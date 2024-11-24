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150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, потому что не получили помощи от государства, - "слуга народа" Ткаченко

Нардеп про повернення ВПО на окуповані території

Около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. В частности, каждый третий мариуполец, который покинул город после его оккупации, впоследствии туда вернулся.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек", - рассказал народный избранник.

Парламентарий добавил, что считает эти цифры "ужасными".

Главной причиной возвращения вынужденных переселенцев на оккупированные территории Ткаченко назвал то, что они на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь, "не получили должной помощи от государства - ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".

Кроме этого, по словам депутата, большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а те предложения, которые предоставляются переселенцам, очень низкооплачиваемые.

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"Можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда. Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. Когда переселенцы начинают работать - они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, которые составляют около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время на бесплатной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания", - рассказал Ткаченко.

Также депутат рассказал, что сейчас в Украине насчитывается 5 млн переселенцев.

Напомним, что ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине ухудшается ситуация с внутренне перемещенными лицами - из-за социально-экономических трудностей на новом месте ВПЛ возвращаются на временно оккупированные территории и в прифронтовые города.

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Автор: 

оккупация (10130) Ткаченко Максим (22) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+40
Потужно Верещук і К попрацювали
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24.11.2024 19:24
+23
ЩЕ РАЗ - отримали допомогу чи ні але вернутись в окупацію - ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ. Українці розуміють що в окупації їм буде смерть
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24.11.2024 19:33
+22
оце ти розумний, мабуть прокурор - інвалід на всю голову?

коли їсти нема чого і жити нема де, і роботодавці на роботу не беруть, то що ти будеш робити?
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24.11.2024 19:36
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Страница 2 из 2
До речі, традиційно, вже багато десятиліть дискримінаційний розрив в рівні зарплат Західних областей і Сходу. То ще з радянських часів. Та сама посада, той самий тариф... а різниця могла бути у два рази. От для них тепер наші зарплати занизькі. А ми ж то якось...
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24.11.2024 19:59 Ответить
Безтолоч, голову включай хоч іноді.
10-12 їм мало і це зрозуміло, як ти місцевий можеш порівнювати їх із собою? Ну невже в тій голові вітер ходить?! В тебе своє житло, тобі віддати за комуналку 3-4 і на решту якось можна щевижити, купити поїсти і мінімально одягнутися.
У них ситуація така сама, але ще до того потрібно житло винаймати і віддати більше половини зарплати, а ще комуналка і на їжу вже мало що лишається, про одяг мову взагалі нема чого заводити, а в когось ще діти, одягнути, нагодувати, якийсь мінімальний шкільний набір.
Всім не легко, але навіщо на них з'їдатись коли вони говорять очевидні речі?!!!
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25.11.2024 01:04 Ответить
Довбню! Претензії не до переселенців, а до пілятської влади! Тупий, не доходить? До влади, яка краде і бреше. Так, людям не вистачає, бо витрати більші, так, зарплати малі бо вони такі в нас є! Так, їх професійний досвід в місцевий ринок праці тяжко вписується.... А та **** влада де? Де програми житлового будівництва для ВПО? А хрен там, нема! Все на місцеві бюджети. Мало того, що їх грабанули, мало того, що гроші в асфальт чи прокурорам з депутатами, так ще й місцеві князьки смокчуть. А ще гетьманцеві всілякі, податки гребуть. Маємо масовий відтік не тільки переселенців, місцеві по польщах розбігаються! Купа бізнесу тупо зупиняється і закривається, бо, ****, робочих рук нема! Люди без роботи, а працювати нема кому. А то, що є, так хіба продавець в кіоск за ті самі 8к. От і результат!
До тями, довбню, прийди, мозок таки вмикай.
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25.11.2024 08:54 Ответить
І тепер навіть в сердньому десь 18 тис в моєму місті, але навіть за халупи уже хочуть по 8-10 тис грн за оренду а середня вартість більш менш нормальної квартири 13-15 тис грн.
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24.11.2024 22:35 Ответить
аФФтар привів статистику по Києву.

Наді мною знімали квартиру кончені на всю голову лугандони. Вони цілодобово слухали мокшанський шансон та блатняк - гучність така, що все чутно дослівно. Сміття у вікно викидали. При цьому в них ще діти були. Які теж постійно волали, і грали бетонним м'ячем у чавунних кросівках, дудули на тріолах.. Скаржились..профбесід вистачало на кілька днів.

А потім в них закінчилось бабло..і я місяця два вже кайфую))) живуть теж переселенці там, але з іншого регіону..і гроші є, бо працюють..
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24.11.2024 19:48 Ответить
а місцевих таких ви не зустрічали?
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24.11.2024 20:20 Ответить
Над своєю квартирою?))) Ні)))
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24.11.2024 21:28 Ответить
а ви в бульбашці живете, в якій тільки ваша квартира і та що зверху?
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24.11.2024 21:47 Ответить
Інші сусіди нормальні))
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25.11.2024 00:18 Ответить
В Європу ім шо дорога була закрита?
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24.11.2024 19:36 Ответить
дивись нижче мій пост
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24.11.2024 19:43 Ответить
і добре , менше навідників буде
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24.11.2024 19:41 Ответить
вони без щей не можуть жити
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24.11.2024 19:42 Ответить
"Коли переселенці починають працювати - вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн Джерело: " Тобто причина повернення у тому що перестають виплачувати допомогу ? (( Ну тоді їм саме до кацапів і потрібно , там від допомоги засіки репаються, вочевидь, живуть там як вареники у сметані (( P.S. Вже не одна родина переселенців поруч живе і з першого дня видно з чим і для чого вони приїхали , хто адекватний -той городи садить , і у дворі порядкує , і роботу шукає , а алкашня посидить поки безкоштовно виходить , побухає , а потім десь зника .......
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24.11.2024 19:43 Ответить
ні, причина в тому, що зарплати на життя і оренду житла не вистачає.
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24.11.2024 20:21 Ответить
Так і я ж про те (( Раз людина на роботі , вочевидь не пенсіонер , тому повернеться на захоплені кацапами території і якщо жінка - піде на підвал , а потім на орків обміняють , а якщо чоловік - підпише з кацапами контракт і піде на фронт "хахлов мачіть " ..... заробітки ще ті , звісно що в Україні скільки і так не платять ((
P.S. Подивіться навколо себе, якщо не держслужбовець і не мотюга - мільйони заробляють хоч і не переселенці ? Запитайте про зарплату у тих хто у МХП працює і живе в автобусі , бо вісім годин на роботі і вісіім у дорозі , які там мільйони отримують .
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24.11.2024 20:31 Ответить
P.S. P.S. Житла в Україні вдосталь безкоштовного , плати лише за комунпослуги , але я вже не раз бачив як приїздять до села і носа вернуть бо то "ванна не така " , то "унітаз лише в будинку, а літня кухня без котла і ванни " (( Таке враження що із сходу одна ахметівська рідня виїхала що звикла до опалюваних підлог і джакузі при кожній спальні (( У нас до одних ще в 2014 з Донецька приїхала рідня , то рік просиділи -за холодну воду не взялися , лише бігали у центр на каву , навіть цього собі приготувати не могли , а коли хазяйни у полі горбилися , то до ночі чекали поки ті повернуться з роботи і їм їсти приготують (( Врешті селяни не витримали цього і найняли для них квартиру в райцентрі щоб хоч не годувати , то вони дійсно назад до Донецька здриснули щоб не йти на роботу .
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24.11.2024 20:42 Ответить
Та у нас зараз і непереміщеним особам не сильно кучеряво живеться
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24.11.2024 19:45 Ответить
інваліди прокурори не скаржаться
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24.11.2024 19:48 Ответить
Прокурор чи інвалід прокурорський ? Ну похвалися своїми заробітками щоб ми позаздрили ((
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24.11.2024 20:33 Ответить
Це служка типу хвалиться за виконане перед ****** завдання ?
Чи эта Парашенка вінават..
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24.11.2024 19:46 Ответить
Головне для підвищення зарплат прокурорам-інвалідам, собі коханим, та околозеленим є
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24.11.2024 19:47 Ответить
Якщо ватнік, то це назавжди
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24.11.2024 19:48 Ответить
Причем тут ватник. Людям просто некуда деваться. Проживи на копейки которые государство выделяет переселенцам. А квартиру снять так на западной части Украины барыги которые сами в Польшу самые первые удрапали, такие цены ломят за свои развалюхи что дешевле в Киеве в центре снять трешку.
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24.11.2024 19:57 Ответить
А там ти за що жити будеш?
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24.11.2024 20:06 Ответить
Ну возвращаются в первую очередь те у кого остались свои целые дома. А на жрачку они как то заработают. Особенно пенсионеры которые автоматом получают пенсии возможно даже две и от Украины и от Сосии еще с 2014 года.
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24.11.2024 20:14 Ответить
Если человек может выехать на оккупированные, он может выехать и в Европу, т.к. другого пути туда нет.
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24.11.2024 22:14 Ответить
А что в Европе делать тем более тем кто без копейки, без дома, да еще в возрасте и без знания языка и тд? Собирать милостыню по електричкам? Я знаю даже тех кто выехал в Европу и в Канаду с деньга, будучи материально и психологически подкова и оптимистически настроен а потом вернулся со словами лучше в Украине помереть чем на чужбине искать удачи
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24.11.2024 22:34 Ответить
А в Слов'янську,чи краматорську,хіба не так,ми за стару розвалюху платимо 10000 грн плюс комуналка 4500.і це з військових так усі деруть.були в покровську,мирнограді.....такі самі ціни.так що не треба писати дурню,що на правобережжі всі баригі......на сході такі самі баригі...,..і власники також за кордон виїхали......за 5 місяців спілкування тільки у вотсап.гроші на картку........ось так.
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24.11.2024 22:30 Ответить
То больше зависит от местной власти и военной администрации. Я например в киевской области свой дом в селе военным бесплатно отдал под контролем сельского совета. А на востоке тем более местая власть и комендатура знает где пустые квартиры и дома и хозяева не против чтобы их заселили бесплатно. А то что местная власть и комендатура не дорабатывает по етому вопросу так ето уже другое дело.
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24.11.2024 22:40 Ответить
І як на фоні цього факту у членограя вистачає совісті робити громоглсні заяви що він хоче повернути назад в Украіну мільони біженців що зараз за кордоном!? Які мільони із за кордону, якщо він не може допомогти і забезпечити навіть сотню -другу тисяч внутрішніх переселенців, і які просто вимушені повертатись назад в окупацію просто щоб вижити?
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24.11.2024 19:49 Ответить
План єдності заради стійкості!
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24.11.2024 19:50 Ответить
Цифра у 73% не менш жахлива. Результат діяльности "української еліти", яка майструвала нову державу.
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24.11.2024 19:53 Ответить
А теперь представьте что из етих 150-тищ часть будет мобилизирована в армию рашистов. Зато мы рашистским пленным в жопу заглядываем чтобы и в тепле были и не голодали. А еще десятки миллиардов на разную куйню и популистические программы государство тратит.
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24.11.2024 19:54 Ответить
Ні. Чоловіків призовного віку з контрольованих територій не випускають. А от "генофонд " 17-річний через рік можуть і призвати на строкову.
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24.11.2024 20:02 Ответить
Давно не випускають ?
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24.11.2024 20:09 Ответить
??!!
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24.11.2024 20:10 Ответить
Зате «слуги» квартир собів Дубаї накупляли.
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24.11.2024 19:54 Ответить
Вони вернулись,бо хочуть продовжувати карміть срану)Тепер правда іншу срану,але то другорядне)велике повернення рускіх в лона)
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24.11.2024 19:56 Ответить
Українці ніколи б не повернулись в окупацію! Повернулись сєпаратня та ждуни!
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24.11.2024 20:05 Ответить
По факту це ватний контингент. В принципі це позитивний факт. Потенційні колаборанти. Бо, якщо пруться в рашку, якщо можна виїхати в Європу, то це діагноз.
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24.11.2024 20:06 Ответить
Факт не дуже позитивний, бо будуть у спину стріляти.
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24.11.2024 20:59 Ответить
Чоловіків не випускають з України. Хіба місцеві "партизани" на свій страх і ризик переходять ЛБЗ. Але це одиниці.
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25.11.2024 06:13 Ответить
зовсім не обов'язково у людей першопричина - ватність. Більшість зможе отримати в Європі лише мінімальну зарплату, яку буде витрачати в нуль, передусім на аренду житла. Я вже не кажу про необхідність витратити купу часу на вивчення місцевої мови, інтеграцію, і бюрократію. Тож якщо збереглося житло, то повернення в нього досить логічно - звісно люди комунікують між собою і +- розуміють куди повертаються. Думаю що об'єктивно комфорт життя в більшості країн ЄС не прям сильно більше, ніж в Росії, і якщо усвідомлений вибір 150 тисяч людей - жити в Росії, що ж... це скоріше каже, що в Україні відбувається щось не те.
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24.11.2024 22:13 Ответить
Супер допис. Це все ж таки ватність або "какая разніца". Людина робить свій вибір , керуючись своїм світоглядом. Тому я і стверджую, що це явище позитивне для держави Україна, яка позбувається такого населення.
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25.11.2024 06:12 Ответить
Банда узеленських знищила Україну й без війни - економіку, державний устрій, зовнішню політику, Конституцію. Усе знищено. І в банди вихід тільки один - під крило путіна, інакше треба відповідати
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24.11.2024 20:13 Ответить
Хто повертається в оккупацію, ті виродки.
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24.11.2024 20:20 Ответить
А куда этим людям деваться? Жилья нет, зарплата (если найдут работу) эквивалент 300-500 долларов. Выехали многие лишь с сумкой вещей. Столкнулись в реальности с тем что они особо никому нигде и не нужны..
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24.11.2024 20:28 Ответить
"если найдут работу"? А ви не пробували читати оголошення: "потрібні на роботу"?
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24.11.2024 21:01 Ответить
Виродки ті, хто таке пише
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24.11.2024 21:23 Ответить
Щось сильно песимістично звучить. У Польщі ніби зп 1000 і більше уе. Не кажучи за Німеччину. Там зп від 1500 це. Де такі зп 300-500 доларів?
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25.11.2024 00:14 Ответить
То він про зп на підконтрольній
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25.11.2024 00:24 Ответить
Дякую за пояснення. Не зорієнтувався).
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25.11.2024 00:47 Ответить
Чесно?Як переселенець говорю,ви не втрачали своє житло,у вас на очах воно не горіло,вам прямо з вокзалу не давали повістки,не якесь житло-а повістки,і житло якщо дали то з бомжами разом,койкомісце.Єдина допомога сумарна десь 8 т.Я українець,є і буду,тому живу,і буду жити,працювати на Україну,донатити на ЗСУ,а ви,коментарщіки у своїх квартирах та будинках так само робите?
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24.11.2024 21:12 Ответить
Підтримую. Вище якесь дмитро називає людей виродками зі свого, вибачте, проп.рженого дивана. Воно уяви не має, як ті нещасні ВПО микаються, втративши все нажите довгими роками, довгою працею.
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24.11.2024 21:30 Ответить
Якщо ти переселенць і тобі вручили повістку на вокзалі, то ти з честю повинен її отримати, взяти зброю до рук і піти знищувати рашистів, які позбавили тебе дому.
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24.11.2024 22:27 Ответить
Дімончик, а ти отримав повістку? Воюєш чи никаєшся пацюк і воюєш тільки через інтернет розповідаючи хто і що зобов'язаний?
Пішов ти на йух мудило тупе!
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25.11.2024 01:19 Ответить


Верещук виглядає переселенців,які вирішили повернутися.
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24.11.2024 21:30 Ответить
зате ви коштуєте рівно 5 копійок щоб у расіян попу цілувати. валіть і воюйте за неї, раз вам Україна не варта
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24.11.2024 22:02 Ответить
Забагато смороду від старої дури. Войовниця, блд, недороблена.
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24.11.2024 22:29 Ответить
,,хорошая,, статистика заботы Гаранта о Едином Народе

до руководился Наймудрейший . создал прокуроров инвалидов , министерство бусификации ...
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24.11.2024 22:11 Ответить
Ну на всіх скубрії по 8 гр. не вистачає. А ленка хрін який дитині допомогла коли небудь - жінка криворіжського гопніка-акторішки. Це і є підсумок вибору 73% мудрил.
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24.11.2024 23:32 Ответить
уот і усьо
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24.11.2024 23:35 Ответить
Ну і хер з цими ждунами. Позбавляти таких громадянства треба, хай на парашу забираються.
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24.11.2024 23:43 Ответить
Це з тієї бидломаси "ви нам должни"? Ну, та і хер з ними
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25.11.2024 06:33 Ответить
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