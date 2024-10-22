Из-за социально-экономических трудностей часть переселенцев возвращается на оккупированные территории и в прифронтовые города, - Лубинец
В Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на саммите "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні", передает LB, информирует Цензор.НЕТ.
Лубинец отметил, что он сообщил Кабмину об этой проблеме, поскольку она вызывает серьезное беспокойство.
"По состоянию на сейчас ситуация ухудшается - у нас уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на ВОТ Украины и прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте! Это вызывает серьезное беспокойство. Я поднимал этот вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы он имел уверенность в своем будущем", - сказал омбудсмен.
Также Лубинец рассказал, что на вышеупомянутом саммите представили результаты исследования относительно поляризации украинского общества.
Результаты свидетельствуют, что раскола и поляризации украинского общества как таковых нет.
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21 квітня 2019 року українці вибрали національну катастрофу !
мінус 10 млн. населення, сотні тисяч вбитих, мінус 25% території, зруйнована економіка - ми перестали бути регіональною державою і перетворюємось на країну євро-карлика.
мрія кацапів збувається - Україна знесилена і перестає бути їхнім реальним противником
Україна балансує на межі існування !!!!
Олег Валерійович Моргун народився 19 березня 1967 року[1]) - український політик-сепаратист і колишній співробітник поліції, який обіймає посаду фактичного мера Маріуполя з січня 2023 року.
Моргун родом з Вінниці, де він працював начальником поліції. Він був виконуючим обов'язки начальника поліції Маріуполя з червня по липень 2014 року.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Morgun
Буває кілька думок на одну подію і вони різні.
Чому в твою догоду, я повинен співати дифірамби ?
піду погуляю
До побачення, зустрінемося пізніше.
Природно під іншим ім'ям...
Ось думаю в КНДР з'їздити, дуже цікаво.
1. Крим чий?
2. путін хто?
дерев'яний метр на два, а удобства...
удобства вже НЕ ************ 😂
Костянтин Іващенко
https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Ivashchenko
напевно в 1990
пишуть "Указ про заборону говорити про погане" - тільки про те, "как на русі жить хорошо" 😂
А мене брати "на слабо" собі дорожче - я починав життя робітником совєцького заводу і солдатом в ДРА.