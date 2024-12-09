У деяких регіонах застосовуються дві черги відключень одночасно, - Укренерго

В Україні у понеділок, 9 грудня, відключення електроенергії планували застосовувати у "полегшеному" режимі, але ситуація змінилася. В окремих регіонах вимушено змінений обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго"

"Увага! Сьогодні, 9 грудня, обсяг застосування заходів обмеження у деяких регіонах змінений. З 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях — вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що станом на 6:00 9 грудня споживання електроенергії залишалося на високому рівні.

8 грудня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня - у суботу, 7 грудня.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - додали в компанії.

Та розповіли, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Тому погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

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