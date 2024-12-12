Для завершения войны в Украине рассматривают израильский, немецкий и корейский сценарии, - Rzeczpospolita
Есть три варианта предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки войны - немецкий, корейский и израильский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
Немецкий путь
Немецкая модель предусматривает принятие страны в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году.
"Однако Америка этого не хочет, да и Германия тоже", - говорится в публикации.
Израильская и корейская модели
Она предусматривает массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Однако и этот путь сомнителен, учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе.
Еще одна модель - корейская. На примере международной миротворческой миссии, которая охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей более 70 лет.
По мнению экс-помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, будут строиться гарантии безопасности для Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.
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ізраїльський, німецький і корейський
сирійський
Дати під сраку кацапам і здерти репарації.
Тільки Український сценарій!
Це гидко.
Так зазвичай роблять люди, коли їм немає чого розумного сказати, а ще московити теж так роблять.
Проте, все ж трохи цікаво: Ви проти українського сценарію "Дати під сраку кацапам і здерти репарації"?
Там ніхто нікуди не йшов і не йде - там йдеться про вибір нашими "союзниками" сценарію заморозки війни.
В коментарях читачі (ті, хто прочитав статтю) висловлюють своє ставлення до цих сценаріїв.
Вам чомусь не сподобався сценарій перемоги України і на цьому ґрунті Ви почали обзивати мене.
От і усе.
До речі, Ви до мене аж ніяк не відноситесь.
В статті йдеться про вибір нашими "союзниками" сценарію заморозки війни.
В коментарях читачі (ті, хто прочитав статтю) висловлюють своє ставлення до цих сценаріїв.
Мені не сподобалися запропоновані в статті сценарії і я підтримав сценарій Крота, в якому він запропонував підтримати перемогу України над московитами.
Вам чомусь не сподобався сценарій перемоги України і на цьому ґрунті Ви почали обзивати мене.
От і усе.
Ніхто тут ніким не прикидається, хіба Ви трохи не розумієте, що таке ЗМІ, обговорення різних новин та задумів і одразу переходите на обговорення особи співрозмовника.
Цьомаю в чоло.
Не знаю, хто з нас двох тупий, але там ніхто нічого не робить - там обговорюються сценарії, до яких хочуть примусити Україну, аби врятувати Московщину від загибелі.
Дивно, що Ви цього не помітили.
Далебі, не дивно: якщо судити з Ваших коментарів, то Ви поганенько розумієте прочитане.
Бо наші потужні
підарилідери можуть і таке викинути
Тому в Україні все буде по інакшому.
Якщо Зеленський наважиться виголосити якісь домовленості заморозки війни, що передбачають заморозку територіальних здобутків рашистської пітьми, то тим самим він розпишеться під підозрою у вчиненні ним державної зради і правдивості вміняємих йому омансько-стамбульських кейсів. Ні народ, а ні Армія це не сприймуть і продовжать боротьбу з пітьмою з Зеленським чи без нього.
Тому у разі тиску західних держав на чолі з США на Україну щодо припинення бойових дій на умовах "демаркації" лінії фронту із загрозою повного припинення допомоги у разі відмови, то тоді Зеленський має негайно подати у відставку зі своєї посади і передати владу генералу Залужному.
https://www.youtube.com/watch?v=G4I0_EGrS9Q&t=17s
В усіх трьох перелічених варіантів були і є гарантії . І без гарантій жоден з них не працював би .
У нашому випадку поточної ситуації на фронтах і напрямках російсько-української війни, наразі це неможливо навіть теоретично, оскільки пітьма ще не загарбала території Шевченківського родовища ліиієвих руд, Курахівську ТЕС, шахти коксівного вугілля під Покровськом та прилеглі території каналу Сіверський Донець - Донбас. А відтак, не зупиниться і буде тиснути зі всіх сил.
Тому єдиний правильний вихід - це ізраїльський варіант повного озброєння України з відкиданням будь-яких заборон щодо застосування зброї.
Путлеру не нужны огрызки ..Самый лучший это продолжать помогать Украине чтобы можно было уничтожить оккупантов и освободить территории.
Точная дата зачисления в ряды РККА Ким Ир Сена под именем капитана Цзин Жи-чэна значится в его наградном листе от 30 августа 1945 года - это 17 июля 1942 года. Комбата сформированной летом 1942 года 88-й отдельной стрелковой бригады наградили орденом Красного Знамени «за активное участие в партизанском движении в Маньчжурии по борьбе с японскими оккупантами с 1930 по 1940 годы».
В сентябре 1945-го все корейцы расформированной 88-й ОСБ на теплоходе «Емельян Пугачев» были доставлены в Пхеньян. Менее чем через месяц Ким Ир Сен «по совету советских друзей», представивших его на родине как «национального героя» Кореи, выступал на митинге. Так началось его восхождение к вершинам власти. Через 3 года Ким Ир Сен уже возглавил кабмин КНДР, де-факто став руководителем государства.
По-друге: з якого доброго дива ти взяв, що я розумію кацаплячу балачку? Ще б корейською написав 😄
погано, що не обговорюють український варіант
на мій погляд, німецький варіант найліпший