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Новости Война
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Для завершения войны в Украине рассматривают израильский, немецкий и корейский сценарии, - Rzeczpospolita

Є три шляхи завершення війни

Есть три варианта предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки войны - немецкий, корейский и израильский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Немецкий путь

Немецкая модель предусматривает принятие страны в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году.

"Однако Америка этого не хочет, да и Германия тоже", - говорится в публикации.

Израильская и корейская модели

Она предусматривает массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Однако и этот путь сомнителен, учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе.

Еще одна модель - корейская. На примере международной миротворческой миссии, которая охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей более 70 лет.

По мнению экс-помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, будут строиться гарантии безопасности для Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО.

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Автор: 

Украина (44936) боевые действия (4015) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+22
а Український сценарій не хочете розглянути?
Дати під сраку кацапам і здерти репарації.
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12.12.2024 13:22
+8
Це усе чомусь нагадує ************ сценарій.
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12.12.2024 13:32
+7
А не расматриваете помочь нам больше оружием и осуществить справедливое и законное право Украины на свою территорию? Или тогда уже признайте что все законы и границы которые когда либо подписывались теперь не актуальны и отныне в мире правят маньяки и беспредел, а жертве удут предлогать разные сценарии в какой позе ее будут насиловать и кто ее будет держать а кто просто наблюдать чтобы насиловали правильно.
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12.12.2024 13:31
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Сортировать:
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ізраїльський, німецький і корейський
сирійський
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12.12.2024 13:21 Ответить
Сирийский сценарий лучший
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12.12.2024 19:46 Ответить
а Український сценарій не хочете розглянути?
Дати під сраку кацапам і здерти репарації.
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12.12.2024 13:22 Ответить
Ще спалити вщент Москву!
Тільки Український сценарій!
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12.12.2024 14:18 Ответить
Кпот та Анатолій, ваш вихід зі схрону!
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12.12.2024 15:17 Ответить
Ваш коментар свідчить про те, що Ви виступаєте за якийсь промосковський сценарій.
Це гидко.
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13.12.2024 15:52 Ответить
Гидко триндіти та не робити . Ідіть, палить. І я до Вас підтягнусь. А так, Ви чмо, балабол та провокатор огидний
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13.12.2024 20:32 Ответить
Бачу, Вас все ж найбільше цікавить поговорити про мою особу, хоча тема і допису, і коментаря, на який Ви так бурхливо відгукуєтеся, - це вибір між запропонованими сценаріями завершення війни.
Так зазвичай роблять люди, коли їм немає чого розумного сказати, а ще московити теж так роблять.

Проте, все ж трохи цікаво: Ви проти українського сценарію "Дати під сраку кацапам і здерти репарації"?
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14.12.2024 23:01 Ответить
Я зате, щоб кожен йшов і робив те, що він декларує. А не кричав- вперед, а хто не хоче, той промосковський сценарій. Ваша особа мені ні до чого. Кажете, робіть. А якщо вам гидко, тоя відношусь до вас так само .
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15.12.2024 00:16 Ответить
Пане, Ви хоч читали новину і коментарі до неї?
Там ніхто нікуди не йшов і не йде - там йдеться про вибір нашими "союзниками" сценарію заморозки війни.
В коментарях читачі (ті, хто прочитав статтю) висловлюють своє ставлення до цих сценаріїв.
Вам чомусь не сподобався сценарій перемоги України і на цьому ґрунті Ви почали обзивати мене.
От і усе.

До речі, Ви до мене аж ніяк не відноситесь.
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15.12.2024 23:24 Ответить
Ви дійсно такий, чи прикидаєтесь? Якщо Вам не подобається чийсь сценарій, то йдіть та зробіть свій. І тоді Ви будете людиною діла. І я перший про це напишу.
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16.12.2024 11:53 Ответить
Шановний, Ви, схоже, так і не зрозуміли, що таке стаття в ЗМІ та коментарі до неї, тож ще раз особисто для Вас:
В статті йдеться про вибір нашими "союзниками" сценарію заморозки війни.
В коментарях читачі (ті, хто прочитав статтю) висловлюють своє ставлення до цих сценаріїв.
Мені не сподобалися запропоновані в статті сценарії і я підтримав сценарій Крота, в якому він запропонував підтримати перемогу України над московитами.
Вам чомусь не сподобався сценарій перемоги України і на цьому ґрунті Ви почали обзивати мене.
От і усе.

Ніхто тут ніким не прикидається, хіба Ви трохи не розумієте, що таке ЗМІ, обговорення різних новин та задумів і одразу переходите на обговорення особи співрозмовника.
Цьомаю в чоло.
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17.12.2024 13:43 Ответить
Якщо Людина, яка нічого не робить, коментує тих, хто щось робить і при цьому не розуміє своєї посилки, то вона просто тупа.
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17.12.2024 18:03 Ответить
Пане, Ви статтю читали взагалі?
Не знаю, хто з нас двох тупий, але там ніхто нічого не робить - там обговорюються сценарії, до яких хочуть примусити Україну, аби врятувати Московщину від загибелі.
Дивно, що Ви цього не помітили.

Далебі, не дивно: якщо судити з Ваших коментарів, то Ви поганенько розумієте прочитане.
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17.12.2024 21:23 Ответить
https://youtu.be/OqR3ER4PW_w?si=****************
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13.12.2024 20:34 Ответить
Израильская модель - это вечная война?
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12.12.2024 13:25 Ответить
Вечная война в етом мире будет всегда. Крупным мировым политикам выгодна вечная война. Так как именно с помощью войны они зарабатывают как деньги так и баллы и репутацию. А так же пока идут войны то холопы не спрашивают своих политиков почему внутри страны так хреново живется, так как у них один ответ- все идет на войну. Как вон Трамп перед выборами обвинял во всем Украину которая оказывается все деньги американских налогоплательщиков забирала. При етом Трамп не уточнил что пока США не давали Украине ети копейки в виде пару десятков миллиардов, США ежегодно выделяли на протистояние с ссср и розией триллионы долларов. Ето же если Украина развалит кремлевский режим как правительство США обяснит своему лохторату что нужно опять в конце года выделить очередной триллион долларов на оборонку если не будет никакой угрозы.
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12.12.2024 13:39 Ответить
та там вже новий вуйко намалювався з подачі тих самих США, так що можна ще років 20 пояснювати після розвалу параші...
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12.12.2024 13:46 Ответить
В Европе много десятилетий войны не было. В США очень давно войны не было. Война там, где нет цивилизации.
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12.12.2024 14:09 Ответить
миротворча місія на лінії "розмежування"? а що це змінить для кацапів? не можна буде жбурляти ракети по містах та каби по місії?...
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12.12.2024 13:25 Ответить
Хай краще жбурляють КАБи по миротворчій місії ніж по українцям.
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12.12.2024 13:30 Ответить
та місія вже на другий день прильотів сбере монатки та поїде охороняти оон...
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12.12.2024 13:42 Ответить
А зараз немає взагалі ніякої місії і все летить на голови українським солдатам і цивільним.
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12.12.2024 13:55 Ответить
жодна місія не стане на варту без припинення вогню! питання лише в тому, як змусити хла це зробити, якщо... "німецький шлях" не хочуть (не можуть)?...
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12.12.2024 14:11 Ответить
Будуть бігти швидше цивільних, щоб не ескалації не було
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12.12.2024 15:01 Ответить
Головне щоб не фінський (з оф. передачею територій)
Бо наші потужні підари лідери можуть і таке викинути
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12.12.2024 13:26 Ответить
В України немає свого Маннергейма - видатного воєначальника, людини з незаперечним авторитетом серед народу, лідера нації, який би оголосив умови капітуляції Фіндяндії: територіалтні поступки та нейтральний статус із керівництвом держави, погодженим з москвою. Щоби це зробити у серпні 1944 року діючий президент Рюті подав у відставку і парламент призначив на його місце Маннергейма.
Тому в Україні все буде по інакшому.
Якщо Зеленський наважиться виголосити якісь домовленості заморозки війни, що передбачають заморозку територіальних здобутків рашистської пітьми, то тим самим він розпишеться під підозрою у вчиненні ним державної зради і правдивості вміняємих йому омансько-стамбульських кейсів. Ні народ, а ні Армія це не сприймуть і продовжать боротьбу з пітьмою з Зеленським чи без нього.
Тому у разі тиску західних держав на чолі з США на Україну щодо припинення бойових дій на умовах "демаркації" лінії фронту із загрозою повного припинення допомоги у разі відмови, то тоді Зеленський має негайно подати у відставку зі своєї посади і передати владу генералу Залужному.
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12.12.2024 14:21 Ответить
Не вірю, що з такою підтримкою України, Українська Армія не може перемогти підсанкційну росію.
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12.12.2024 13:29 Ответить
Без тебе ніяк
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12.12.2024 14:18 Ответить
А з тобою буде Перемога, чи Капітуляція?
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12.12.2024 14:26 Ответить
А не расматриваете помочь нам больше оружием и осуществить справедливое и законное право Украины на свою территорию? Или тогда уже признайте что все законы и границы которые когда либо подписывались теперь не актуальны и отныне в мире правят маньяки и беспредел, а жертве удут предлогать разные сценарии в какой позе ее будут насиловать и кто ее будет держать а кто просто наблюдать чтобы насиловали правильно.
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12.12.2024 13:31 Ответить
Це ненормальна війна. Не як у культурних людей. На Заході немає стільки зброї, та ніде немає. Треба дякувати Богу, що Китай здатний виробляти стільки дронів.
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12.12.2024 14:47 Ответить
А що треба зробити щоб появилась "українська модель"?Просто щоб на чолі держави стала людина,яка не вважає Україну "дівчиною,що дає зі всіх сторін"(з витупу "Кварталу")...
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12.12.2024 13:31 Ответить
І ця людина скаже крєкс-пєкс-фєкс, і все буде *******.До того ж де її взяти?ми тут різних пробували,один Ющенко до виборів був схож на людину,тай він обісрався.Може Байдена запросимо,чувак невдовзі буде мати багато вільного часу.
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12.12.2024 14:19 Ответить
Корейський? Ага, зараз. Миротворці в Кореї стали можливі тільки тому, що радянський союз бойкотував засідання Радбезу ООН, а замість нинішнього комуністичного китаю тоді місце там займав демократичний Тайвань. Тому і прийняли ту резолюцію про миротворців поки цих двох гнид не було. Зараз країни зла не допустять такого. І з якого такого дива путлєру погоджуватися на розмежування за допомогою європейських військ?
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12.12.2024 13:32 Ответить
Це усе чомусь нагадує ************ сценарій.
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12.12.2024 13:32 Ответить
У відповідності до Конституції України тільки народ України має право вирішувати питання зміни території України. Отже, всіляки рішали цього питання нехай підітруься своїми холєлками і ідуть у дупу
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12.12.2024 13:39 Ответить
Україна, завдяки зеленому бидлу, втратила суб'єктність. Нічого ми вже не вирішуємо, бо теліпаємося у зашморгу постачань від Заходу, що Захід захоче, те й зробить.
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12.12.2024 13:47 Ответить
Главная фобия Кремля: открытые двери НАТО в упор не видит только Зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=G4I0_EGrS9Q&t=17s
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12.12.2024 13:43 Ответить
Похер на варіанти . Єдине що нас має цікавити це - гарантії .!!
В усіх трьох перелічених варіантів були і є гарантії . І без гарантій жоден з них не працював би .
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12.12.2024 13:48 Ответить
Сценарий только один: Хиросимо-Нагасакский сразу по всем парашным городам.
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12.12.2024 13:49 Ответить
Тобто путін, як і хотів, отримає українськи окуповані землі, а Трамп йому просто в цьому допомогає під виглядом великого мірного плану нібито на користь України, а Зе з Єрмаком в цій час непомічає, як окупанти просуваются та захоплюють ще більш українських теріторій. Тупі "аналітики і Ко" кричать про те, як тупін "боїться" Трампа. Принаймні так все виглядає для мене.
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12.12.2024 13:56 Ответить
Так і є . Але воно і далі буде продовжувати війну , бо йому потрібна вся Україна +Молдова + країни Балтії+ Грузія+ Польща і Східна Німеччина , Балкани ..а далі як апетит дозволить, то все зжере .
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12.12.2024 14:07 Ответить
Ботоксний разом з Сі, пупсом Ином розпочали довготривалу війну .
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12.12.2024 14:09 Ответить
За кого голосував?
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12.12.2024 14:34 Ответить
Соромно за свій вибір?
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12.12.2024 14:53 Ответить
Тобто на території України утвориться ще якась держава, яка як ГДР чи Північна Корея будуть прийняті в ООН та інші міжнародні організації? А Ізраїльський шлях ми й так маємо зараз.
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12.12.2024 14:33 Ответить
Демаркація лінії розмежування на Корейському півострові, а до того - лінії зіткнення армій двох Корей, стала можливою, лише тоді, коли фронт стабілізувався і був незмінним довгий період часу.
У нашому випадку поточної ситуації на фронтах і напрямках російсько-української війни, наразі це неможливо навіть теоретично, оскільки пітьма ще не загарбала території Шевченківського родовища ліиієвих руд, Курахівську ТЕС, шахти коксівного вугілля під Покровськом та прилеглі території каналу Сіверський Донець - Донбас. А відтак, не зупиниться і буде тиснути зі всіх сил.
Тому єдиний правильний вихід - це ізраїльський варіант повного озброєння України з відкиданням будь-яких заборон щодо застосування зброї.
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12.12.2024 14:36 Ответить
похожий на корейский сценарий уже был при минских.И путлеровцы его постоянно нарушали постоянно обстреливая всу.По сути они не только нарушали перемирие а постоянно вели атаки чтобы проорвать оборону всу и захватить больше территорий.В 2015 они обстреляли Мариуполь градами убив 40 его мирных жителей.И вообще это не корейский сценарий.Там были коммунистический север и капиталистический юг.Две разные страны по сути.Которые могут отдельно жить.А тут оккупация
Путлеру не нужны огрызки ..Самый лучший это продолжать помогать Украине чтобы можно было уничтожить оккупантов и освободить территории.
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12.12.2024 15:07 Ответить
Не розумію чому Захід не розглядає сценарій з виділення кількох мільярдів доларів на ліквідацію ***** та ще пару подібних йому потвор. Це в сотні раз дешевше ніж спонсорувати цілу Україну роками. Те що вони в Кацапстані всі ***** я розумію. Але вони стадні. Тому знищення головного приведе до хаосу в отарі.
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12.12.2024 15:11 Ответить
Тобто корейський сценарій!? На Україну напала кацапія чи у нас громадянська війна?
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12.12.2024 15:16 Ответить
Яка громадянська війна? Корея була окупована Японією ще з 1905 року. Під час 2 Світової одні окупанти воювали з іншими окупантами на території Кореї, при цьому використовуючи місцеве населення. Так, Кім Ір Сен був насправді капітаном Красної Армії, потім совєти утворили маріонеткову КНДР, і поставили на її чолі свого військовослужбовця. В СССР його називали Юрою.

Точная дата зачисления в ряды РККА Ким Ир Сена под именем капитана Цзин Жи-чэна значится в его наградном листе от 30 августа 1945 года - это 17 июля 1942 года. Комбата сформированной летом 1942 года 88-й отдельной стрелковой бригады наградили орденом Красного Знамени «за активное участие в партизанском движении в Маньчжурии по борьбе с японскими оккупантами с 1930 по 1940 годы».

В сентябре 1945-го все корейцы расформированной 88-й ОСБ на теплоходе «Емельян Пугачев» были доставлены в Пхеньян. Менее чем через месяц Ким Ир Сен «по совету советских друзей», представивших его на родине как «национального героя» Кореи, выступал на митинге. Так началось его восхождение к вершинам власти. Через 3 года Ким Ир Сен уже возглавил кабмин КНДР, де-факто став руководителем государства.
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12.12.2024 17:06 Ответить
По-перше: хто там ким був окупований та чією був маріонеткою не важливо, не хочу писати кілометри тексту є чудові про корейську війну на ютуб-каналі Історія без міфів, там чудово та детально все пояснено.
По-друге: з якого доброго дива ти взяв, що я розумію кацаплячу балачку? Ще б корейською написав 😄
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12.12.2024 20:40 Ответить
*є чудові відео
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12.12.2024 20:41 Ответить
добре, що не обговорюють русскій варіант
погано, що не обговорюють український варіант
на мій погляд, німецький варіант найліпший
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12.12.2024 15:25 Ответить
сценаристи- аферисти ,котрі ніяк не хочуть не тільки розглянути, але й втілити в реальному житті четвертий план,котрий втілили в часи ДСВ США Англія .Франція . Проти рашизму варто провести щось на зразок операції "Оверлорд".
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12.12.2024 16:23 Ответить
 
 