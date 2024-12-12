В последние дни вражеские колонны с живой силой передвигаются через Мариуполь на север Донецкой области, - Андрющенко

Враг уменьшил активность перемещения своих войск. Теперь он сосредотачивает свои усилия на направлениях к Покровску, Курахово и Временке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В начале этой недели и в конце прошлой мы наблюдаем определенные изменения в передвижениях врага. С одной стороны, видим замедление движения военной техники и живой силы противника. Сейчас военной техники значительно меньше, больше едет личного состава оккупантов. По направлению прессинга, то здесь также есть изменения. Если раньше они направлялись на Пологовское, Бердянское направления, двигались в сторону Волновахи и на Кураховский отрезок, то сегодня видим, что поехали крымские подразделения, что легко заметно по их тактической маркировке - треугольник в треугольнике", - отметил Андрющенко.

По его словам, в последние дни много движется вражеских колонн преимущественно с живой силой через Мариуполь на север Донецкой области. В значительной степени оккупанты держат курс в сторону Покровска, а часть возвращает на Кураховское и Времевское направления.

"Такая же ситуация и с новой живой силой противника. У новоконтрактников закончилось время тренировок, которое на сегодня уже достаточно сокращено - где-то 2,5 недели, здесь снова россияне идут на рекорд в подготовке своих "мясных" штурмов. Эти "Шторм V" подразделения, которые и маркируются буквами "V" то в прямоугольниках, то в треугольниках, движутся на Кураховское и Времевское направления для обеспечения штурмовых действий", - прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко резюмировал, что наблюдается определенное замедление перебросок и значительное уменьшение живой силы врага. Если сравнить те потери, которые оккупанты несут, и то количество людей, которое они могут обеспечить, то понятно, что противник уже не может держать такую активность штурмов, которая была еще месяц назад.

Напомним, под предлогом выявления нарушителей кремлевского миграционного законодательства, в Мариуполе началась очередная волна миграционных мероприятий.

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