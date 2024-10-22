Из-за социально-экономических трудностей часть переселенцев возвращается на оккупированные территории и в прифронтовые города, - Лубинец

В Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на саммите "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні", передает LB, информирует Цензор.НЕТ.

Лубинец отметил, что он сообщил Кабмину об этой проблеме, поскольку она вызывает серьезное беспокойство.

"По состоянию на сейчас ситуация ухудшается - у нас уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на ВОТ Украины и прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте! Это вызывает серьезное беспокойство. Я поднимал этот вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы он имел уверенность в своем будущем", - сказал омбудсмен.

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Также Лубинец рассказал, что на вышеупомянутом саммите представили результаты исследования относительно поляризации украинского общества.

Результаты свидетельствуют, что раскола и поляризации украинского общества как таковых нет.

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