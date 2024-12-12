Армия РФ всего в трех километрах от Покровска, - CNN

Российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Украине, приближаясь к Покровску в Донецкой области, который является стратегическим городом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

По данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города. Кроме того, как сказал в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, оккупанты уничтожили или захватили украинские позиции вблизи города.

"Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении к западу от села Возрождение, к югу от Новотроицкого, и в результате длительных боев две наши позиции были уничтожены, а одна потеряна", - заявил он.

Тем временем украинский регулятор газоснабжения "Донецкоблгаз" предупредил, что Покровск будет отключен от газоснабжения с четверга - из-за постоянных вражеских обстрелов ликвидировать последствия повреждений и восстановить газоснабжение потребителей невозможно.

Покровское направление было местом самых ожесточенных боев на восточном фронте в течение нескольких месяцев. Хотя Покровск и не является крупным населенным пунктом - до войны в нем проживало около 60 000 жителей - он расположен на ключевой дороге, которая соединяет город с военными центрами. Он является основой украинской обороны в той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

"Падение Покровска станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы и произойдет в то время, когда страна пытается "подняться с мертвой точки, пока российские войска оказывают серьезное давление на восточную линию фронта", - отмечается CNN.

Напомним, ранее главком Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником.

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