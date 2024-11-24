В настоящее время в Украине насчитывается 5 млн переселенцев, - "слуга народа" Ткаченко
Количество внутренне перемещенных лиц продолжает расти, в частности из-за наступления врага и принудительной эвакуации из районов ведения боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас речь идет о примерно 5 миллионах человек ВПЛ, которые вынуждены были в свое время бежать от войны, от оккупации российского агрессора, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках относительной безопасности и покоя", - проинформировал он.
Политик уточнил, что цифры являются приблизительными, ведь есть люди, которые впоследствии выезжают за границу, или возвращаются на временно оккупированные территории.
По его словам, стремительное увеличение количества ВПЛ вызвано продвижением врага, объявлением принудительной эвакуации в Донецкой области: Курахово, Селидово, Покровск, на Харьковском направлении - Волчанск, Купянск и на других.
"К нам, как к народным депутатам, соучредителям общественной организации "ВПЛ Украины", с начала новой волны эвакуации, начиная с мая этого года, уже обратилось около 15 тысяч человек, которые выехали из своих родных городов и сел. Относительно общего количества, по моим оценкам, это более 200 тысяч", - подчеркнул народный депутат.
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а, скільки українців, справжніх українців залишилось на окупованих територіях?
чи це верещук генерує інфу?
то, для заробітку на переселенцях, треба збільшувати цифри!
Когда вывесили итоги выборов, за партию ЕС было два голоса. Я знаю чии.
Времевский выступ.
Переселенцы посчитаны по справкам временных переселенцев. Нет справки - ты не переселенец. Мужик справку без постановки на учёт в военкомате не получит.
Когда переселенца второй раз нагнала война, его приняли на западной Украине. Но на второй день погнали в местный военкомат. Иначе, нахер, на улицу.