"Слуга народу" Ткаченко спростував заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території
Нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко спростував свою заяву щодо кількості ВПО, які повертаються на окуповані території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - сказав парламентар.
За словами Ткаченка, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".
"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - додав "слуга народу".
ВПО повертаються в окупацію
Раніше нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що в Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами - через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та в прифронтові міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дней 10 назад действующий советник действующего мэра Мариуполя
пи....нулхерню широко разошедшуюся в народе.
Треть жителей https://lenta.ru/tags/geo/mariupol/ Мариуполя , которые уезжали на территорию https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины , уже вернулись в город. Об этом заявил советник назначенного украинскими властями мэра https://lenta.ru/tags/persons/andryuschenko-petr/ Петр Андрющенко , передает http://ria.ru/ РИА Новости .
Если было бы НКВД он бы поинтересовался. От кого вы это услышали? Но после того как Сталин коньки отбросил, обосравшиеся, от страха партработники запретили МГБ, КГБ ..... и остальным наследникам копать под партийное руководство. Дела партии может рассматривать только партия
Тепер пару тижнів буде брати косметику для маскування синця.
Тільки намагалась обібрати втікачів за кордон, а ті які тут лишились -кинули
Відлік пішов!
Ну ок, ******* депутатішка, тепер потрібно ж правду написати? чи ні?
А! Згадав!
$4 000 зарплати вчителям, 1 000 000 000 дерев, 1 000 000 дронів, 1ГВт електрогенерації і з новітнього - 3 000 ракет...
Вони там усі однаково безуглі!
Или же иголки под пальцы вставили. Бывает.....
Хтось виїхав,а тепер зрозумів,що не туди.
Багато працездатних не можуть дозволити собі оренду житла,не мають постійної роботи з гідною зарплатою.
Навчання дітей стає фікцією,підземні,школи- апофеоз українських новацій.
Що робить держава-підвищує на посаді Верещуе,що повністю провалила роботу з ТПО.
Жодного проекту ні по житлу,ні по роботі немає. А скільки пустого житла в невеличких містах і селах? Чому не робити проекти роботи по типу китайських промзона?
Чому не попросити допомоги партнерів повернути "біженців" із закарпатських та інших "котлів"?
Гарний заробіток-здаю квартиру у Львові,а сам як біженець живу у Німеччині чи Польщі.
Питань багато,але за дерибаном не видно пересічного українця.
5-6 менеджерів.. Чи все-таки гопників та мародерів?
нескіздить-рік пропав даремно