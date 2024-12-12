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Армия РФ всего в трех километрах от Покровска, - CNN

Рашисти вже неподалік Покровська

Российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Украине, приближаясь к Покровску в Донецкой области, который является стратегическим городом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

По данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города. Кроме того, как сказал в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, оккупанты уничтожили или захватили украинские позиции вблизи города.

"Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении к западу от села Возрождение, к югу от Новотроицкого, и в результате длительных боев две наши позиции были уничтожены, а одна потеряна", - заявил он.

Тем временем украинский регулятор газоснабжения "Донецкоблгаз" предупредил, что Покровск будет отключен от газоснабжения с четверга - из-за постоянных вражеских обстрелов ликвидировать последствия повреждений и восстановить газоснабжение потребителей невозможно.

Покровское направление было местом самых ожесточенных боев на восточном фронте в течение нескольких месяцев. Хотя Покровск и не является крупным населенным пунктом - до войны в нем проживало около 60 000 жителей - он расположен на ключевой дороге, которая соединяет город с военными центрами. Он является основой украинской обороны в той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

"Падение Покровска станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы и произойдет в то время, когда страна пытается "подняться с мертвой точки, пока российские войска оказывают серьезное давление на восточную линию фронта", - отмечается CNN.

Напомним, ранее главком Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником.

Также смотрите: Покровск: прорыв обороны с юга | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

ОСГВ Хортица (353) Донецкая область (9612) Покровск (588)


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Топ комментарии
+27
Росіяни майже без бою зайшли в укріпрайон ЗСУ під Покровськом, - Бутусов (відео, карта)

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, на укріплений район не пошкодували коштів, однак через несвоєчасні рішення в українській обороні утворилися "дірки", якими скористався противник.

тобто сирковий генштаб СВІДОМО створив "дірку" куди зайшла русня в збудовані фортифікації.

ну тепер ясно для кого їх будували
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12.12.2024 10:49
+24
зеЛідор незадоволений темпами просування ЗСУ..треба швидше відступати!
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12.12.2024 10:47
+19
При Залужном фронт стоял на месте. Зеля был недоволен. Сейчас, наверное, приплясывает - есть динамика.
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12.12.2024 11:16
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зеЛідор незадоволений темпами просування ЗСУ..треба швидше відступати!
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12.12.2024 10:47 Ответить
Чекаємо ввечері чергове потужне звернення від незламного Квартального Генералісімуса ... треба ж "мудрий нарід-суїціднік73%" постійно зеленою локшиною годувати.
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12.12.2024 13:03 Ответить
У тебе мабуть дід чи прадід стукали до НКВС років 90 тому ... в тебе так не вийде, так що заспокойся , ЗЕЛЕбобіку!
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12.12.2024 13:49 Ответить
Росіяни майже без бою зайшли в укріпрайон ЗСУ під Покровськом, - Бутусов (відео, карта)

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, на укріплений район не пошкодували коштів, однак через несвоєчасні рішення в українській обороні утворилися "дірки", якими скористався противник.

тобто сирковий генштаб СВІДОМО створив "дірку" куди зайшла русня в збудовані фортифікації.

ну тепер ясно для кого їх будували
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12.12.2024 10:49 Ответить
вчора дивився Стерненка, він розповів, що капоніри збудовані не в тусторону.
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12.12.2024 11:08 Ответить
Патріотизм і зассцяні очи то гарна річ. Але ж ніхто не знає по якій "Середині" домовився ЗЕ і Пуйло і про що бубонів прищ Трампу у Франції
Патріотично кожного вечора дути щоки для брехала такого масштабу я думаю не проблема
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12.12.2024 14:34 Ответить
"...ну тепер ясно для кого їх будували..."
Для тих же самих, для кого ремонтували дороги та перекладали тротуарну плитку.
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12.12.2024 18:04 Ответить
це Потужно, все по плану Перемоги Найвеличнішого!
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12.12.2024 10:52 Ответить
По рашистам в Горлівці Донецької області також Байден з Макроном забороняють Боневтіку бити?

Ватний дрезден.

На одному фото Торецьк, на іншому Горлівка. В деяких місцях розмежування до 5 км. між цими містами. Наскільки я знаю багато штабів кацапів знаходяться в Горлівці, багато казарм для розміщення особистого составу теж, але практично все там ціле.
Як таке можливо?

Горлівка:

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12.12.2024 11:11 Ответить
Торецьк.

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12.12.2024 11:12 Ответить
Обстрілювали колись була можливість з Торецька та Курахового. Фронт то рухається.
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12.12.2024 11:39 Ответить
Скільки км до Горлівки від лінії фронту?
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12.12.2024 11:43 Ответить
неважливо и немає такої можливості зараз - фронт у динаміці.
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12.12.2024 11:48 Ответить
Ви уважно прочитали написане?
По місцях розташування рашистів в Горлівці потрібно БИТИ, а не забувати про них.
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12.12.2024 12:04 Ответить
******* вже їздило в Покровськ, це місто приречене
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12.12.2024 11:15 Ответить
А у Запоріжжя цілу Ставку привезло...
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12.12.2024 18:05 Ответить
При Залужном фронт стоял на месте. Зеля был недоволен. Сейчас, наверное, приплясывает - есть динамика.
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12.12.2024 11:16 Ответить
патрушев щодня шле ******* смс-ки з текстом "валодя зергуд!"
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12.12.2024 11:29 Ответить
Зеленське-Підєрмачне здає Донбас за оманськими угодами дермака з ******..
дебіли наголосували, а вигрібає уся Україна..
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12.12.2024 11:18 Ответить
мабудь Україні досраки що здає, в Києві непомітно щоб хтось переймався тим Донбасом..життя кипить, купа дорогих авто на дорогах, вулиці запарковані що вже й пройти неможливо, кафе й ресторани заповнені в вихідні. Коли Дніпро стане "фортецею" то попруть на захід як в лютому 2022-го
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13.12.2024 09:10 Ответить
Навіщо путіну перемовини, коли до нового року (з усього видно) вони вже захоплять усю донетчину та витіснять ВСУ з курщини? Ба навіть більше - вже зайшли там же на теріторію сумської області...
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12.12.2024 11:32 Ответить
Цікаво, що тупане клоун, по сумісництву "верховний головнокомандувач" на прізвище Зеленський у вечірньому гундосику? - "ситуація контрольована"; "ситуація важка, але контрольована"; "вся увага покровському напрямку" - чи придумає ще якийсь словесний виверт, аби замулити правду - зелені зрадники свідомо здають Донбас. І не тільки Донбас - якби зелені мародери змогли, давно би здали усю Україну.
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12.12.2024 11:35 Ответить
Оно не придумывает, оно тупо читает то шо ему нарисует бледная спирохета - литвин.
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12.12.2024 12:40 Ответить
Біля Покровська росіяни фактично без бою захопили потужний укріпрайон за кілька десятків млн грн, який навіть не встигли зайняти наші військові, - Бутусов. https://t.me/Tsaplienko/65441

«Тепер ключовий у тактичному відношенні укріпрайон вже захопив противник і пішов звідти у трьох напрямках. Зайшов він туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину»
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12.12.2024 11:42 Ответить
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12.12.2024 11:44 Ответить
"...раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину..."

А з підрядником встигли розрахуватися? Сподіваюся, що гроші вже в офшорі!
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12.12.2024 18:10 Ответить
Наверное и не дамбили "будівництво"???? Ждали пока сами туда зайдуть?
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12.12.2024 22:35 Ответить
Сирок чітко реалізовує, як треба відстоювати інтереси батьківщини.
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12.12.2024 11:43 Ответить
Немає місця для тривог - вечірній відосік все виправить.
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12.12.2024 11:53 Ответить
Как неудобно получилось...
А могли бы дать время , что б Гундос попиарился на "укреплении", такрм Потужном и Незламном..
Бедняга, подоляки совсем его нивочто не ставят 😆😂
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12.12.2024 22:38 Ответить
Да , говорили УМНЫЕ люди что с клоуна НЕ выйдет нормального президента и верховного . 73% решили проверить .
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12.12.2024 11:54 Ответить
саме пора клумби та плитку класти в Покровську.
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12.12.2024 12:08 Ответить
Світлофори на смарагдові досі там не поміняли!!!
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12.12.2024 12:50 Ответить
Сколько миллионов выделят на Потужную Смарагдовость
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12.12.2024 22:40 Ответить
Ситуация на вчера, вечером -
Ворог за шість кілометрів від Покровська: ситуація залишається критичною - ISW

https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ - ЧЕТВЕР, 12 ГРУДНЯ 2024, 05:52
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12.12.2024 12:47 Ответить
В тыл Южной группе.
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12.12.2024 13:27 Ответить
Задуми та нестандартні ходи Сирського настільки таємні, що про них не знає ніхто, навіть сам Сирський.
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12.12.2024 12:54 Ответить
Ну можна поздоровити Гундосого імбецила, який звільнив Залужного і потужно "пожвавив" фронт. Бо дебілу не подобався фронт статичний.
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12.12.2024 13:24 Ответить
Не ему, а его хозяину.
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12.12.2024 13:30 Ответить
Це тому, що Умєров ще не все розікрав на постачанні!
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12.12.2024 13:26 Ответить
Командування - розжалувати у рядові і - в окопи!
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12.12.2024 14:01 Ответить
Ось до чого кумівство у керівництві пизводить!
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12.12.2024 14:02 Ответить
Где командование, почему не спасают обвал , мы и раша понимаем что практически это все не реально вернуть, нет ни солдат ни оружия . Что происходит с командованиям . Посылайте F16 . Лучше самолеты потерять чем тысячи людей и территорию
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12.12.2024 21:49 Ответить
є прикмета, коли гавнокомандувач боневтік найвеличніший відвідує якесь місто на фронті, його обов'язково здають.
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13.12.2024 08:54 Ответить
Україну тупо здають а Армію гроблять. Свої керівники і полководці.
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13.12.2024 09:05 Ответить
 
 