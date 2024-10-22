Через соціально-економічні труднощі частина переселенців повертається на окуповані території та в прифронтові міста, - Лубінець

В Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на саміті "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні", передає LB, інформує Цензор.НЕТ.

Лубінець зазначив, що він повідомив Кабмін про цю проблему, оскільки вона викликає серйозне занепокоєння.

"Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому", - сказав омбудсман.

Читайте також: Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

Також Лубінець розповів, що на вищезгаданому саміті представили результати дослідження щодо поляризації українського суспільства.

Результати говорять, що розколу і поляризації українського суспільства як таких немає.

Читайте також: Представлено державну Стратегію щодо житла ВПО, - Мінреінтеграції