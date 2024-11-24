Наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців, - "слуга народу" Ткаченко

Кількість внутрішньо переміщених осіб продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу", член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі йдеться про приблизно 5 мільйонів осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки у пошуках відносної безпеки та спокою", - поінформував він.

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Політик уточнив, що цифри є приблизними, адже є люди, які згодом виїжджають за кордон, або повертаються на тимчасово окуповані території.

За його словами, стрімке збільшення кількості ВПО викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації на Донеччині: Курахове, Селидове, Покровськ, на Харківському напрямку - Вовчанськ, Куп'янськ та на інших.

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"До нас, як до народних депутатів, співзасновників громадської організації "ВПО України", з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тисяч осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл. Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тисяч", - підкреслив народний депутат.