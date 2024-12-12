Графики отключения света отменены для четырех областей, - "Укрэнерго"

Графики отключений света отменены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".



В этих областях графики не действовали и 10 и 11 декабря.

Напомним, 12 декабря, в Украине применяются ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей, а также для промышленности и бизнеса.

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