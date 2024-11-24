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Новости
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В настоящее время в Украине насчитывается 5 млн переселенцев, - "слуга народа" Ткаченко

Народний депутат

Количество внутренне перемещенных лиц продолжает расти, в частности из-за наступления врага и принудительной эвакуации из районов ведения боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас речь идет о примерно 5 миллионах человек ВПЛ, которые вынуждены были в свое время бежать от войны, от оккупации российского агрессора, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках относительной безопасности и покоя", - проинформировал он.

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Политик уточнил, что цифры являются приблизительными, ведь есть люди, которые впоследствии выезжают за границу, или возвращаются на временно оккупированные территории.

По его словам, стремительное увеличение количества ВПЛ вызвано продвижением врага, объявлением принудительной эвакуации в Донецкой области: Курахово, Селидово, Покровск, на Харьковском направлении - Волчанск, Купянск и на других.

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"К нам, как к народным депутатам, соучредителям общественной организации "ВПЛ Украины", с начала новой волны эвакуации, начиная с мая этого года, уже обратилось около 15 тысяч человек, которые выехали из своих родных городов и сел. Относительно общего количества, по моим оценкам, это более 200 тысяч", - подчеркнул народный депутат.

Автор: 

переселенцы (530) Ткаченко Максим (22)


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Топ комментарии
+9
За шо ми і "вдячні" слугам наріда та особисто найвялячайшаму лідорку ********** Вальоді ЗЕ, ну і стаду тупих баранів та вівець яки з радістним меканям та беканям за вас і нього проголосували у 2019 році.
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24.11.2024 15:29
+7
А тепер порахуйте, скільки вже на ТОТ повернулось. Бо хоч як небуть, та в себе вдома. А тут зелені шмаркачі усе провалили, бо як прожити на ті копійчини людям?
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24.11.2024 16:10
+6
То же порахуйте інвалідів прокурорів та мусорню
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24.11.2024 15:27
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Правила форума Совет форумчан
То же порахуйте інвалідів прокурорів та мусорню
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24.11.2024 15:27 Ответить
тобто, з 20% окупованої україни, в україні залишилось тільки 5 млн? інші 8 млн таки ризикнули поїхати в невідомість?
а, скільки українців, справжніх українців залишилось на окупованих територіях?
чи це верещук генерує інфу?
то, для заробітку на переселенцях, треба збільшувати цифри!
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24.11.2024 15:29 Ответить
За шо ми і "вдячні" слугам наріда та особисто найвялячайшаму лідорку ********** Вальоді ЗЕ, ну і стаду тупих баранів та вівець яки з радістним меканям та беканям за вас і нього проголосували у 2019 році.
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24.11.2024 15:29 Ответить
Кстати, этому "слуге" ну явно не хватает третьего подбородка, второй складке на пузе и четвертой на шее. Это у зеленых преступников признак ума и достатка.
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24.11.2024 15:37 Ответить
я через ці вибори з своїми друзями та знайомими посварився. "Хоть не Порошенко".
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24.11.2024 15:38 Ответить
Я з такими порвав будь яки відношення ще у жовтні 2019 року.
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24.11.2024 16:08 Ответить
Вы в больших городах живёте. В наших ****** избирательный участок - 200 человек.
Когда вывесили итоги выборов, за партию ЕС было два голоса. Я знаю чии.
Времевский выступ.
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24.11.2024 17:25 Ответить
Один голос з двух був ваш?
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24.11.2024 17:28 Ответить
знаю точно, что второй был жены
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24.11.2024 20:36 Ответить
Кацапи наступають - то кидаи це грязне діло і в окоп
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24.11.2024 15:31 Ответить
Із цих 5 млн переселенців хоч 500 тис стали на військовий облік?
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24.11.2024 15:53 Ответить
Бюрократия. Куда от неё деться? Райкин с ней всю жизнь боролся. И где он сейчас?
Переселенцы посчитаны по справкам временных переселенцев. Нет справки - ты не переселенец. Мужик справку без постановки на учёт в военкомате не получит.
Когда переселенца второй раз нагнала война, его приняли на западной Украине. Но на второй день погнали в местный военкомат. Иначе, нахер, на улицу.
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24.11.2024 17:22 Ответить
ткаченко 15 років повинен в окопі сидіти а не киздіти. ****** жиробас
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24.11.2024 15:56 Ответить
А тепер порахуйте, скільки вже на ТОТ повернулось. Бо хоч як небуть, та в себе вдома. А тут зелені шмаркачі усе провалили, бо як прожити на ті копійчини людям?
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24.11.2024 16:10 Ответить
Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не можуть облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука.
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24.11.2024 18:02 Ответить
Й ВІН В ТОМУ ЧИСЛІ !!!
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24.11.2024 16:18 Ответить
А скільки з них на фронті ?
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24.11.2024 16:41 Ответить
ще один рахуй на зарплати.
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24.11.2024 17:22 Ответить
Країна котиться в прірву. Вальодя батьків, мабуть, відправив на землю обітовану. Друззя крадуть, як востаннє. І нема лідера, який би , як Черчіль, припинив би цю ганьбу. Народ заслужив те, що має.
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25.11.2024 03:28 Ответить
 
 