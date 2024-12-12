Армия РФ всего в трех километрах от Покровска, - CNN
Российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Украине, приближаясь к Покровску в Донецкой области, который является стратегическим городом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
По данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города. Кроме того, как сказал в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, оккупанты уничтожили или захватили украинские позиции вблизи города.
"Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении к западу от села Возрождение, к югу от Новотроицкого, и в результате длительных боев две наши позиции были уничтожены, а одна потеряна", - заявил он.
Тем временем украинский регулятор газоснабжения "Донецкоблгаз" предупредил, что Покровск будет отключен от газоснабжения с четверга - из-за постоянных вражеских обстрелов ликвидировать последствия повреждений и восстановить газоснабжение потребителей невозможно.
Покровское направление было местом самых ожесточенных боев на восточном фронте в течение нескольких месяцев. Хотя Покровск и не является крупным населенным пунктом - до войны в нем проживало около 60 000 жителей - он расположен на ключевой дороге, которая соединяет город с военными центрами. Он является основой украинской обороны в той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.
"Падение Покровска станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы и произойдет в то время, когда страна пытается "подняться с мертвой точки, пока российские войска оказывают серьезное давление на восточную линию фронта", - отмечается CNN.
Напомним, ранее главком Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником.
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За словами українського журналіста Юрія Бутусова, на укріплений район не пошкодували коштів, однак через несвоєчасні рішення в українській обороні утворилися "дірки", якими скористався противник.
тобто сирковий генштаб СВІДОМО створив "дірку" куди зайшла русня в збудовані фортифікації.
ну тепер ясно для кого їх будували
Патріотично кожного вечора дути щоки для брехала такого масштабу я думаю не проблема
Для тих же самих, для кого ремонтували дороги та перекладали тротуарну плитку.
Ватний дрезден.
На одному фото Торецьк, на іншому Горлівка. В деяких місцях розмежування до 5 км. між цими містами. Наскільки я знаю багато штабів кацапів знаходяться в Горлівці, багато казарм для розміщення особистого составу теж, але практично все там ціле.
Як таке можливо?
Горлівка:
По місцях розташування рашистів в Горлівці потрібно БИТИ, а не забувати про них.
дебіли наголосували, а вигрібає уся Україна..
«Тепер ключовий у тактичному відношенні укріпрайон вже захопив противник і пішов звідти у трьох напрямках. Зайшов він туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину»
А з підрядником встигли розрахуватися? Сподіваюся, що гроші вже в офшорі!
А могли бы дать время , что б Гундос попиарился на "укреплении", такрм Потужном и Незламном..
Бедняга, подоляки совсем его нивочто не ставят 😆😂
Ворог за шість кілометрів від Покровська: ситуація залишається критичною - ISW
https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ - ЧЕТВЕР, 12 ГРУДНЯ 2024, 05:52