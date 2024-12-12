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В США Палата представителей приняла оборонный бюджет-2025 без продления ленд-лиза

Палата представників США

Палата представителей США приняла закон о расходах на оборону в 2025 году, в принятой редакции нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год, известный как NDAA, поддержали 281 член Конгресса. Против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). В Сенате документ рассмотрят на следующей неделе.

В этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон в размере $300 млн, рассказала Маркарова.

Также в принятой редакции нет положения о продлении действия закона о лендлизе для Украины, хотя изначально ожидалось, что оно сохранится.

"Законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", - отметила Маркарова.

Статьей 1303 закона продолжается запрет использования любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Статьей 1534 министру обороны США поручается проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра - содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов поручается представить в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридических вопросов, финансовых вопросов и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма. Доклад не будет секретным, однако может содержать секретные приложения.

Этот закон - лишь один из механизмов, через который может выделяться помощь для Украины.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных активов РФ.

Читайте также: Конгресс США хочет оценить последствия прекращения американской поддержки Украины, - The Hill

Автор: 

бюджет (4837) США (26583) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+40
З'їздив незрадник їрмачок у США - от жеріть тисячу від зеленого мародера замість американської зброї
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12.12.2024 08:29
+26
Ну так звичайно, це ж не вони мільярдами крадуть.
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12.12.2024 08:51
+25
Коли дивлюсь на цих тупих ідіотів, по всьому Світу що голосують за собі подібних дегенератів, хочеться мовити, Господи Пали Все!
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12.12.2024 08:37
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Зеленскій, маркарова і єрмак зробили все для того щоб Україна не отримала ленд-ліз. Вони тупо і настирно від нього відмовлялися, що дуже дивувало американців і тішило *****...
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12.12.2024 09:51 Ответить
і це ще трамп до влади не дорвався...
Руда наволочь ні цента не дасть-скаже позичайте в єрмака
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12.12.2024 10:04 Ответить
Ну як мінімум він може спитати чому допомагати людям які не можуть перестати красти ні при яких умовах. Я майже 20 років працюю на самі великі фінансові установи світу в центрі Лондона і в мене нема 3 міліонів доларів готівкою як у очільниці Хмельницького МСЕК. Її не Єрмак зробив, її зробили ви, мудрий нарід. Чому допомагати людям які обирають... та забудьте про Зеленського, ви Януковича обрали. Це вже не рахується? Ви не хтіли в НАТО аж поки півень аж в тімечко не цокнув. У вас більше злиняло від мобілізації ніж пішло воювати, а винуват звичайно Трамп. Клоуни.
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12.12.2024 15:01 Ответить
А він хоч якось працював той ленд-ліз?
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12.12.2024 10:12 Ответить
Є питання - чому Маркарова досі посол у США?
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12.12.2024 10:21 Ответить
Сразу видно как зелёные ублюдки построили отношения с Трампом.
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12.12.2024 10:24 Ответить
Попередній ленд-ліз заблокував Байден, цей хренов "спаситель" України"
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12.12.2024 11:15 Ответить
Ну а що їм робити. Українці не хочуть воювати. Українці хочуть красти на мінах, на фортифікаціях, на дронах, на світлі, на газу, красти гуманітарку, красти гранти, красти фіндопомогу, красти красти красти. Не хочуть вчитись, усіх командирів з генералами, які хоча б трішки вчились - познімали.
Нахріна таким довбням лендліз.
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12.12.2024 11:23 Ответить
маркарова похожа на кадрового дипломата як свиня на коня . вибачаюсь за порівняння . але у нас ПРИСТАЙКО без роботи . кадровий дипломат . якого зелені тварі звільнили з посади посла в БРИТАНІІ тільки за те що він в своіх коментарях хотів згладити вислови нашого зеленого долбойоба . і зробив це завхоз зеленого долбойоба єрмак . там всі призначення і відставки тільки за згоди дєрьмака --- чому клімкін без роботи . а тому що був мін. зак. справ у порошенка --- як ми можемо вести дипломатичну роботу в сша коли там ослиця сидить а не кадровий дипломат з величезним досвідом --- те ж саме в британіі . залужний повинен воювати а не сидіти послом . він бойовий генерал який врятував нас --- при такій кадровій політиці нічого доброго нас не чекає . тільки одна надія що на наступних виборах народ включить мозги і пані маркарова буде працювати десь в банку . а пристайко і клімкін будуть працювати дипломатами . залужний буде нач. генштабу і плануватиме наступ . єрмак буде в 95кварталі управляющім і тд і тп
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12.12.2024 12:48 Ответить
А хіба Україні допомагали через Ленд Ліз, я шось не розумію))))))
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12.12.2024 14:13 Ответить
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