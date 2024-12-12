Российские войска уменьшили количество штурмов возле Часова Яра, но накапливают силы и технику, - ОСГВ "Хортиця"

Количество штурмовых действий вблизи города Часов Яр Донецкой области несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими неделями, но враг продолжает подтягивать личный состав, боекомплект и технику.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"За эти сутки противник провел две попытки штурмов, пытался продвинуться вперед. Наши защитники их мужественно отбили. Сутки на направлении Часова Яра относительно спокойно прошли, по сравнению с предыдущими днями, предыдущими неделями. После таких активных штурмов, которые были на прошлой неделе, враг активных боевых действий не проводит, но подтягивает личный состав, боекомплект и технику. Враг использует такую тактику, что, если он пройдет через канал Сиверский Донец - Донбасс... проводит свои действия, чтобы накопить несколькими группами в домах, подвалах, а потом рассредоточиться и пытаться атаковать", - сказал Волошин.

Он отметил, что враг вблизи Часова Яра использует технику в ограниченном количестве, поскольку сложно сейчас наводить переправы через канал.

Напомним, по состоянию на среду, 11 декабря, в Часовом Яре и Курахово, что в Донецкой области, до сих пор остаются около 700 гражданских.

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