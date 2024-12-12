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Российские войска уменьшили количество штурмов возле Часова Яра, но накапливают силы и технику, - ОСГВ "Хортиця"

Зруйнований росіянами Часів Яр

Количество штурмовых действий вблизи города Часов Яр Донецкой области несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими неделями, но враг продолжает подтягивать личный состав, боекомплект и технику.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"За эти сутки противник провел две попытки штурмов, пытался продвинуться вперед. Наши защитники их мужественно отбили. Сутки на направлении Часова Яра относительно спокойно прошли, по сравнению с предыдущими днями, предыдущими неделями. После таких активных штурмов, которые были на прошлой неделе, враг активных боевых действий не проводит, но подтягивает личный состав, боекомплект и технику. Враг использует такую тактику, что, если он пройдет через канал Сиверский Донец - Донбасс... проводит свои действия, чтобы накопить несколькими группами в домах, подвалах, а потом рассредоточиться и пытаться атаковать", - сказал Волошин.

Он отметил, что враг вблизи Часова Яра использует технику в ограниченном количестве, поскольку сложно сейчас наводить переправы через канал.

Напомним, по состоянию на среду, 11 декабря, в Часовом Яре и Курахово, что в Донецкой области, до сих пор остаются около 700 гражданских.

Также читайте: ВСУ зачистили один квартал в Часовом Яре: оккупанты пытаются обойти наших воинов с тыла, - 24 ОМБр

Автор: 

ОСГВ Хортица (353) Донецкая область (9612) Часов Яр (324) Волошин Назар (99) Бахмутский район (370)


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Готують десь прорив..
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12.12.2024 12:46 Ответить
А сырой не меняет комбригов или обороняющие части местами дислокации? Непорядок, самое время.
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12.12.2024 13:36 Ответить
Vitaliy Trubnykov @vokinburt_avia
Командування ПС ЗСУ інтригує.
На мою думку, справа виключно в погодних умовах при яких відбувається інтенсивне обмерзання крила і втрата підйомної сили, тому Шахеди просто не долетять до своїх цілей. Стане тепліше чи прохолодніше і атаки поновляться.
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12.12.2024 14:27 Ответить
 
 