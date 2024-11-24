150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, потому что не получили помощи от государства, - "слуга народа" Ткаченко

Около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. В частности, каждый третий мариуполец, который покинул город после его оккупации, впоследствии туда вернулся.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек", - рассказал народный избранник.

Парламентарий добавил, что считает эти цифры "ужасными".

Главной причиной возвращения вынужденных переселенцев на оккупированные территории Ткаченко назвал то, что они на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь, "не получили должной помощи от государства - ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".

Кроме этого, по словам депутата, большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а те предложения, которые предоставляются переселенцам, очень низкооплачиваемые.

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"Можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда. Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. Когда переселенцы начинают работать - они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, которые составляют около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время на бесплатной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания", - рассказал Ткаченко.

Также депутат рассказал, что сейчас в Украине насчитывается 5 млн переселенцев.

Напомним, что ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

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