская война еще раз подтверждает, что технологии, как старые, так и современные, редко сами по себе являются определяющими: "Например, мы неоднократно видели, как Россия наносила совместные огневые удары, пытаясь захватить украинскую территорию. Одно только это не дало результата, даже когда они тратили свои лучшие боеприпасы... Не стоит заблуждаться: захват и удержание территории все равно требует боеспособных наземных сил".

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