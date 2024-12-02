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Новости Война
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Украинцы возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью, - Spiegel

Чому українці повертаються в окупований Маріуполь

Некоторые граждане Украины возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью.

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Однако впоследствии опроверг свое заявление, пишет издание.

По данным журналистов, лишь небольшое количество возвращается в оккупацию, в основном это пожилые люди и женщины.

Весной 2024 года оккупанты начали предоставлять экспроприации украинского имущества на ВОТ. Так, его владельцам дали немного времени, чтобы восстановить физическое пользование недвижимостью или продать ее. Если этого не сделать, жилье будет подлежать так называемой "национализации". Поэтому граждане Украины возвращаются на оккупированные территории, чтобы решить проблемы с недвижимостью.

Читайте: Оккупанты проводят очередную волну фильтрационных мероприятий в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

"Чтобы иметь возможность продать недвижимость, украинцы должны либо принять российское гражданство, либо заплатить большие деньги. И то, и другое возможно только на месте", - отмечают авторы материала.

Журналисты пообщались с Александром, который в начале полномасштабного вторжения выехал в Финляндию. Он считает, что в оккупированный Мариуполь могли вернуться до 20 тысяч граждан Украины - женщин и пожилых людей.

В то же время другая женщина, которая никогда не выезжала из города, на условиях анонимности заявила, что эта цифра в разы меньше - около 5 тысяч.

Также читайте: Учителей в РФ будут обучать формировать у вывезенных из Украины детей "российскую идентичность"

Автор: 

Мариуполь (5709) оккупация (10135) возврат (214)


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Топ комментарии
+19
Якщо Верещучки з Лідором окрім 2 000 грн. "допомоги" не допомагають нічим, то спробуй виживи на неокупованій території.
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02.12.2024 11:01
+17
Сам факт перебування верещак на своїй посаді і донині, замість сидіти в СІЗО і давати показання, є неповагою і блюзнірством щодо сотень тисяч загиблих і бездомних.
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02.12.2024 11:10
+10
Якщо Украінець повертается на Т.О.Т,то це не Украінець.Дуже просто.
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02.12.2024 10:58
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Так там же все разбомбили и всех убили или нет?
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02.12.2024 10:56 Ответить
Мабуть продають у вигляді будматеріалів ...
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02.12.2024 11:00 Ответить
ну там далеко не Бахмут или Авдеевка... но целые районы ********* в хлам, думаю сами знаете...
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02.12.2024 11:14 Ответить
Там розвалили десь 60 - 70 відсотків житлового фонду, але так як наприклад в Авдіївці - може процентів 30.
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02.12.2024 12:04 Ответить
Якщо Украінець повертается на Т.О.Т,то це не Украінець.Дуже просто.
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02.12.2024 10:58 Ответить
Якщо Верещучки з Лідором окрім 2 000 грн. "допомоги" не допомагають нічим, то спробуй виживи на неокупованій території.
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02.12.2024 11:01 Ответить
Ой, навіть сам Зеленський був змушений перереєструвати свою нерухомість в Криму згідно російських законів, тобто на російський паспорт. А що він мав зробити, віддати своє майно кацапами?
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02.12.2024 11:07 Ответить
Не повезло з нарідом .
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02.12.2024 11:07 Ответить
А в тебе який родной язЬІк ?

"хотят ШО Б дети учились"
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02.12.2024 11:25 Ответить
Ти ще й сьогодні зареєстрований на форумі борцун за язЬІк.
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02.12.2024 11:26 Ответить
Може похвалитися.
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02.12.2024 11:32 Ответить
Український Щедрик співає весь світ на Різдво.
А збоченець Достоєвський писав суцільне унЬІлоє_говно.
Що виросло на тому Достоєвському ми бачимо зараз по тих нелюдях-садистах, які приперлись в Україну.

Який твій улюблений твір Достоєвського?
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02.12.2024 11:35 Ответить
Старуха Баскервилей.
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02.12.2024 12:35 Ответить
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02.12.2024 12:41 Ответить
Ги,ги...😁
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02.12.2024 17:24 Ответить
Деяким подобався:
"уже став гауляйтером Берлина, Геббельс опишет возвращение домой после напряженной агитационной поездки: «Только вошёл и - цветы от Эльзы и Достоевский на столе от мамы. Именины! Я о них совсем позабыл…»"
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02.12.2024 13:44 Ответить
А сам Геббельс дуже подобається ху@лу. Хвалив його навіть перед рабинами москви.
Совпадєніє? Не думаю.
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02.12.2024 13:51 Ответить
Я в ужасi вiд однiеi думки ixати туди де нелюди-страшнiше нiж бути пiд обстрiлами ракет... Суми
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02.12.2024 17:23 Ответить
а з іншого боку - подарувати свою власність кацапам. Навіть не знаю, що я б робив.
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03.12.2024 00:24 Ответить
А я знаю, бо страх та вiдраза сильнiше за майно. Поiхати на ТОТ-це зайти в
клiтку з людожерами. Тим бiльше що квартиру я переписала на дорослого сина i ризикувати його життям я не буду. Я твердо знаю, що Господь нас
не залишить.
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03.12.2024 09:53 Ответить
він уже нас залишив. Вже майже 3 роки як самі
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04.12.2024 00:07 Ответить
Господь нас не залишив-Вiн з нами! Гоcподь зробив нас вiльними i ми живемо як хочемо, але i за наслiдки своего вибору та життя ми теж САМI вiдповiдаемо...😢 Повiрте, Господь плаче з нами i радie теж з нами.. I як щоб Господь нас залишив, то таке було б страшне, що люди шукали смертi, а вона вiд них тiкала... Це все написано в Евангелie Откровення Iоана. Але той час ще не прийшов... Повiрте, я вже бiльше 20 рокiв дитя Боже, i все що написано в Бiблii, правда з першоi лiтери до останьоi! Бережи вас та вашу родину наш ******** Господь!🙏🙏🙏
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04.12.2024 09:23 Ответить
Але якщо українець - ухилянт в Німеччині то він арійський українець
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03.12.2024 09:45 Ответить
Верещук заявила, що політики маніпулюють заявами про повернення ВПО на ТОТ.



Немає підтвердженої статистики щодо тисяч https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BF%D0%BE ВПО , які повертаються на окуповані території. Такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і почали будувати нове життя в інших регіонах.

Про це https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid0YPEaNM7M3YhvgtzNhjHH9onmqzNxbpc9zc5Q9QBu1aH7FmQ97Y8CX3ZrJVsTApGMl розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою. От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - розповіла вона.

Заступниця керівника ОП зазначила, що не вірить у те, що українці їдуть в російську окупацію через відсутність державної допомоги. Водночас, вона вказала, що держава не може дати всім переселенцям житло чи роботу на таких умовах, як було до війни, але тимчасове житло та робота для тих, хто хоче працювати, є.

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02.12.2024 11:08 Ответить
Сам факт перебування верещак на своїй посаді і донині, замість сидіти в СІЗО і давати показання, є неповагою і блюзнірством щодо сотень тисяч загиблих і бездомних.
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02.12.2024 11:10 Ответить
оце відвертіша оцінка діям влади корупціонерів
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02.12.2024 11:12 Ответить
Сєпаратня повєртається в радную говєнь.
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02.12.2024 11:21 Ответить
в дныры нет закона о национализации жилья
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02.12.2024 11:30 Ответить
Але житло там масово "націоналізують". А ті власники житла, які хочуть продати своє житло, мають оформити купівлю-продаж за рашистськими законами.
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02.12.2024 12:07 Ответить
нет, ничего там не национализируют. у меня там квартира уже 10 лет стоит пустая, поэтому я этот вопрос держу на контроле
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02.12.2024 20:07 Ответить
Я також тримаю це на контролі. У мене також є нерухомість на окупованих в 2022 році територіях. Окупаційна адміністрація щотижня повідомляє перелік квартир ( за конкретними адресами ), власники яких в 30-денний термін мають з'явитись в адміністрацію і засвідчити своє право власності на квартиру. Інакше, житло буде "націоналізоване".
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02.12.2024 20:22 Ответить
Там какой-то прикол есть в зависимости от состояния дома. Если дом целый, то вроде квартиру не трогают. Если дом под реконструцию или снос, то без хозяина объявляют квартиру бесхозной и всё.
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02.12.2024 12:54 Ответить
Якщо ваше житло вціліло і на нього вже накинуло оком якесь ч.мо, його вносять до переліку"безхазяйного" і дають господарям місяць строку на переоформлення згідно "законам московії".
Без аусвайса з куркою ти нічого не оформиш, а щоб заїхати для отримання аусвайса треба пройти допит в гестапо шереметєва, а там ці списочки вже присутні і тебе НЕ пропускають...
Ось така нехитра схема прихватизації по-расєйські
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02.12.2024 13:38 Ответить
Це не українці, це радянські жлоби ! В той час , коли наші хлопці гинуть на фронті , жлоби їдуть до ворога , продати житло , бо житло це гроші . А хтось їх ще жаліє , бо це ж такі великі гроші , не життя воїнів , а гроші .. Просто капець .
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02.12.2024 12:23 Ответить
Я так і не поняв в чому тут порівняння, держава житлом людей з ТОТ не забезпечує, багато в кого з ЗСУ там залишилась нерухомість (особисто знаю людину), продають, бо виходу нема.
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02.12.2024 13:02 Ответить
А тi вашi знайомi не бояться попасти на подвал, маючи сина, рiдню в ЗСУ?🙄😏
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02.12.2024 17:31 Ответить
Якщо ви думаєте, що там північна корея, то ні. За гроші - все можна як і у нас, та і там у багатьох родичі в ЗСУ - так вже склалося. Живуть постійно навіть ті, хто в свій час мав проукраїнську позицію , правда зараз таких там( у Маріку) кіт наплакав і здебільшого вони на Херсонщині (правда там і людей майже нема, трохи фермерів залишилось).
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04.12.2024 00:58 Ответить
Я все розумiю та нiкого не осуджую, але... Кожного дня молюся Господу, щоб не допустив окупацii мiста i нам з сином не пришлось бути бiженцями на рiднiй землi...🥺😢🙏🙏🙏 Суми
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04.12.2024 08:53 Ответить
А хто тоді верещучка?
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02.12.2024 15:10 Ответить
З окопу пишеш?
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03.12.2024 09:47 Ответить
Щойно я виїхав з Маріуполя до вільної України, ще не встиг оформити допомогу, а тільки отримав близько 7к єдиноразової допомоги, як з банків по декілька разів на день почали дзвонити колектори. Це при тому, що я вчасно сплачував кредити до війни. Особливо кацапський (як виявилось) АБанк тричи на день дзвонили з пропозиціями у когось позичити гроши щоб їм віддати. Ненавиджу
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02.12.2024 13:31 Ответить
"...

Олександром, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію. Він вважає, що до окупованого Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч громадян України - жінок та літніх людей.

Водночас інша жінка, яка ніколи не виїздила з міста, на умовах анонімності заявила, що ця цифра в рази менша - близько 5 тисяч...",-

Оце я розумію пАтужна аналітика! Оце дійсно надійні джерела інформації!
А баба Одарка, та шо сєсечками торгує, вчора на зупинці казала, що кацапи авіаносці на базарі по 30копійок/ кг продають. Перевірене ж джерело! Може йсобі взяти центнер-другий

Проблема схоже є, вона велика, вона вилізла та турбує суспільство.
Тож її намагаються приховати за подібними придурковатими "розслідуваннями".
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02.12.2024 14:04 Ответить
Повертаються ті хто виїхав з Маріуполя і хотів пожити на халяву, а не вийшло бо треба працювати
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02.12.2024 20:01 Ответить
Повертаються і чудово. Це однозначно не наші люди, якщо вони готові , образно кажучі,поміняти свободу на миску супу, повернутись у рабство до вбивць і потвор. Значить вони не вважають їх ворогами. Значить вони стали на їх сторону. І добре що вони виїхали від нас.
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03.12.2024 09:28 Ответить
І де ви знаходите час в окопі стріляти і коменти в цензорне писати
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03.12.2024 09:50 Ответить
 
 