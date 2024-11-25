"Слуга народа" Ткаченко опроверг заявление о количестве ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории
Нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко опроверг свое заявление относительно количества ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал парламентарий.
По словам Ткаченко, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".
"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - добавил "слуга народа".
ВПЛ возвращаются в оккупацию
Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.
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Дней 10 назад действующий советник действующего мэра Мариуполя
пи....нулхерню широко разошедшуюся в народе.
Треть жителей https://lenta.ru/tags/geo/mariupol/ Мариуполя , которые уезжали на территорию https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины , уже вернулись в город. Об этом заявил советник назначенного украинскими властями мэра https://lenta.ru/tags/persons/andryuschenko-petr/ Петр Андрющенко , передает http://ria.ru/ РИА Новости .
Если было бы НКВД он бы поинтересовался. От кого вы это услышали? Но после того как Сталин коньки отбросил, обосравшиеся, от страха партработники запретили МГБ, КГБ ..... и остальным наследникам копать под партийное руководство. Дела партии может рассматривать только партия
Тепер пару тижнів буде брати косметику для маскування синця.
Тільки намагалась обібрати втікачів за кордон, а ті які тут лишились -кинули
Відлік пішов!
Ну ок, ******* депутатішка, тепер потрібно ж правду написати? чи ні?
А! Згадав!
$4 000 зарплати вчителям, 1 000 000 000 дерев, 1 000 000 дронів, 1ГВт електрогенерації і з новітнього - 3 000 ракет...
Вони там усі однаково безуглі!
Или же иголки под пальцы вставили. Бывает.....
Хтось виїхав,а тепер зрозумів,що не туди.
Багато працездатних не можуть дозволити собі оренду житла,не мають постійної роботи з гідною зарплатою.
Навчання дітей стає фікцією,підземні,школи- апофеоз українських новацій.
Що робить держава-підвищує на посаді Верещуе,що повністю провалила роботу з ТПО.
Жодного проекту ні по житлу,ні по роботі немає. А скільки пустого житла в невеличких містах і селах? Чому не робити проекти роботи по типу китайських промзона?
Чому не попросити допомоги партнерів повернути "біженців" із закарпатських та інших "котлів"?
Гарний заробіток-здаю квартиру у Львові,а сам як біженець живу у Німеччині чи Польщі.
Питань багато,але за дерибаном не видно пересічного українця.
5-6 менеджерів.. Чи все-таки гопників та мародерів?
нескіздить-рік пропав даремно