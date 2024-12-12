Для завершения войны в Украине рассматривают израильский, немецкий и корейский сценарии, - Rzeczpospolita

Есть три варианта предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки войны - немецкий, корейский и израильский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Немецкий путь

Немецкая модель предусматривает принятие страны в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году.

"Однако Америка этого не хочет, да и Германия тоже", - говорится в публикации.

Израильская и корейская модели

Она предусматривает массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Однако и этот путь сомнителен, учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе.

Еще одна модель - корейская. На примере международной миротворческой миссии, которая охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей более 70 лет.

По мнению экс-помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, будут строиться гарантии безопасности для Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте более 200 боестолкновений. Больше всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб