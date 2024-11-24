150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, бо не отримали допомоги від держави, - "слуга народу" Ткаченко
Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Зокрема, кожен третій маріуполець, який залишив місто після його окупації, згодом туди повернувся.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб", - розповів народний обранець.
Парламентар додав, що вважає ці цифри "жахливими".
Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території Ткаченко назвав те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, "не отримали належної допомоги від держави - ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо".
Окрім цього, за словами депутата, велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а ті пропозиції, які надаються переселенцям, є дуже низькооплачувані.
"Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати - вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", - розповів Ткаченко.
Також депатат розповів, що наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців.
Нагадаємо, що раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.
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10-12 їм мало і це зрозуміло, як ти місцевий можеш порівнювати їх із собою? Ну невже в тій голові вітер ходить?! В тебе своє житло, тобі віддати за комуналку 3-4 і на решту якось можна щевижити, купити поїсти і мінімально одягнутися.
У них ситуація така сама, але ще до того потрібно житло винаймати і віддати більше половини зарплати, а ще комуналка і на їжу вже мало що лишається, про одяг мову взагалі нема чого заводити, а в когось ще діти, одягнути, нагодувати, якийсь мінімальний шкільний набір.
Всім не легко, але навіщо на них з'їдатись коли вони говорять очевидні речі?!!!
До тями, довбню, прийди, мозок таки вмикай.
Наді мною знімали квартиру кончені на всю голову лугандони. Вони цілодобово слухали мокшанський шансон та блатняк - гучність така, що все чутно дослівно. Сміття у вікно викидали. При цьому в них ще діти були. Які теж постійно волали, і грали бетонним м'ячем у чавунних кросівках, дудули на тріолах.. Скаржились..профбесід вистачало на кілька днів.
А потім в них закінчилось бабло..і я місяця два вже кайфую))) живуть теж переселенці там, але з іншого регіону..і гроші є, бо працюють..
P.S. Подивіться навколо себе, якщо не держслужбовець і не мотюга - мільйони заробляють хоч і не переселенці ? Запитайте про зарплату у тих хто у МХП працює і живе в автобусі , бо вісім годин на роботі і вісіім у дорозі , які там мільйони отримують .
Чи эта Парашенка вінават..
Пішов ти на йух мудило тупе!
Верещук виглядає переселенців,які вирішили повернутися.
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