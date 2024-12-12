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Новости
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В последние дни вражеские колонны с живой силой передвигаются через Мариуполь на север Донецкой области, - Андрющенко

Через Маріуполь рухаються ворожі колони на північ Донецької області

Враг уменьшил активность перемещения своих войск. Теперь он сосредотачивает свои усилия на направлениях к Покровску, Курахово и Временке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В начале этой недели и в конце прошлой мы наблюдаем определенные изменения в передвижениях врага. С одной стороны, видим замедление движения военной техники и живой силы противника. Сейчас военной техники значительно меньше, больше едет личного состава оккупантов. По направлению прессинга, то здесь также есть изменения. Если раньше они направлялись на Пологовское, Бердянское направления, двигались в сторону Волновахи и на Кураховский отрезок, то сегодня видим, что поехали крымские подразделения, что легко заметно по их тактической маркировке - треугольник в треугольнике", - отметил Андрющенко.

По его словам, в последние дни много движется вражеских колонн преимущественно с живой силой через Мариуполь на север Донецкой области. В значительной степени оккупанты держат курс в сторону Покровска, а часть возвращает на Кураховское и Времевское направления.

"Такая же ситуация и с новой живой силой противника. У новоконтрактников закончилось время тренировок, которое на сегодня уже достаточно сокращено - где-то 2,5 недели, здесь снова россияне идут на рекорд в подготовке своих "мясных" штурмов. Эти "Шторм V" подразделения, которые и маркируются буквами "V" то в прямоугольниках, то в треугольниках, движутся на Кураховское и Времевское направления для обеспечения штурмовых действий", - прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко резюмировал, что наблюдается определенное замедление перебросок и значительное уменьшение живой силы врага. Если сравнить те потери, которые оккупанты несут, и то количество людей, которое они могут обеспечить, то понятно, что противник уже не может держать такую активность штурмов, которая была еще месяц назад.

Напомним, под предлогом выявления нарушителей кремлевского миграционного законодательства, в Мариуполе началась очередная волна миграционных мероприятий.

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Автор: 

армия РФ (19168) Мариуполь (5709) Донецкая область (9612) Андрющенко Петр (581) Мариупольский район (21)


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Топ комментарии
+10
За окупований Марік та зданий на катування і смерть "Азов" тощо, треба шоденно дякувати найвеличнійшому з його командою розміновувачив на чолі з верещук.
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12.12.2024 13:57
+7
ну і що? де ці ракети, далекобійні дрони, арта якась? чого ми завжди тільки спостерігаємо за цими колонами, а потім розказуємо, що оборону неможливо було втримати через переважаючі сили противника...
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12.12.2024 14:07
+5
Справедливості ради- кінокомпанії Зеленського в РФ теж дихають.
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12.12.2024 14:40
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За окупований Марік та зданий на катування і смерть "Азов" тощо, треба шоденно дякувати найвеличнійшому з його командою розміновувачив на чолі з верещук.
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12.12.2024 13:57 Ответить
Що, ЗЕлений слимак, намагаєтєсь невдало відмазати свого роботодавця?
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12.12.2024 15:08 Ответить
А чому порт Маріуполя і Бердянська ще дихають ?
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12.12.2024 14:00 Ответить
Справедливості ради- кінокомпанії Зеленського в РФ теж дихають.
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12.12.2024 14:40 Ответить
ну і що? де ці ракети, далекобійні дрони, арта якась? чого ми завжди тільки спостерігаємо за цими колонами, а потім розказуємо, що оборону неможливо було втримати через переважаючі сили противника...
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12.12.2024 14:07 Ответить
Ми прости статисти, а потім будемо рахувати загиблих бійців. Наші вяліки носяться с новими розробками як ху....ло з орешником.
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12.12.2024 14:18 Ответить
Так хочеться запустити по колоні руснявої ...прив'язаним з хочь 100кг...до 🤡...!!!
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12.12.2024 14:25 Ответить
Не можна...Будапештський Меморандум...
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12.12.2024 14:57 Ответить
Та знаю...
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12.12.2024 17:19 Ответить
 
 