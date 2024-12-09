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В некоторых регионах применяются две очереди отключений одновременно, - Укрэнерго

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

В Украине в понедельник, 9 декабря, отключение электроэнергии планировали применять в "облегченном" режиме, но ситуация изменилась. В отдельных регионах вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго"

"Внимание!" Сегодня, 9 декабря, объем применения мер ограничения в некоторых регионах изменен. С 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях - вынужденно применяются две очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 6:00 9 декабря потребление электроэнергии оставалось на высоком уровне.

8 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий день - в субботу, 7 декабря.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - добавили в компании.

И рассказали, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Поэтому почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

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Автор: 

отключение (204) энергетика (2560) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+7
Можна й без світла жити, - нам Зеленський світить. )))

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09.12.2024 11:47
+4
Я дивлюся, для панів-енергетиків відключення - це все одно що всмак падрочити!
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09.12.2024 11:38
+4
Подекуди світло вимикають просто, що б життя раєм не здавалось. Без всякої потреби, просто за компанію
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09.12.2024 12:12
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Я дивлюся, для панів-енергетиків відключення - це все одно що всмак падрочити!
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09.12.2024 11:38 Ответить
В хаті світла немає, за те на вулиці ілюмінація всю ніч. Для кого, якщо коменданська година і нема на вулиці нікого?
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09.12.2024 11:42 Ответить
А для того, щоб через вікно у хаті світліше було!
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09.12.2024 11:46 Ответить
Можна й без світла жити, - нам Зеленський світить. )))

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09.12.2024 11:47 Ответить
А це вже - западло!!!
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09.12.2024 11:49 Ответить
у вас зайве за при написанні.
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09.12.2024 13:07 Ответить
Я про те, що западло тою пикою настрій псувати.
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09.12.2024 16:54 Ответить
Де ваша гордість за ці потужні відключення?!?
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09.12.2024 11:50 Ответить
Подекуди світло вимикають просто, що б життя раєм не здавалось. Без всякої потреби, просто за компанію
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09.12.2024 12:12 Ответить
Подекуди вимкнення взагалі скасовють (Львів, Ів.Франківськ)
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09.12.2024 12:26 Ответить
Львівській області, як єдиній, що не очманіла зебілізмом, я б взагалі електрику не вимикав, щоб 73% вдавились в заздрощах.
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09.12.2024 12:44 Ответить
Зате, в Тернопільській ліміти не використовують, але, поскільки під Тернополем прилетіло в трансформатори - ******** всю область.
Якась мудра людина заживила 70% міста з тої Березовиці.
Спочатку не було світла в тій частині міста, потім почали усіх гнобити, хоч це нікому не допомогло.
Кабелі тільки почали тягнути.
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09.12.2024 12:57 Ответить
Правильно в Тернополі немає МВГ і шахеди вільно залітають в трансформатори ,а вимикають чомусь в Києві де є МВГ,які збивають шахеди.
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09.12.2024 13:23 Ответить
Тупорилі імбецили. війна 3 рік, мало того, що ніх*я не зроблено по захисту енергетики, вони навіть власні ліміти не здатні прорахувати, луплять нові графіки без попередження, люди в ліфта-х позастрягали. Країна кончених зелених дебілів!
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09.12.2024 14:26 Ответить
Дві черги одночасно - рано виключили світло, а ввечері вкрали електичного стовпа під хатою.
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09.12.2024 15:05 Ответить
 
 