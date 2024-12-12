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Графики отключения света отменены для четырех областей, - "Укрэнерго"

енергетика,електроенергія,електрика

Графики отключений света отменены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".

В этих областях графики не действовали и 10 и 11 декабря.

Напомним, 12 декабря, в Украине применяются ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей, а также для промышленности и бизнеса.

Читайте также: В некоторых регионах применяются две очереди отключений одновременно, - Укрэнерго

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Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+4
Наочна демонстрація справедливості від уКРЕНЕРГО. Держава поділена на улюблених (захід) та не улюблених (інші області), першим без ГПВ, а другим по дві черги відключень.
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12.12.2024 12:12
+3
Ця новина непотрібна, і навіть шкідлива в умоваш військового часу.
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12.12.2024 12:22
+2
А фулє, найбільш постраждалі від войни регіони...
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12.12.2024 10:34
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А фулє, найбільш постраждалі від войни регіони...
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12.12.2024 10:34 Ответить
як електроенергію в Європу продавати, з луганської чи донецької облаті?
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12.12.2024 11:11 Ответить
Що сказати хотів?
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12.12.2024 11:21 Ответить
в ціх областях є АЕС? Може ГЕС? То що вони продають?
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12.12.2024 11:27 Ответить
Зелена влада все робить, аби посварити людей.
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12.12.2024 11:25 Ответить
Наочна демонстрація справедливості від уКРЕНЕРГО. Держава поділена на улюблених (захід) та не улюблених (інші області), першим без ГПВ, а другим по дві черги відключень.
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12.12.2024 12:12 Ответить
Ця новина непотрібна, і навіть шкідлива в умоваш військового часу.
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12.12.2024 12:22 Ответить
В Івано-Франківську сьогодні від 7-00 до 11-00 не було світла і вечором теж гасять.
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12.12.2024 14:11 Ответить
Вимикається світло в Конче - заспі,урядовому кварталі і на банковій.
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12.12.2024 15:05 Ответить
 
 