Украинцы возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью, - Spiegel

Некоторые граждане Украины возвращаются в оккупированный Мариуполь, чтобы решить вопрос с недвижимостью.

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Однако впоследствии опроверг свое заявление, пишет издание.

По данным журналистов, лишь небольшое количество возвращается в оккупацию, в основном это пожилые люди и женщины.

Весной 2024 года оккупанты начали предоставлять экспроприации украинского имущества на ВОТ. Так, его владельцам дали немного времени, чтобы восстановить физическое пользование недвижимостью или продать ее. Если этого не сделать, жилье будет подлежать так называемой "национализации". Поэтому граждане Украины возвращаются на оккупированные территории, чтобы решить проблемы с недвижимостью.

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"Чтобы иметь возможность продать недвижимость, украинцы должны либо принять российское гражданство, либо заплатить большие деньги. И то, и другое возможно только на месте", - отмечают авторы материала.

Журналисты пообщались с Александром, который в начале полномасштабного вторжения выехал в Финляндию. Он считает, что в оккупированный Мариуполь могли вернуться до 20 тысяч граждан Украины - женщин и пожилых людей.

В то же время другая женщина, которая никогда не выезжала из города, на условиях анонимности заявила, что эта цифра в разы меньше - около 5 тысяч.

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