Через соціально-економічні труднощі частина переселенців повертається на окуповані території та в прифронтові міста, - Лубінець
В Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на саміті "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні", передає LB, інформує Цензор.НЕТ.
Лубінець зазначив, що він повідомив Кабмін про цю проблему, оскільки вона викликає серйозне занепокоєння.
"Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, щоб вона могла мати впевненість у своєму майбутньому", - сказав омбудсман.
Також Лубінець розповів, що на вищезгаданому саміті представили результати дослідження щодо поляризації українського суспільства.
Результати говорять, що розколу і поляризації українського суспільства як таких немає.
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21 квітня 2019 року українці вибрали національну катастрофу !
мінус 10 млн. населення, сотні тисяч вбитих, мінус 25% території, зруйнована економіка - ми перестали бути регіональною державою і перетворюємось на країну євро-карлика.
мрія кацапів збувається - Україна знесилена і перестає бути їхнім реальним противником
Україна балансує на межі існування !!!!
Олег Валерійович Моргун народився 19 березня 1967 року[1]) - український політик-сепаратист і колишній співробітник поліції, який обіймає посаду фактичного мера Маріуполя з січня 2023 року.
Моргун родом з Вінниці, де він працював начальником поліції. Він був виконуючим обов'язки начальника поліції Маріуполя з червня по липень 2014 року.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Morgun
Буває кілька думок на одну подію і вони різні.
Чому в твою догоду, я повинен співати дифірамби ?
піду погуляю
До побачення, зустрінемося пізніше.
Природно під іншим ім'ям...
Ось думаю в КНДР з'їздити, дуже цікаво.
1. Крим чий?
2. путін хто?
дерев'яний метр на два, а удобства...
удобства вже НЕ ************ 😂
Костянтин Іващенко
https://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Ivashchenko
напевно в 1990
пишуть "Указ про заборону говорити про погане" - тільки про те, "как на русі жить хорошо" 😂
А мене брати "на слабо" собі дорожче - я починав життя робітником совєцького заводу і солдатом в ДРА.