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Через соціально-економічні труднощі частина переселенців повертається на окуповані території та в прифронтові міста, - Лубінець

Лубінець заявив про проблему повернення ВПО на окуповані території

В Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на саміті "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні", передає LB, інформує Цензор.НЕТ.

Лубінець зазначив, що він повідомив Кабмін про цю проблему, оскільки вона викликає серйозне занепокоєння.

"Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому", - сказав омбудсман.

Читайте також: Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

Також Лубінець розповів, що на вищезгаданому саміті представили результати дослідження щодо поляризації українського суспільства. 

Результати говорять, що розколу і поляризації українського суспільства як таких немає.

Читайте також: Представлено державну Стратегію щодо житла ВПО, - Мінреінтеграції

Автор: 

окупація (6751) Лубінець Дмитро (616) ВПО (76)


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Топ коментарі
+22
Так держава тих ВПО "приголубила" - як рідненьких...
Та що тут дивного, коли зелені гниди плюють навіть на військових.
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22.10.2024 22:35 Відповісти
+17
Капітан очевидність. В нас тільки за останні пів-року з Донецької області біженцями виїхали десятки тисяч мешканців міст Торецьк, Курахове, Селідове, Покровськ, Гірник, Новогродівка, Гродівка, Костянтинівка, Українськ. Ви щось чули про побудовою нашою державою будинків для біженців?! І я ні. Крім того у Зє-держави пріорітет годувати крадіїв прокурорів, суддів, депутатів, чиновників... А якщо ти ВПО - то виживай як можеш - тобі держава вови ЗЄ срані 2000 грн зажме сплатити. Для порівняння в маленькому Ізраілі з 8 жовтня 2023 року держава сплачує 80000 біженцям з півночі житло (в тому числі в готелях) та допомогу суттєву.
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22.10.2024 23:04 Відповісти
+16
Куди подіти тисячі шахтарів з Мирноградвугілля, Селидіввугілля, Покровськвугілля, Торецьквугілля? Шахти іх затопили, міста іх спустошені без світла, газу, води і під обстрілами. Де їх з іхніми сім'ями працєвлаштовувати? Де вони як біженці повинні мешкати? За які кошти їсти та сплачувати аренду житла? В нас що замість захоплених десятків міст держава для біженців десятки міст побудувала?! Ні!
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22.10.2024 23:09 Відповісти
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Люди забираються у швидкі поїзди, але вони вже самі не розуміють, чого шукають. Тому вони не знають спокою і кидаються то в один бік, то в інший ... І все марно.
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23.10.2024 00:05 Відповісти
коли вже нікуди повертатися нема будинку якого будували батьки і діти на
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23.10.2024 01:04 Відповісти
турбота ЗЄльоной мєрі-попінс верещучки про нещасних безхатченків з Донбасу не знає меж

21 квітня 2019 року українці вибрали національну катастрофу !
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23.10.2024 00:43 Відповісти
Ви не праві. У 2019 році українці вибрали собі суворе навчання, кару за тупість, невігластво, безпечність. Чи сприймуть наші нащадки це навчання криваве - ось в чому питання!
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23.10.2024 00:47 Відповісти
яке навчання?

мінус 10 млн. населення, сотні тисяч вбитих, мінус 25% території, зруйнована економіка - ми перестали бути регіональною державою і перетворюємось на країну євро-карлика.
мрія кацапів збувається - Україна знесилена і перестає бути їхнім реальним противником

Україна балансує на межі існування !!!!
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23.10.2024 02:11 Відповісти
******* курица где взяла 10 млн. ******* ***** овца *******.
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24.10.2024 20:37 Відповісти
З 2014 року йде війна, були захоплені рашистами Крим, половини Донецької та Луганської областей. І ось у 2019 році обирають президентом України клоуна який вміє тільки рожи корчити на сцені та імітувати гру писюном по роялю, бачить мир у дупі путлєра, намагається "домовитися з путлєром десь по середині"... Це путлєр просто сприйняв як запрошення до широкомаштабного нападу. Результати ви всі бачите. Прямо зараз наприклад закінчується процесс захоплення міста Селідове на Донеччині, Гірника. В Селідовому мешкало 20 тис. людей, в Гірнику 10 тис людей. Про що нам клоун розповідає на ЗЄ-телемарафонах та його масовка - "про план миру та маневри навколо райцентру Суджа (населення 5000 )...." Це ж маразм і ганьба. А те що зробили у 2019 році... - Так уявіть взяти прямо зараз замість Сирського, генералів, командирів бригад призначити командувати Арахамію, Марьяну Безумну, Гетьманцева, Трухіна і іншу наволоч зі слуг урода. Чим це по вашому скінчиться?!
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24.10.2024 11:44 Відповісти
Набор Зє-піздєжа ти написав взявши "програму" професійного гравця пісюном по роялю - вови зеленського... Як говорив Петлюра- "Страшні не московські воші, а укрїнськи гниди (москальських вошей)".. Ну такі як вова зеленський, єрмак, татаров, алахвердієви, арахамії, трухіни..
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24.10.2024 21:32 Відповісти
А в мене співробітник на роботі нещодавно у 2024 році виїхав до Маріуполя, бо в нього там квартири цілі залишилися і частка бізнесу... Намгається там працєвлаштуватися до оккупаційної адміністрації. І що? Ви рекламу щурів і уйобків тут влаштовуваєте - містер ФСБ-шний тролль.
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23.10.2024 00:45 Відповісти
Там начебто стара влада, здебільшого і залишилася.

Олег Валерійович Моргун народився 19 березня 1967 року[1]) - український політик-сепаратист і колишній співробітник поліції, який обіймає посаду фактичного мера Маріуполя з січня 2023 року.

Моргун родом з Вінниці, де він працював начальником поліції. Він був виконуючим обов'язки начальника поліції Маріуполя з червня по липень 2014 року.

https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Morgun
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23.10.2024 00:50 Відповісти
Ну ось за це ви й отримали від мене титул "ФСБ-шний потужний болт". Ви ж прямо говорите - що це просто - "продав душу дияволу і живи спокійно"... Але безкоштовний сир буває тільки.... всі знають де, крім дебілів.
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23.10.2024 00:50 Відповісти
Та не кип'ятися ти так.

Буває кілька думок на одну подію і вони різні.

Чому в твою догоду, я повинен співати дифірамби ?
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23.10.2024 00:56 Відповісти
Та ти повинен тільки свому ФСБ-шному керівництву співати дифірамби...
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23.10.2024 00:57 Відповісти
Ви виявилися не цікавим співрозмовником.

піду погуляю

До побачення, зустрінемося пізніше.
Природно під іншим ім'ям...
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23.10.2024 01:06 Відповісти
Звання вам інше в ФСБ не отримати. Ви занадто тупі... А нік новий... Болт з Таїланду... це вам доступне...
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23.10.2024 01:09 Відповісти
Мені в Таїланді не подобається.
Ось думаю в КНДР з'їздити, дуже цікаво.
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23.10.2024 01:13 Відповісти
Нік там візьміть Бобік.. населення КНДР дуже бобіків і жучок поважає.. в кулінарному сенсі..
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23.10.2024 01:23 Відповісти
Реєстрація: 21.10.2024
1. Крим чий?
2. путін хто?
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23.10.2024 01:14 Відповісти
Це ж ФСБ. він відповість що потрібно... а потім буде лохам розповідати цитую "Якщо ти не злочинець то через Шерємєтьєво ти спокійно можеш поїхати до Донецьку... бо там не все так однозначно.. є економічна перспектива, а якщо ти шахтар то можеш їздити вахтами до воркути (бо в Донецьку наразі шахт працюючих не залишилося -це від мене а нед ФСБшної потвори болта)". Він 99.9% бреше.
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23.10.2024 01:22 Відповісти
Ага а чмобікам в Мариуполі платять відразу 2000000 рейхс-рублів, забуваючи розповісти що проживуть вони максимум місяць.
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23.10.2024 01:36 Відповісти
Додам до слів ФБ-шного тролля "Потужний болт", що в Мариуполі долларів ні кому крім Рамзану Кадирову не платять.. виключно рейхс-рублі рашистської **********... потім ви можете спробувати їх зміняти на юані...
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23.10.2024 01:41 Відповісти
Тобі ФСБшний тролль кращє місце на цвинтарі купити в рідному Саратові...
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23.10.2024 01:44 Відповісти
😂👍

дерев'яний метр на два, а удобства...

удобства вже НЕ ************ 😂
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23.10.2024 02:17 Відповісти
Також додам до брехні ФСБ-шного тролля "потужний болт" що в Мариуполі на будівництвах працюють виключно завезені таджики, узбеки... місцевих на будівництво не беруть.. Та й кого брати?! Кто залишився?! Інваліди і довбойоби....
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23.10.2024 01:43 Відповісти
*****-***** ФСБ-шний щур...
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23.10.2024 01:49 Відповісти
Увага. Це "оголошення ФСБ". А "потужний болт" це ФСБ-шний тролль. Лохів шукає.
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23.10.2024 01:59 Відповісти
Ну те що кадирівці в Мариуполі щє Моргуна не пристрелили - це питання часу. Запроданці нікому не потрібні. На них тавро іуди. Те що юільшість людей тупі і жадібні це просто історичний факт. Спитайте у "ватажка ДНР" Захарченко наприклад..
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23.10.2024 00:56 Відповісти
перший мер окупованого Маріуполя живий, де тільки не знаю в Москві

Костянтин Іващенко
https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Ivashchenko
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23.10.2024 01:02 Відповісти
Ну тобі ФСБ-шному троллю кращє знати.. шукай там в Москві...
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23.10.2024 01:07 Відповісти
У Москві я був один раз і то при СРСР.
напевно в 1990
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23.10.2024 01:14 Відповісти
Я би щє добавив що це відбувається через тотальну відсутність допомоги з боку держави. Ті хто мають кошти, можливість, мобільність вже виїхали з Донецької області. Поставте себе на місце наприклад мешканців Мирнограду, де ті що залишились наразі біля підїздів під обстрілами на кострах собі іжу готують на імпровізованих мангалах... паралельно квартири тих що виїхали маргінали грабують.. поліції нема, влади нема.. Є військові.. Але вони не беруть на себе ідстріл мародерів... бо закону нема... ти алкаша крадія пристрелиш - тебе потім посадять вороваті прокурори-інваліди..
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23.10.2024 01:06 Відповісти
спілкувався з мешканцями Куп'янщини. Мало хто хоче евакуйовуватися, навіть з дітлахами, бо немає за що і немає куди, а те відношення з боку влади до ВПО їх лякає. За кордон їхати не хочуть.
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23.10.2024 01:11 Відповісти
Це все розмови для хворих на голову. Як тільки ти побачиш прильот кабів, снарядів, смерчів поряд, у своєму дворі. Як тільки твій дім перетвориться на купу каміння... в тебе виникне непереборне бажання втекти з цього аду... а якщо в тебе є діти і ти не евакуював їх - то ти не людина ти потвора адська..
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23.10.2024 01:16 Відповісти
це розкажи тим, кого показують по телевизору що наші, що орки після заняття якогось н.п.
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23.10.2024 07:20 Відповісти
Звертайся до свого луб'янського керівника.. коротше -іди на йух свого путлєра ФСБ-шна потвора..
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23.10.2024 01:18 Відповісти
пірогі на рашці отакі з котятами -

пишуть "Указ про заборону говорити про погане" - тільки про те, "как на русі жить хорошо" 😂
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23.10.2024 02:23 Відповісти
Піздуй на *** в своє ФСБ довбойоб..
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23.10.2024 01:25 Відповісти
От до чего паскудство зебильное доводит.
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23.10.2024 03:22 Відповісти
Це план ЗЕленої банди по заміщенню населення. Або під бомби, або закордон щоб самі шукали собі як прожити. А на заводи навезуть людей з Камбоджі, як в Чернівцях, щоб їх тцк не ганяло
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23.10.2024 04:11 Відповісти
Та хай кордони відкриє , яб з радістю переїхав подалі від цієї влади 🤷
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23.10.2024 10:29 Відповісти
Немає таких труднощів, що могли б змусити людину сповна розуму перейти в окупацію. Це підпідорники, рузьгемирці.
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23.10.2024 08:03 Відповісти
Ти колись був у ситуаціі безробіття і безвиході?
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23.10.2024 10:03 Відповісти
Ні в Україні, ні, тим більше, в Європі такої ситуації для людини сповна розуму немає.
А мене брати "на слабо" собі дорожче - я починав життя робітником совєцького заводу і солдатом в ДРА.
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23.10.2024 10:15 Відповісти
А попробуй зараз баз грошей залишитись у незнайомому місті, відразу стане слабо. Особливо якщо все життя жив в селі і жив з того що сам виростив.
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23.10.2024 10:28 Відповісти
Це якщо на городі росли тільки порожні пляшки з-під горілки.
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23.10.2024 14:11 Відповісти
Цікаво читати дебати від виборців ЗЕ! Всі такі розумні й досвідчені! А як йшли на вибори ні про що не думали, тільки турбувались щоб не пропустити "95 квартал"
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23.10.2024 08:35 Відповісти
Сєпари їдуть вступати в орківську армію і воювати протии України.
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23.10.2024 09:51 Відповісти
Державі ніколи: вони займаються показовою ліквідацією мсек
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23.10.2024 10:02 Відповісти
Це як треба довести людей, що їм в окупації краще ніж в Україні ? Браво потужний
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23.10.2024 10:25 Відповісти
"повертаються на ТОТ" - а как они пересекают линию фронта?
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23.10.2024 10:56 Відповісти
Все очень просто. Смотрят новости, узнают в каком направлении армия РФ продвигается, едут туда, какое-то время отсиживаются там в подвалах пока армия РФ зайдет в этот населенный пункт и вуаля ты уже пересек линию фронта !
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23.10.2024 11:34 Відповісти
Ви відверто брешете.
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23.10.2024 12:08 Відповісти
Наразі на ТОТ можливо потрапити тільки через ЄС та Москву (аеропорт Шерємєтьеєво)... просто уявіть скільки на це потрібно коштів..
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23.10.2024 12:10 Відповісти
Проблема в самих ВПО приехали ***** и сидять них *** не делают. ***** их бедненьких обстрелиают и им всем ****** должни. А них *** работать надо, а ******* всякую *****. Я сам переселенець из Мирнограда и вижу как впошная ***** ***** чуть ли не ежедневно жалуется на то что не то то не так а сами сидять них *** не делают. Жду манну небесную, находит тот кто ищет
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24.10.2024 20:41 Відповісти
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