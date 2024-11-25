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Новости Война
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"Слуга народа" Ткаченко опроверг заявление о количестве ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории

Нардеп Ткаченко спростував свою заяву про кількість переселенців, які повертаються в окупацію

Нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко опроверг свое заявление относительно количества ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал парламентарий.

По словам Ткаченко, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - добавил "слуга народа".

Также читайте: Рада приняла закон о создании базы данных о временном жилье для переселенцев

ВПЛ возвращаются в оккупацию

Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

Также читайте: Сейчас в Украине насчитывается 5 млн переселенцев, - "слуга народа" Ткаченко

Автор: 

оккупация (10130) Ткаченко Максим (22) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+27
Згадав чий "слуга".
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25.11.2024 12:25
+23
зеленим 3,14д@р@м ще хтось вірить?
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25.11.2024 12:26
+17
Після виклику на ''килим'' до д'єрмака вирішив спростувати. Без дозволу з ОПи даже в нужник не сходиш.
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25.11.2024 12:30
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Перерахував, помилився, буває
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25.11.2024 12:24 Ответить
А чё? А не чё. Нет законов запрещающих объявы размещать. И мопед не его.
Дней 10 назад действующий советник действующего мэра Мариуполя пи....нул херню широко разошедшуюся в народе.
Треть жителей https://lenta.ru/tags/geo/mariupol/ Мариуполя , которые уезжали на территорию https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины , уже вернулись в город. Об этом заявил советник назначенного украинскими властями мэра https://lenta.ru/tags/persons/andryuschenko-petr/ Петр Андрющенко , передает http://ria.ru/ РИА Новости .
Если было бы НКВД он бы поинтересовался. От кого вы это услышали? Но после того как Сталин коньки отбросил, обосравшиеся, от страха партработники запретили МГБ, КГБ ..... и остальным наследникам копать под партийное руководство. Дела партии может рассматривать только партия
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25.11.2024 13:12 Ответить
Згадав чий "слуга".
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25.11.2024 12:25 Ответить
Нардеп Ткаченко отримав догану із занесенням синця під око...

Тепер пару тижнів буде брати косметику для маскування синця.
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25.11.2024 12:25 Ответить
зеленим 3,14д@р@м ще хтось вірить?
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25.11.2024 12:26 Ответить
Он пашутіл!
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25.11.2024 12:27 Ответить
Кавеенщик...
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25.11.2024 12:40 Ответить
Ну изначально, то он правду сказал, - так и есть, возвращаются. Как смог сотрудник господина Ткаченко. так на него надавить, что он публично стал опровергать свои же слова. Можно снова Зеленского по Театрам повозить, вроде бы он в этом профессионал)
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25.11.2024 12:27 Ответить
Нікчемна влада, яка не зробила для народу нічого.
Тільки намагалась обібрати втікачів за кордон, а ті які тут лишились -кинули
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25.11.2024 12:28 Ответить
Після виклику на ''килим'' до д'єрмака вирішив спростувати. Без дозволу з ОПи даже в нужник не сходиш.
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25.11.2024 12:30 Ответить
це називається емоційні качалки... робиться якийсь вкид, який чіпляє багато людей, потім коли всі вже пережили багато емоцій, насамперед негативних, вже виходить спростування, ой, я помилився..., буває... типовий прийом кацапських спецслужб..., на кого працюєш, потвора?
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25.11.2024 12:30 Ответить
На кого може працювати людина, що "...будучи в статусі радника секретаря РНБО, назвав керівництво терористів, так званих, ЛНР та ДНР професійними, порядними та чесними людьми, котрі достойні очолити місцеву владу."? (інф. з Wiki)/
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25.11.2024 13:17 Ответить
Максимку викликали в ОП і поставили раком за довгий язик. А Максимки анальні болі.
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25.11.2024 12:33 Ответить
Притомні громадяни України на відміну від "мудрого наріду" знають та розуміють де правда...
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25.11.2024 12:33 Ответить
Через пару днів (тиждень максимум) буде звільнення із посади...
Відлік пішов!
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25.11.2024 12:35 Ответить
У нас є ЦПД з величезними з\п, чому вони не розвінчали фейк?

Ну ок, ******* депутатішка, тепер потрібно ж правду написати? чи ні?
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25.11.2024 12:35 Ответить
ЦПД не работает против зелупеней.
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25.11.2024 12:49 Ответить
А проти фейків?
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25.11.2024 13:15 Ответить
То был не фейк.
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25.11.2024 13:30 Ответить
А хто вирішує: фейк чи не фейк? Чи не ОПа часом?
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25.11.2024 14:16 Ответить
ЦПД вирішує.
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25.11.2024 20:23 Ответить
Включив дурачка? - чи по життю такии?
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25.11.2024 12:35 Ответить
Завгосп звіздюлєй виписав .
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25.11.2024 12:38 Ответить
От шо значить вчасно прийняв ліки від зеленского - відразу у голові яскраво, та є бажання ржати з тих хто повірив - лохі. Алеж він не першій хто озвучує приблизно таку цифру повертанців - є вогонь, є дим.
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25.11.2024 12:38 Ответить
"гражданє, я же машінально"!
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25.11.2024 12:39 Ответить
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25.11.2024 12:43 Ответить
******* он все-таки вчера,а не сегодня.Меня еще напрягло-а как они возвращаются?Через линию фронта?Особенно в Мариуполь,там еще по степям кацапскими тылами сотни километров топать.В лучшем случае попадут на много месяцев в какой-нибудь фильтрационный лагерь.
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25.11.2024 12:51 Ответить
Щось мені це нагадує.... 🤔

А! Згадав!
$4 000 зарплати вчителям, 1 000 000 000 дерев, 1 000 000 дронів, 1ГВт електрогенерації і з новітнього - 3 000 ракет...
Вони там усі однаково безуглі!
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25.11.2024 12:52 Ответить
Парад циркових потвор..
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25.11.2024 12:52 Ответить
Все як завжди у зелених, з початку ковтають, а потім намагаються виплюнути.
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25.11.2024 12:57 Ответить
Просто вам щастить що в Білорусі ставлять заборону на в'їзд і багато до добираються
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25.11.2024 12:58 Ответить
По пьяни нолик дописал. Бывает.....

Или же иголки под пальцы вставили. Бывает.....
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25.11.2024 13:01 Ответить
Хвоста накрутили?
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25.11.2024 13:02 Ответить
Шо ж ти фраєр здав узад? 😁 дЄрмак ротом "найпотужнішого" насварив?!
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25.11.2024 13:14 Ответить
Є ще такий мудило радник мера Маріуполя андрющенко. Теж язиком своїм ляпає. Цей дурбело слово в слово повторив те, що той радник вже розказував.
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25.11.2024 13:17 Ответить
Люди повертаються,і їх ,м'яко кажучи,не так мало.Різні є люди. Хтось продає набуте задарма майно на території України і виїздить з грошима.
Хтось виїхав,а тепер зрозумів,що не туди.
Багато працездатних не можуть дозволити собі оренду житла,не мають постійної роботи з гідною зарплатою.
Навчання дітей стає фікцією,підземні,школи- апофеоз українських новацій.
Що робить держава-підвищує на посаді Верещуе,що повністю провалила роботу з ТПО.
Жодного проекту ні по житлу,ні по роботі немає. А скільки пустого житла в невеличких містах і селах? Чому не робити проекти роботи по типу китайських промзона?
Чому не попросити допомоги партнерів повернути "біженців" із закарпатських та інших "котлів"?
Гарний заробіток-здаю квартиру у Львові,а сам як біженець живу у Німеччині чи Польщі.
Питань багато,але за дерибаном не видно пересічного українця.
5-6 менеджерів.. Чи все-таки гопників та мародерів?
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25.11.2024 13:34 Ответить
Це просто "демократично" заткнули рота у жодного разу "не тоталітарній" країні.
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25.11.2024 13:47 Ответить
"Что ж ты фраер сдал назад?" Хоча нічого дивного. Ще один представник трускавецької академії зелених менеджерів
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25.11.2024 13:57 Ответить
Очередное доказательство, что "слуга народа"= брехло.
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25.11.2024 13:59 Ответить
якщо зепокидьок хоч раз на день
нескіздить-рік пропав даремно
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25.11.2024 14:04 Ответить
.... зробити щось корисне для людей, для нинішньої влади непросто.
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25.11.2024 14:07 Ответить
Сказали зробив заяву, не пройшла скасував. Типу - чого пан бажає
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25.11.2024 15:45 Ответить
Зелені виродки проговорились і тепер виправдовуються.
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25.11.2024 18:09 Ответить
 
 