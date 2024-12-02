Українці повертаються в окупований Маріуполь, щоб вирішити питання з нерухомістю, - Spiegel
Деякі громадяни України повертаються в окупований Маріуполь, щоб вирішити питання з нерухомістю.
Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Раніше нардеп "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Проте згодом спростував свою заяву, пише видання.
За даними журналістів, лише невелика кількість повертається в окупацію, переважно це люди похилого віку та жінки.
Навесні 2024 року окупанти почали надавати експропріації українського майна на ТОТ. Так, його власникам дали небагато часу, аби відновити фізичне користування нерухомістю або продати її. Якщо цього не зробити, житло підлягатиме так званій "націоналізації". Тому громадяни України повертаються на окуповані території, щоб вирішити проблеми з нерухомістю.
"Щоб мати можливість продати нерухомість, українці повинні або прийняти російське громадянство, або заплатити великі гроші. І те, і інше можливо тільки на місці", - зазначають автори матеріалу.
Журналісти поспілкувалися із Олександром, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію. Він вважає, що до окупованого Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч громадян України - жінок та літніх людей.
Водночас інша жінка, яка ніколи не виїздила з міста, на умовах анонімності заявила, що ця цифра в рази менша - близько 5 тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"хотят ШО Б дети учились"
А збоченець Достоєвський писав суцільне унЬІлоє_говно.
Що виросло на тому Достоєвському ми бачимо зараз по тих нелюдях-садистах, які приперлись в Україну.
Який твій улюблений твір Достоєвського?
"уже став гауляйтером Берлина, Геббельс опишет возвращение домой после напряженной агитационной поездки: «Только вошёл и - цветы от Эльзы и Достоевский на столе от мамы. Именины! Я о них совсем позабыл…»"
Совпадєніє? Не думаю.
клiтку з людожерами. Тим бiльше що квартиру я переписала на дорослого сина i ризикувати його життям я не буду. Я твердо знаю, що Господь нас
не залишить.
Немає підтвердженої статистики щодо тисяч https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BF%D0%BE ВПО , які повертаються на окуповані території. Такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і почали будувати нове життя в інших регіонах.
Про це https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid0YPEaNM7M3YhvgtzNhjHH9onmqzNxbpc9zc5Q9QBu1aH7FmQ97Y8CX3ZrJVsTApGMl розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.
"Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою. От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків", - розповіла вона.
Заступниця керівника ОП зазначила, що не вірить у те, що українці їдуть в російську окупацію через відсутність державної допомоги. Водночас, вона вказала, що держава не може дати всім переселенцям житло чи роботу на таких умовах, як було до війни, але тимчасове житло та робота для тих, хто хоче працювати, є.
Без аусвайса з куркою ти нічого не оформиш, а щоб заїхати для отримання аусвайса треба пройти допит в гестапо шереметєва, а там ці списочки вже присутні і тебе НЕ пропускають...
Ось така нехитра схема прихватизації по-расєйські
Олександром, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Фінляндію. Він вважає, що до окупованого Маріуполя могли повернутися до 20 тисяч громадян України - жінок та літніх людей.
Водночас інша жінка, яка ніколи не виїздила з міста, на умовах анонімності заявила, що ця цифра в рази менша - близько 5 тисяч...",-
Оце я розумію пАтужна аналітика! Оце дійсно надійні джерела інформації!
А баба Одарка, та шо сєсечками торгує, вчора на зупинці казала, що кацапи авіаносці на базарі по 30копійок/ кг продають. Перевірене ж джерело! Може йсобі взяти центнер-другий
Проблема схоже є, вона велика, вона вилізла та турбує суспільство.
Тож її намагаються приховати за подібними придурковатими "розслідуваннями".