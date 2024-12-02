Українці повертаються в окупований Маріуполь, щоб вирішити питання з нерухомістю, - Spiegel

Деякі громадяни України повертаються в окупований Маріуполь, щоб вирішити питання з нерухомістю.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Проте згодом спростував свою заяву, пише видання.

За даними журналістів, лише невелика кількість повертається в окупацію, переважно це люди похилого віку та жінки.

Навесні 2024 року окупанти почали надавати експропріації українського майна на ТОТ. Так, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. Якщо цього не зробити, житло підлягатиме так званій "націоналізації". Тому громадяни України повертаються на окуповані території, щоб вирішити проблеми з нерухомістю.

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"Щоб мати можливість продати нерухомість, українці повинні або прийняти російське громадянство, або заплатити великі гроші. І те, і інше можливо тільки на місці", - зазначають автори матеріалу.

Журналісти поспілкувалися із Олександром, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію. Він вважає, що до окупованого Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч громадян України - жінок та літніх людей.

Водночас інша жінка, яка ніколи не виїздила з міста, на умовах анонімності заявила, що ця цифра в рази менша - близько 5 тисяч.

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