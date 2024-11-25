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"Слуга народу" Ткаченко спростував заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території

Нардеп Ткаченко спростував свою заяву про кількість переселенців, які повертаються в окупацію

Нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко спростував свою заяву щодо кількості ВПО, які повертаються на окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - сказав парламентар.

За словами Ткаченка, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - додав "слуга народу".

Також читайте: Рада ухвалила закон про створення бази даних про тимчасове житло для переселенців

ВПО повертаються в окупацію

Раніше нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.

Також читайте: Наразі в Україні нараховується 5 млн переселенців, - "слуга народу" Ткаченко

Автор: 

окупація (6685) Ткаченко Максим (22) ВПО (74)


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Топ коментарі
+27
Згадав чий "слуга".
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25.11.2024 12:25
+23
зеленим 3,14д@р@м ще хтось вірить?
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25.11.2024 12:26
+17
Після виклику на ''килим'' до д'єрмака вирішив спростувати. Без дозволу з ОПи даже в нужник не сходиш.
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25.11.2024 12:30
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Перерахував, помилився, буває
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25.11.2024 12:24 Відповісти
А чё? А не чё. Нет законов запрещающих объявы размещать. И мопед не его.
Дней 10 назад действующий советник действующего мэра Мариуполя пи....нул херню широко разошедшуюся в народе.
Треть жителей https://lenta.ru/tags/geo/mariupol/ Мариуполя , которые уезжали на территорию https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины , уже вернулись в город. Об этом заявил советник назначенного украинскими властями мэра https://lenta.ru/tags/persons/andryuschenko-petr/ Петр Андрющенко , передает http://ria.ru/ РИА Новости .
Если было бы НКВД он бы поинтересовался. От кого вы это услышали? Но после того как Сталин коньки отбросил, обосравшиеся, от страха партработники запретили МГБ, КГБ ..... и остальным наследникам копать под партийное руководство. Дела партии может рассматривать только партия
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25.11.2024 13:12 Відповісти
Згадав чий "слуга".
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25.11.2024 12:25 Відповісти
Нардеп Ткаченко отримав догану із занесенням синця під око...

Тепер пару тижнів буде брати косметику для маскування синця.
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25.11.2024 12:25 Відповісти
зеленим 3,14д@р@м ще хтось вірить?
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25.11.2024 12:26 Відповісти
Он пашутіл!
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25.11.2024 12:27 Відповісти
Кавеенщик...
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25.11.2024 12:40 Відповісти
Ну изначально, то он правду сказал, - так и есть, возвращаются. Как смог сотрудник господина Ткаченко. так на него надавить, что он публично стал опровергать свои же слова. Можно снова Зеленского по Театрам повозить, вроде бы он в этом профессионал)
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25.11.2024 12:27 Відповісти
Нікчемна влада, яка не зробила для народу нічого.
Тільки намагалась обібрати втікачів за кордон, а ті які тут лишились -кинули
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25.11.2024 12:28 Відповісти
Після виклику на ''килим'' до д'єрмака вирішив спростувати. Без дозволу з ОПи даже в нужник не сходиш.
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25.11.2024 12:30 Відповісти
це називається емоційні качалки... робиться якийсь вкид, який чіпляє багато людей, потім коли всі вже пережили багато емоцій, насамперед негативних, вже виходить спростування, ой, я помилився..., буває... типовий прийом кацапських спецслужб..., на кого працюєш, потвора?
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25.11.2024 12:30 Відповісти
На кого може працювати людина, що "...будучи в статусі радника секретаря РНБО, назвав керівництво терористів, так званих, ЛНР та ДНР професійними, порядними та чесними людьми, котрі достойні очолити місцеву владу."? (інф. з Wiki)/
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25.11.2024 13:17 Відповісти
Максимку викликали в ОП і поставили раком за довгий язик. А Максимки анальні болі.
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25.11.2024 12:33 Відповісти
Притомні громадяни України на відміну від "мудрого наріду" знають та розуміють де правда...
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25.11.2024 12:33 Відповісти
Через пару днів (тиждень максимум) буде звільнення із посади...
Відлік пішов!
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25.11.2024 12:35 Відповісти
У нас є ЦПД з величезними з\п, чому вони не розвінчали фейк?

Ну ок, ******* депутатішка, тепер потрібно ж правду написати? чи ні?
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25.11.2024 12:35 Відповісти
ЦПД не работает против зелупеней.
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25.11.2024 12:49 Відповісти
А проти фейків?
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25.11.2024 13:15 Відповісти
То был не фейк.
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25.11.2024 13:30 Відповісти
А хто вирішує: фейк чи не фейк? Чи не ОПа часом?
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25.11.2024 14:16 Відповісти
ЦПД вирішує.
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25.11.2024 20:23 Відповісти
Включив дурачка? - чи по життю такии?
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25.11.2024 12:35 Відповісти
Завгосп звіздюлєй виписав .
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25.11.2024 12:38 Відповісти
От шо значить вчасно прийняв ліки від зеленского - відразу у голові яскраво, та є бажання ржати з тих хто повірив - лохі. Алеж він не першій хто озвучує приблизно таку цифру повертанців - є вогонь, є дим.
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25.11.2024 12:38 Відповісти
"гражданє, я же машінально"!
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25.11.2024 12:39 Відповісти
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25.11.2024 12:43 Відповісти
******* он все-таки вчера,а не сегодня.Меня еще напрягло-а как они возвращаются?Через линию фронта?Особенно в Мариуполь,там еще по степям кацапскими тылами сотни километров топать.В лучшем случае попадут на много месяцев в какой-нибудь фильтрационный лагерь.
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25.11.2024 12:51 Відповісти
Щось мені це нагадує.... 🤔

А! Згадав!
$4 000 зарплати вчителям, 1 000 000 000 дерев, 1 000 000 дронів, 1ГВт електрогенерації і з новітнього - 3 000 ракет...
Вони там усі однаково безуглі!
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25.11.2024 12:52 Відповісти
Парад циркових потвор..
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25.11.2024 12:52 Відповісти
Все як завжди у зелених, з початку ковтають, а потім намагаються виплюнути.
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25.11.2024 12:57 Відповісти
Просто вам щастить що в Білорусі ставлять заборону на в'їзд і багато до добираються
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25.11.2024 12:58 Відповісти
По пьяни нолик дописал. Бывает.....

Или же иголки под пальцы вставили. Бывает.....
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25.11.2024 13:01 Відповісти
Хвоста накрутили?
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25.11.2024 13:02 Відповісти
Шо ж ти фраєр здав узад? 😁 дЄрмак ротом "найпотужнішого" насварив?!
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25.11.2024 13:14 Відповісти
Є ще такий мудило радник мера Маріуполя андрющенко. Теж язиком своїм ляпає. Цей дурбело слово в слово повторив те, що той радник вже розказував.
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25.11.2024 13:17 Відповісти
Люди повертаються,і їх ,м'яко кажучи,не так мало.Різні є люди. Хтось продає набуте задарма майно на території України і виїздить з грошима.
Хтось виїхав,а тепер зрозумів,що не туди.
Багато працездатних не можуть дозволити собі оренду житла,не мають постійної роботи з гідною зарплатою.
Навчання дітей стає фікцією,підземні,школи- апофеоз українських новацій.
Що робить держава-підвищує на посаді Верещуе,що повністю провалила роботу з ТПО.
Жодного проекту ні по житлу,ні по роботі немає. А скільки пустого житла в невеличких містах і селах? Чому не робити проекти роботи по типу китайських промзона?
Чому не попросити допомоги партнерів повернути "біженців" із закарпатських та інших "котлів"?
Гарний заробіток-здаю квартиру у Львові,а сам як біженець живу у Німеччині чи Польщі.
Питань багато,але за дерибаном не видно пересічного українця.
5-6 менеджерів.. Чи все-таки гопників та мародерів?
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25.11.2024 13:34 Відповісти
Це просто "демократично" заткнули рота у жодного разу "не тоталітарній" країні.
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25.11.2024 13:47 Відповісти
"Что ж ты фраер сдал назад?" Хоча нічого дивного. Ще один представник трускавецької академії зелених менеджерів
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25.11.2024 13:57 Відповісти
Очередное доказательство, что "слуга народа"= брехло.
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25.11.2024 13:59 Відповісти
якщо зепокидьок хоч раз на день
нескіздить-рік пропав даремно
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25.11.2024 14:04 Відповісти
.... зробити щось корисне для людей, для нинішньої влади непросто.
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25.11.2024 14:07 Відповісти
Сказали зробив заяву, не пройшла скасував. Типу - чого пан бажає
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25.11.2024 15:45 Відповісти
Зелені виродки проговорились і тепер виправдовуються.
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25.11.2024 18:09 Відповісти
 
 