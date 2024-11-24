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Наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців, - "слуга народу" Ткаченко

Народний депутат

Кількість внутрішньо переміщених осіб продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу", член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі йдеться про приблизно 5 мільйонів осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки у пошуках відносної безпеки та спокою", - поінформував він.

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Політик уточнив, що цифри є приблизними, адже є люди, які згодом виїжджають за кордон, або повертаються на тимчасово окуповані території.

За його словами, стрімке збільшення кількості ВПО викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації на Донеччині: Курахове, Селидове, Покровськ, на Харківському напрямку - Вовчанськ, Куп'янськ та на інших.

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"До нас, як до народних депутатів, співзасновників громадської організації "ВПО України", з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тисяч осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл. Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тисяч", - підкреслив народний депутат.

Автор: 

переселенці (977) Ткаченко Максим (22)


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Топ коментарі
+9
За шо ми і "вдячні" слугам наріда та особисто найвялячайшаму лідорку ********** Вальоді ЗЕ, ну і стаду тупих баранів та вівець яки з радістним меканям та беканям за вас і нього проголосували у 2019 році.
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24.11.2024 15:29
+7
А тепер порахуйте, скільки вже на ТОТ повернулось. Бо хоч як небуть, та в себе вдома. А тут зелені шмаркачі усе провалили, бо як прожити на ті копійчини людям?
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24.11.2024 16:10
+6
То же порахуйте інвалідів прокурорів та мусорню
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24.11.2024 15:27
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То же порахуйте інвалідів прокурорів та мусорню
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24.11.2024 15:27 Відповісти
тобто, з 20% окупованої україни, в україні залишилось тільки 5 млн? інші 8 млн таки ризикнули поїхати в невідомість?
а, скільки українців, справжніх українців залишилось на окупованих територіях?
чи це верещук генерує інфу?
то, для заробітку на переселенцях, треба збільшувати цифри!
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24.11.2024 15:29 Відповісти
За шо ми і "вдячні" слугам наріда та особисто найвялячайшаму лідорку ********** Вальоді ЗЕ, ну і стаду тупих баранів та вівець яки з радістним меканям та беканям за вас і нього проголосували у 2019 році.
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24.11.2024 15:29 Відповісти
Кстати, этому "слуге" ну явно не хватает третьего подбородка, второй складке на пузе и четвертой на шее. Это у зеленых преступников признак ума и достатка.
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24.11.2024 15:37 Відповісти
я через ці вибори з своїми друзями та знайомими посварився. "Хоть не Порошенко".
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24.11.2024 15:38 Відповісти
Я з такими порвав будь яки відношення ще у жовтні 2019 року.
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24.11.2024 16:08 Відповісти
Вы в больших городах живёте. В наших ****** избирательный участок - 200 человек.
Когда вывесили итоги выборов, за партию ЕС было два голоса. Я знаю чии.
Времевский выступ.
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24.11.2024 17:25 Відповісти
Один голос з двух був ваш?
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24.11.2024 17:28 Відповісти
знаю точно, что второй был жены
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24.11.2024 20:36 Відповісти
Кацапи наступають - то кидаи це грязне діло і в окоп
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24.11.2024 15:31 Відповісти
Із цих 5 млн переселенців хоч 500 тис стали на військовий облік?
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24.11.2024 15:53 Відповісти
Бюрократия. Куда от неё деться? Райкин с ней всю жизнь боролся. И где он сейчас?
Переселенцы посчитаны по справкам временных переселенцев. Нет справки - ты не переселенец. Мужик справку без постановки на учёт в военкомате не получит.
Когда переселенца второй раз нагнала война, его приняли на западной Украине. Но на второй день погнали в местный военкомат. Иначе, нахер, на улицу.
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24.11.2024 17:22 Відповісти
ткаченко 15 років повинен в окопі сидіти а не киздіти. ****** жиробас
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24.11.2024 15:56 Відповісти
А тепер порахуйте, скільки вже на ТОТ повернулось. Бо хоч як небуть, та в себе вдома. А тут зелені шмаркачі усе провалили, бо як прожити на ті копійчини людям?
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24.11.2024 16:10 Відповісти
Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не можуть облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука.
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24.11.2024 18:02 Відповісти
Й ВІН В ТОМУ ЧИСЛІ !!!
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24.11.2024 16:18 Відповісти
А скільки з них на фронті ?
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24.11.2024 16:41 Відповісти
ще один рахуй на зарплати.
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24.11.2024 17:22 Відповісти
Країна котиться в прірву. Вальодя батьків, мабуть, відправив на землю обітовану. Друззя крадуть, як востаннє. І нема лідера, який би , як Черчіль, припинив би цю ганьбу. Народ заслужив те, що має.
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25.11.2024 03:28 Відповісти
 
 