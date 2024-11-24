150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, бо не отримали допомоги від держави, - "слуга народу" Ткаченко

Близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Зокрема, кожен третій маріуполець, який залишив місто після його окупації, згодом туди повернувся.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб", - розповів народний обранець.

Парламентар додав, що вважає ці цифри "жахливими".

Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території Ткаченко назвав те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, "не отримали належної допомоги від держави - ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи, тощо".

Окрім цього, за словами депутата, велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а ті пропозиції, які надаються переселенцям, є дуже низькооплачувані.

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"Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати - вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", - розповів Ткаченко.

Також депатат розповів, що наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.

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