В некоторых регионах применяются две очереди отключений одновременно, - Укрэнерго

В Украине в понедельник, 9 декабря, отключение электроэнергии планировали применять в "облегченном" режиме, но ситуация изменилась. В отдельных регионах вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго"

"Внимание!" Сегодня, 9 декабря, объем применения мер ограничения в некоторых регионах изменен. С 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях - вынужденно применяются две очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 6:00 9 декабря потребление электроэнергии оставалось на высоком уровне.

8 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий день - в субботу, 7 декабря.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - добавили в компании.

И рассказали, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Поэтому почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

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