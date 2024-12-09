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У деяких регіонах застосовуються дві черги відключень одночасно, - Укренерго

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

В Україні у понеділок, 9 грудня, відключення електроенергії планували застосовувати у "полегшеному" режимі, але ситуація змінилася. В окремих регіонах вимушено змінений обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго"

"Увага! Сьогодні, 9 грудня, обсяг застосування заходів обмеження у деяких регіонах змінений. З 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях — вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що станом на 6:00 9 грудня споживання електроенергії залишалося на високому рівні. 

8 грудня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня - у суботу, 7 грудня.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - додали в компанії.

Та розповіли, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Тому погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах. 

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Автор: 

вимкнення (150) енергетика (2588) Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+7
Можна й без світла жити, - нам Зеленський світить. )))

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09.12.2024 11:47
+4
Я дивлюся, для панів-енергетиків відключення - це все одно що всмак падрочити!
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09.12.2024 11:38
+4
Подекуди світло вимикають просто, що б життя раєм не здавалось. Без всякої потреби, просто за компанію
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09.12.2024 12:12
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Я дивлюся, для панів-енергетиків відключення - це все одно що всмак падрочити!
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09.12.2024 11:38 Відповісти
В хаті світла немає, за те на вулиці ілюмінація всю ніч. Для кого, якщо коменданська година і нема на вулиці нікого?
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09.12.2024 11:42 Відповісти
А для того, щоб через вікно у хаті світліше було!
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09.12.2024 11:46 Відповісти
Можна й без світла жити, - нам Зеленський світить. )))

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09.12.2024 11:47 Відповісти
А це вже - западло!!!
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09.12.2024 11:49 Відповісти
у вас зайве за при написанні.
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09.12.2024 13:07 Відповісти
Я про те, що западло тою пикою настрій псувати.
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09.12.2024 16:54 Відповісти
Де ваша гордість за ці потужні відключення?!?
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09.12.2024 11:50 Відповісти
Подекуди світло вимикають просто, що б життя раєм не здавалось. Без всякої потреби, просто за компанію
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09.12.2024 12:12 Відповісти
Подекуди вимкнення взагалі скасовють (Львів, Ів.Франківськ)
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09.12.2024 12:26 Відповісти
Львівській області, як єдиній, що не очманіла зебілізмом, я б взагалі електрику не вимикав, щоб 73% вдавились в заздрощах.
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09.12.2024 12:44 Відповісти
Зате, в Тернопільській ліміти не використовують, але, поскільки під Тернополем прилетіло в трансформатори - ******** всю область.
Якась мудра людина заживила 70% міста з тої Березовиці.
Спочатку не було світла в тій частині міста, потім почали усіх гнобити, хоч це нікому не допомогло.
Кабелі тільки почали тягнути.
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09.12.2024 12:57 Відповісти
Правильно в Тернополі немає МВГ і шахеди вільно залітають в трансформатори ,а вимикають чомусь в Києві де є МВГ,які збивають шахеди.
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09.12.2024 13:23 Відповісти
Тупорилі імбецили. війна 3 рік, мало того, що ніх*я не зроблено по захисту енергетики, вони навіть власні ліміти не здатні прорахувати, луплять нові графіки без попередження, люди в ліфта-х позастрягали. Країна кончених зелених дебілів!
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09.12.2024 14:26 Відповісти
Дві черги одночасно - рано виключили світло, а ввечері вкрали електичного стовпа під хатою.
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09.12.2024 15:05 Відповісти
 
 