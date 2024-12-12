Врагу не удалось прорваться: бойцы 117-й бригады остановили массированные атаки под Покровском
На Покровском направлении украинские защитники успешно отбили непрерывные штурмы российских войск.
Об этом сообщила начальник отделения коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Юлия Зиньковская в эфире "Суспільне Новини", информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщила начальница отделения коммуникаций, оккупанты меняют тактику, пытаясь прорвать оборону. Ранее вперед шли группы, поддержанные танками. Затем изменили тактику на меньшие группы по двое-трое.
"У нас были достаточно большие штурмы - 10-15 человек. И таких штурмов могло быть 6-7 в сутки. То есть хлопцы удерживали очень большое нашествие", - рассказала Зиньковская.
Напомним, по данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль