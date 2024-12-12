Министр развития ФРГ Шульце приехала с визитом в Киев

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев с неанонсированным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает DW.

Отмечается, что Шульце приехала, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии.

Как сообщается, помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры.

"Я приехала в Украину, чтобы передать наш пакет зимней помощи. При таких температурах жизненно важно иметь электричество и отопление", - заявила Шульце.

По словам министра, правительство ФРГ нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения в Украине.

Согласно информации DW, основным направлением "зимнего пакета" помощи Германии является восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним, в конце ноября Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины.

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