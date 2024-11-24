150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, потому что не получили помощи от государства, - "слуга народа" Ткаченко
Около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. В частности, каждый третий мариуполец, который покинул город после его оккупации, впоследствии туда вернулся.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек", - рассказал народный избранник.
Парламентарий добавил, что считает эти цифры "ужасными".
Главной причиной возвращения вынужденных переселенцев на оккупированные территории Ткаченко назвал то, что они на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь, "не получили должной помощи от государства - ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".
Кроме этого, по словам депутата, большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а те предложения, которые предоставляются переселенцам, очень низкооплачиваемые.
"Можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда. Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. Когда переселенцы начинают работать - они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, которые составляют около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время на бесплатной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания", - рассказал Ткаченко.
Также депутат рассказал, что сейчас в Украине насчитывается 5 млн переселенцев.
Напомним, что ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.
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10-12 їм мало і це зрозуміло, як ти місцевий можеш порівнювати їх із собою? Ну невже в тій голові вітер ходить?! В тебе своє житло, тобі віддати за комуналку 3-4 і на решту якось можна щевижити, купити поїсти і мінімально одягнутися.
У них ситуація така сама, але ще до того потрібно житло винаймати і віддати більше половини зарплати, а ще комуналка і на їжу вже мало що лишається, про одяг мову взагалі нема чого заводити, а в когось ще діти, одягнути, нагодувати, якийсь мінімальний шкільний набір.
Всім не легко, але навіщо на них з'їдатись коли вони говорять очевидні речі?!!!
До тями, довбню, прийди, мозок таки вмикай.
Наді мною знімали квартиру кончені на всю голову лугандони. Вони цілодобово слухали мокшанський шансон та блатняк - гучність така, що все чутно дослівно. Сміття у вікно викидали. При цьому в них ще діти були. Які теж постійно волали, і грали бетонним м'ячем у чавунних кросівках, дудули на тріолах.. Скаржились..профбесід вистачало на кілька днів.
А потім в них закінчилось бабло..і я місяця два вже кайфую))) живуть теж переселенці там, але з іншого регіону..і гроші є, бо працюють..
P.S. Подивіться навколо себе, якщо не держслужбовець і не мотюга - мільйони заробляють хоч і не переселенці ? Запитайте про зарплату у тих хто у МХП працює і живе в автобусі , бо вісім годин на роботі і вісіім у дорозі , які там мільйони отримують .
Чи эта Парашенка вінават..
Пішов ти на йух мудило тупе!
Верещук виглядає переселенців,які вирішили повернутися.
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