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Новости Война
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Ракетный удар РФ по Царичанке: количество жертв возросло до 6

наслідки атаки на Царичанку

В больнице умер еще один человек, который пострадал из-за атаки на Днепровский район 30 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, имеем трагическое известие. В больнице умер еще один человек, который пострадал из-за атаки на Днепровский район 30 ноября. Ему было 49 лет.

В общем тот удар унес шесть жизней", - говорится в сообщении.

Удар по Царичанке 30 ноября 2024 года

Ранее сообщалось, что в результате атаки 30 ноября РФ на Днепропетровщину есть погибшие и пострадавшие. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате вражеского удара четыре человека погибли, повреждена гражданская застройка. По данным ОВА, по состоянию на утро 1 декабря пострадали 24 человека. Госпитализированы 18 человек, 7 человек - в тяжелом состоянии.

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