Украинцы возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью, - Spiegel
Некоторые граждане Украины возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью.
Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Однако впоследствии опроверг свое заявление, пишет издание.
По данным журналистов, лишь небольшое количество возвращается в оккупацию, в основном это пожилые люди и женщины.
Весной 2024 года оккупанты начали предоставлять экспроприации украинского имущества на ВОТ. Так, его владельцам дали немного времени, чтобы восстановить физическое пользование недвижимостью или продать ее. Если этого не сделать, жилье будет подлежать так называемой "национализации". Поэтому граждане Украины возвращаются на оккупированные территории, чтобы решить проблемы с недвижимостью.
"Чтобы иметь возможность продать недвижимость, украинцы должны либо принять российское гражданство, либо заплатить большие деньги. И то, и другое возможно только на месте", - отмечают авторы материала.
Журналисты пообщались с Александром, который в начале полномасштабного вторжения выехал в Финляндию. Он считает, что в оккупированный Мариуполь могли вернуться до 20 тысяч граждан Украины - женщин и пожилых людей.
В то же время другая женщина, которая никогда не выезжала из города, на условиях анонимности заявила, что эта цифра в разы меньше - около 5 тысяч.
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"хотят ШО Б дети учились"
А збоченець Достоєвський писав суцільне унЬІлоє_говно.
Що виросло на тому Достоєвському ми бачимо зараз по тих нелюдях-садистах, які приперлись в Україну.
Який твій улюблений твір Достоєвського?
"уже став гауляйтером Берлина, Геббельс опишет возвращение домой после напряженной агитационной поездки: «Только вошёл и - цветы от Эльзы и Достоевский на столе от мамы. Именины! Я о них совсем позабыл…»"
Совпадєніє? Не думаю.
клiтку з людожерами. Тим бiльше що квартиру я переписала на дорослого сина i ризикувати його життям я не буду. Я твердо знаю, що Господь нас
не залишить.
Немає підтвердженої статистики щодо тисяч https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BF%D0%BE ВПО , які повертаються на окуповані території. Такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і почали будувати нове життя в інших регіонах.
Про це https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid0YPEaNM7M3YhvgtzNhjHH9onmqzNxbpc9zc5Q9QBu1aH7FmQ97Y8CX3ZrJVsTApGMl розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.
"Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою. От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - розповіла вона.
Заступниця керівника ОП зазначила, що не вірить у те, що українці їдуть в російську окупацію через відсутність державної допомоги. Водночас, вона вказала, що держава не може дати всім переселенцям житло чи роботу на таких умовах, як було до війни, але тимчасове житло та робота для тих, хто хоче працювати, є.
Без аусвайса з куркою ти нічого не оформиш, а щоб заїхати для отримання аусвайса треба пройти допит в гестапо шереметєва, а там ці списочки вже присутні і тебе НЕ пропускають...
Ось така нехитра схема прихватизації по-расєйські
Олександром, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію. Він вважає, що до окупованого Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч громадян України - жінок та літніх людей.
Водночас інша жінка, яка ніколи не виїздила з міста, на умовах анонімності заявила, що ця цифра в рази менша - близько 5 тисяч...",-
Оце я розумію пАтужна аналітика! Оце дійсно надійні джерела інформації!
А баба Одарка, та шо сєсечками торгує, вчора на зупинці казала, що кацапи авіаносці на базарі по 30копійок/ кг продають. Перевірене ж джерело! Може йсобі взяти центнер-другий
Проблема схоже є, вона велика, вона вилізла та турбує суспільство.
Тож її намагаються приховати за подібними придурковатими "розслідуваннями".