"Слуга народу" Ткаченко спростував заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території

Нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко спростував свою заяву щодо кількості ВПО, які повертаються на окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - сказав парламентар.

За словами Ткаченка, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - додав "слуга народу".

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ВПО повертаються в окупацію

Раніше нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.

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