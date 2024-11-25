"Слуга народа" Ткаченко опроверг заявление о количестве ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории

Нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко опроверг свое заявление относительно количества ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал парламентарий.

По словам Ткаченко, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", - добавил "слуга народа".

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ВПЛ возвращаются в оккупацию

Ранее нардеп "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

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