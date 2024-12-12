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Новости Война
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Врагу не удалось прорваться: бойцы 117-й бригады остановили массированные атаки под Покровском

Українські сили зупинили хвилі штурмів ворога під Покровськом

На Покровском направлении украинские защитники успешно отбили непрерывные штурмы российских войск.

Об этом сообщила начальник отделения коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Юлия Зиньковская в эфире "Суспільне Новини", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщила начальница отделения коммуникаций, оккупанты меняют тактику, пытаясь прорвать оборону. Ранее вперед шли группы, поддержанные танками. Затем изменили тактику на меньшие группы по двое-трое.

"У нас были достаточно большие штурмы - 10-15 человек. И таких штурмов могло быть 6-7 в сутки. То есть хлопцы удерживали очень большое нашествие", - рассказала Зиньковская.

Напомним, по данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города.

Также читайте: На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

Автор: 

оборона (5204) Донецкая область (9612) Покровск (588) Покровский район (540)


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Героям слава!
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12.12.2024 14:43 Ответить
Головнокомандуючого під Покровськ нехрен в кабінетах сидіти.
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12.12.2024 14:45 Ответить
А Бутусов та Стерненко пишуть, що оборона прорвана. Досить вже брехати, все чудово видно на картах Deep state.
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12.12.2024 15:27 Ответить
Ситуация тяжка але контрольована шашлыки в мае по расписанию
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12.12.2024 15:34 Ответить
 
 