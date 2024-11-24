Наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців, - "слуга народу" Ткаченко
Кількість внутрішньо переміщених осіб продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.
Про це повідомив народний депутат "Слуги народу", член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі йдеться про приблизно 5 мільйонів осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки у пошуках відносної безпеки та спокою", - поінформував він.
Політик уточнив, що цифри є приблизними, адже є люди, які згодом виїжджають за кордон, або повертаються на тимчасово окуповані території.
За його словами, стрімке збільшення кількості ВПО викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації на Донеччині: Курахове, Селидове, Покровськ, на Харківському напрямку - Вовчанськ, Куп'янськ та на інших.
"До нас, як до народних депутатів, співзасновників громадської організації "ВПО України", з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тисяч осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл. Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тисяч", - підкреслив народний депутат.
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а, скільки українців, справжніх українців залишилось на окупованих територіях?
чи це верещук генерує інфу?
то, для заробітку на переселенцях, треба збільшувати цифри!
Когда вывесили итоги выборов, за партию ЕС было два голоса. Я знаю чии.
Времевский выступ.
Переселенцы посчитаны по справкам временных переселенцев. Нет справки - ты не переселенец. Мужик справку без постановки на учёт в военкомате не получит.
Когда переселенца второй раз нагнала война, его приняли на западной Украине. Но на второй день погнали в местный военкомат. Иначе, нахер, на улицу.