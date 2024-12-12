В США Палата представителей приняла оборонный бюджет-2025 без продления ленд-лиза

Палата представителей США приняла закон о расходах на оборону в 2025 году, в принятой редакции нет положения о возможности лендлиза для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год, известный как NDAA, поддержали 281 член Конгресса. Против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). В Сенате документ рассмотрят на следующей неделе.

В этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон в размере $300 млн, рассказала Маркарова.

Также в принятой редакции нет положения о продлении действия закона о лендлизе для Украины, хотя изначально ожидалось, что оно сохранится.

"Законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", - отметила Маркарова.

Статьей 1303 закона продолжается запрет использования любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Статьей 1534 министру обороны США поручается проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра - содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Статьей 6411 директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов поручается представить в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридических вопросов, финансовых вопросов и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма. Доклад не будет секретным, однако может содержать секретные приложения.

Этот закон - лишь один из механизмов, через который может выделяться помощь для Украины.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных активов РФ.

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